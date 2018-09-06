Новый кроссовер Zotye Coupa для России: известны цены

Новый кроссовер Zotye Coupa для России: известны цены

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Российским клиентам «паркетник» Zotye предложат с турбированным мотором. Новинка будет доступна в двух комплектациях.

Под именем Coupa скрывается купеобразная версия кроссовера Zotye T600 – в Китае такая модификация известна как T600 Coupe. От стандартного «шестисотого», который тоже доступен в РФ, эта версия отличается дизайном: у Coupa/T600 Coupe на задних стойках появились черные вставки, еще у новинки другие фары и задние фонари, иная форма воздухозаборников в бампере. В салоне «купе» — иные рулевое колесо, передняя панель и центральная консоль.

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Zotye T600 Coupe для Китая. Российская версия внешне ничем не отличается
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Zotye T600 Coupe для Китая. Российская версия внешне ничем не отличается
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Zotye T600 Coupe для Китая. Российская версия внешне ничем не отличается

Длина Zotye Coupa равна 4654 мм, что на 23 мм больше, чем у обычного T600, ширина и колесная база такие же – 1893 и 2807 мм соответственно. Высота у Купы составляет 1696 мм – на 2 мм больше по сравнению со стандартным кроссовером. Объем багажника одинаковый – 344 литра. У обеих модификаций — передняя подвеска McPherson и «многорычажка» сзади.

Zotye T600 Coupe для Китая

Zotye T600 Coupe для Китая

На российском рынке купеобразный «паркетник» представлен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 143 л.с. (207 Нм), которая работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом» фирмы Harbin Dongan Automotive. Для Zotye T600 в РФ тоже предусмотрен четырехцилиндровый турбомотор 1.5, но с отдачей в 149 л.с. (215 Нм), причем у обычного кросса этот двигатель сочетается только с 5МКП. Кроме того, T600 в России можно купить с двухлитровым турбомотором мощностью 177 л.с. (250 Нм), укомплектованным шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. В Китае же Zotye T600 Coupe доступен со 156-сильным мотором 1.5Т и 177-сильным турбодвижком 1.8. Привод у всех модификаций «шестисотого» лишь передний.

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Zotye T600 Coupe для Китая
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В Китае для Zotye T600 Coupe предусмотрена виртуальная приборка, но у российской версии в списке оборудования ее нет
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Zotye T600 Coupe для Китая
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Zotye T600 Coupe для Китая
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Zotye T600 Coupe для Китая
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Zotye T600 Coupe для Китая

В России Zotye Coupa предложат в двух комплектациях – Exalted (можно перевести как «возвышенный») и Royal («королевский»). В первой кросс доступен как с «механикой», так и с «автоматом», во второй – только с АКП. В списке стандартного оборудования модели значатся: 18-дюймовые диски, «кожаный» салон, ESC, антипробуксовочная система, пара подушек безопасности, люк в крыше, электропривод и обогрев зеркал, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, круиз-контроль, парктроник (спереди и сзади), климат-контроль, мультимедиа, камера заднего вида. Цена Zotye Coupa Exalted с МКП – 990 000 рублей, с АКП – 1 150 000 рублей. В версии Royal появляются панорамный люк, боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, датчик света и… антикоррозийная защита. Цена топового кроссовера – 1 250 000 рублей. В качестве опций заявлены беспроводная зарядка для смартфона и система контроля давления в шинах, но их стоимость неизвестна. Кстати, в Китае для «паркетника» еще предусмотрена виртуальная «приборка», однако в списке российской версии ее нет.

Zotye T600 Coupe для Китая

Zotye T600 Coupe для Китая

Стандартный Zotye T600 стоит дешевле – от 849 990 рублей (2018 года выпуска). Среди кроссоверов других китайских марок, которые примерно сопоставимы по размерам, Coupa по цене обогнала лишь заднеприводный Lifan Myway (от 869 900 рублей), другие «китайцы» дороже: Chery Tiggo 5 обойдется минимум в 1 029 900 рублей, Geely Atlas стоит от 1 049 990 рублей. «Корейцы» также превосходят Купу по цене: Kia Sportage сегодня стоит от 1 304 900 рублей, дореформенный Hyundai Tucson – от 1 369 000 рублей.

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Стандартный Zotye T600. Такой кроссовер сегодня продают в России
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Стандартный Zotye T600. Такой кроссовер сегодня продают в России
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Стандартный Zotye T600. Такой кроссовер сегодня продают в России

Оба кроссовера Zotye для РФ собирают на белорусском заводе «Юнисон». Как сообщили «Колёсам» в российском офисе марки, на наш рынок Coupa выйдет в ближайшее время. На данный момент Zotye продает в России только стандартный «шестисотый», кросс звезд с неба не хватает, но спрос на него есть. По информации Kolesa.ru, в январе-июле 2018-го в нашей стране реализовано 1 490 «паркетников» Zotye T600. Тот же Lifan Myway ушел не так уж и далеко – за аналогичный период этот «китаец» разошелся тиражом в 1 840 экземпляров.

Кстати, в Китае скоро появится T600 нового поколения, но до нас такой «паркетник» в ближайшие год-два вряд ли доберется.

 

Теги: Авторынок , В России , Новинки , китайская компания , китайские автомобили , китайские кроссоверы , кроссоверы , Coupa , T600 , Zotye
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
dima24

ждет тест-драйв)
интересно, понимают ли в "Зоти", что они играют на рынке, где они дороже Креты, на уровне Каптюра, Хавейла?
риск

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