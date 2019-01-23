Новый хэтчбек Honda в стиле ретро: всё ещё концепт, но продажи обещают начать в 2019 году

Японская марка анонсировала премьеру электрического хэтчбека. Новинку представят в виде прототипа, однако товарная версия от него сильно отличаться не будет.

В 2017 году на Франкфуртском автосалоне дебютировал концептуальный электрохэтч Honda Urban EV, внешний облик которого выполнен с оглядкой на старые Civic и City. Ретродизайн приглянулся публике, да и японцы почти сразу же заявили, что у прототипа будет серийное продолжение, причем такой автомобиль будут продавать в Европе. Сегодня же Honda распространила первый эскиз другого электрокара – это всё ещё концепт, но его уже можно считать приближенным к конвейерному варианту Urban EV. Премьера машины состоится в марте 2019-го на выставке в Женеве.

1 / 4 Концепт Honda Urban EV, представленный в 2017 году 2 / 4 Концепт Honda Urban EV, представленный в 2017 году 3 / 4 Концепт Honda Urban EV, представленный в 2017 году 4 / 4 Концепт Honda Urban EV, представленный в 2017 году

От франкфуртского шоу-кара новый концепт отличается оформлением передней части: бампер и выполняющую роль радиаторной решетки панель закруглили, круглые же фары стали меньше. При этом вместо обычных зеркал по-прежнему установлены камеры. Кстати, у Urban EV образца 2017 года на «решетку» можно было выводить сообщения, осталась ли такая «фишка» у нынешнего прототипа – на данный момент неизвестно.

По картинке пока сложно сказать, какой кузов у модели. Но, судя по опубликованным ранее фото тестового прототипа, из трехдверного хэтча Urban EV превратился в «пятидверку». А вот от дверей, распахивающихся против хода движения, отказались. Скорее всего, женевский прототип будет пятидверным. На шпионских фото еще было видно, что серийная модель также обзаведется видеокамерами вместо зеркал. Впрочем, это опция, ведь сегодня камеры разрешены только в одной стране – в Японии.

О «начинке» ни концепта, ни товарной машины информации нет. В Honda лишь отметили, что конвейерный хэтч построят на новой платформе, разработанной специально для электромобилей.

1 / 2 Концепт Honda Urban EV, представленный в 2017 году 2 / 2 Концепт Honda Urban EV, представленный в 2017 году

Изначально в компании собирались запустить продажи электрокара в Европе во второй половине 2019 года. Но пару недель назад в Сети появились данные о том, что на рынок товарное воплощение Urban EV выйдет лишь в начале 2020-го. И все же в свежем релизе Honda говорится, что продажи начнутся уже в этом году, хотя где именно – в компании не уточнили. Не исключено, что первым рынком для новинки станет Япония, а в Старом свете заказы на электрохэтч начнут принимать в 2019-м, но до клиентов машины доберутся лишь в следующем году.

Напомним, осенью 2018-го был представлен электрический кроссовер, созданный на базе Honda HR-V (в некоторых странах – Vezel). «Зеленый» паркетник предназначен для Китая, там его выпускают под возрожденным брендом Everus – эта марка принадлежит СП компаний Honda и GAC.