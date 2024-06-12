Новый Mini Cooper на старой платформе: теперь и пятидверная версия

Как и «традиционная» трехдверка, удлиненный хэтчбек доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор. Цены уже объявлены.

В новом поколении у хэтча Mini Cooper, по сути, две ипостаси – электрическая и «углеводородная». Электрокар построен на свежей платформе, он разработан совместно с китайской компанией Great Wall. А «традиционный» компакт сохранил прежнюю «тележку» UKL1 материнской компании BMW. «Зеленый» новый Mini Cooper дебютировал еще в прошлом году, в начале 2024-го состоялась премьера бензиновой трехдверки. Теперь же пришла очередь и пятидверного хэтчбека с ДВС.

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В плане дизайна все версии в целом повторяют друг друга. Особенности внешности – канонические округлые фары и ставшие треугольными задние фонари. По сравнению с предыдущей генерацией габариты пятидверки сильно не изменились: длина — 4036 мм, ширина – 1744 мм, высота – 1464 мм, колесная база – 2567 мм. Размеры новой бензиновой трехдверки: 3876/1744/1432 мм, расстояние между осями – 2495 мм.



Внутри пятидверный Mini Cooper тоже скопировал трехдверного брата. Главная фишка – круглый экран мультимедийной системы. Ниже расположен блок с кнопками и рычажками. Отдельной приборки нет, ее роль возложена на проекционный дисплей. Объем багажника пятидверки – 275 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 925 литров. Трехдверный бензиновый Mini вмещает 210-725 литров.



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Моторная гамма также едина. Mini Cooper C оснащается бензиновой турботройкой 1.5 (156 л.с., 230 Нм), Mini Cooper S имеет турбочетверку 2.0 (204 л.с., 300 Нм). В обоих случаях модели положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, привод только передний. Пятидверка с базовым двигателем наберет первую «сотню» за 8 секунд, с двухлитровым – за 6,8 секунды (время разгона трехдверки – 7,7 и 6,6 с соответственно).



Mini Cooper в отделке JCW Trim 1 / 2 Mini Cooper в отделке JCW Trim 2 / 2

Европейские дилеры уже принимают заказы на новый пятидверный Mini Cooper. В Германии, например, цены начинаются с отметки 29 900 евро (около 2,9 млн рублей по текущему курсу). Трехдверный хэтч с ДВС там сейчас стоит от 28 900 евро (2,8 млн рублей), а электрическая трехдверка немцам обойдется минимум в 32 900 евро (3,15 млн рублей). Поставки бензиновой пятидверки клиентам должны стартовать до конца лета.

