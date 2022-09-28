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  • Новый Ford F-Series Super Duty: семь решёток, два внедорожных пакета и море камер

Новый Ford F-Series Super Duty: семь решёток, два внедорожных пакета и море камер

28.09.2022 235 0 0

Базовый пикап Ford F-150 нового, четырнадцатого по счёту поколения дебютировал ещё в 2020 году, но у тяжёлой серии Super Duty (F-250, F-350, F-450) свой темп обновления: представленное вчера новое поколение — лишь пятое по счёту, в продажу оно поступит в начале следующего года.

 

Пикапы Ford F-Series Super Duty в основном работают по своему прямому назначению — возят грузы, таскают прицепы, используются в качестве базы для спецтехники, при этом по уровню комфорта мало в чём уступают лёгким собратьям F-150, которые часто приобретаются янки просто для поездок в супермаркет. Роли буксира в новом поколении Super Duty уделено особое внимание: предлагаются система кругового обзора для прицепа любого размера с функцией масштабирования и обзора сверху от третьего лица, торцевая камера на откидном борту, продвинутый ассистент маневрирования в сложных условиях и «прицепная» навигация (для расчёта кинематики и маршрутов необходимо внести размеры прицепа в бортовой компьютер).

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Площадка грузовой платформы нового пикапа снабжена встроенными весами, они дают рекомендации по оптимальному распределению нагрузки. Для кузова доступны бытовые розетки мощностью 2 кВт. В торцах заднего бампера и по бокам кузова перед колёсными арками теперь есть утопленные подножки, не ухудшающие геометрическую проходимость.Многие ключевые характеристики нового Ford F-Series Super Duty пока не рассекречены — например, грузоподъёмность и допустимая масса буксируемого прицепа. Зато известны геометрические параметры. Новый Super Duty будет предлагаться с однорядной 3-местной кабиной Regular Cab, двухрядной кабиной SuperCab и расширенной двухрядной кабиной Crew Cab. Габаритная длина пикапа варьируется от 5888 до 6731 мм, колёсная база — от 3592 до 4468 мм, длина штатной грузовой платформы — от 2080 до 2492 мм, дорожный просвет — от 233 до 269 мм.

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Рама нового Super Duty — это доработанная и усиленная рама грузовика прошлого поколения, дизайн кабины и кузова полностью новые, для оформления передка предлагается аж семь разных решёток, в том числе с хромированными очками вокруг фар — достаточно крепкими, чтобы защитить фары при лёгком столкновении с каким-либо препятствием. Вентиляционные отверстия в передних крыльях стали крупнее для улучшения аэродинамических характеристик. Подвеска и мосты переработаны, улучшилась плавность хода при езде в порожнем состоянии, внедрена новая электронная архитектура, позволяющая, например, заводить в меню мультимедийной системы дополнительные виртуальные кнопки для управления навесным оборудованием и надстройками.

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В кабине теперь высокая передняя панель с единым козырьком, накрывающим 12-дюймовый цифровой щиток приборов и мультимедийный экран (8 либо 12 дюймов). Бортовая связь 5G позволяет быстро обновлять программное обеспечение «по воздуху». Под мультимедийным экраном сохранились физические блоки аудиосистемы и микроклимата — ими можно пользоваться в перчатках и даже рукавицах. Для гаджетов предусмотрены 4 USB-порта и полка беспроводной зарядки. Топовая 1080-ваттная аудиоститема B&O Unleashed раздаёт звук на 18 громкоговорителей.

Линейка двигателей — это новый 6,8-литровый атмосферный бензиновый V8 (вместо прежнего начального двигателя объёмом 6,2 л), топовый 7,3-литровый атмосферный бензиновый V8 и 6,7-литровый турбодизель Power Stroke V8 в двух вариантах мощности (любопытно, что в обоих вариантах турбокомпрессор один, но у самой мощной версии у него более сложная конструкция, детали пока не раскрыты). Отдача двигателей будет обнародована позже. Коробка передач теперь на все версии одна — 10-ступенчатый гидромеханический «автомат» (прежде некоторые версии снабжались 6-ступенчатым «автоматом»). Привод — задний либо полный.

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Для нового Ford F-Series Super Duty заявлены комплектации XL, XLT, Lariat, King Ranch, Platinum и Limited, а также два внедорожных пакета — XL Off-Road (33-дюймовые шины, приподнятый воздухозаборник двигателя, защита днища, задний дифференциал с блокировкой) и Tremor (35-дюймовые шины, усиленная подвеска, передний мост Dana с увеличенным дорожным просветом и блокировкой дифференциала, расширенный арсенал электронных ассистентов для езды по бездорожью).

Цены на пикапы Ford F-Series Super Duty нового поколения пока не объявлены.

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