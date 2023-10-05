Новый Honda N-Box выходит на рынок: третье поколение бестселлера

У микровэна все так же два варианта дизайна, кроме того, для модели предусмотрены дополнительные стайлинг-пакеты. Техника прежняя.

Внешность и салон кей-кара Honda N-Box нового, третьего по счету поколения раскрыли в августе. А теперь в Японии провели полноценную презентацию, объявили цены и комплектации. «Живые» продажи там стартуют в пятницу, 6 октября. Напомним, N-Box в строю с 2011 года, и он уже давно возглавляет список самых популярных автомобилей японского рынка: в частности, с января по июнь 2023-го микровэн разошелся тиражом 112 248 экземпляров.

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Как и прежде, доступны две модификации – стандартная и «молодежная», последняя называется N-Box Custom. Чтобы не отпугнуть покупателей, Хонда не стала проводить радикальный редизайн базового кей-кара – это, скорее, эволюция стиля предшественника. Из того, что бросается в глаза: радиаторная решетка со множеством отверстий вместо широких горизонтальных плашек и круглые светодиодные фары, которые при этом помещены в прямоугольные блоки.

Новый Honda N-Box

Кастом же стал выглядеть дружелюбнее, хотя раньше делали ставку на «спорт». Особенности нового компакта – оригинальные решетка, головная оптика и бамперы, «прозрачные» фонари. За доплату для N-Box и N-Box Custom предусмотрены дизайн-пакеты. Например, стандартный кей-кар может иметь белые корпуса зеркал и ручки дверей, плюс окрашенные в цвет кузова колпаки «под ретро». А для «молодежного» вэна можно заказать потемневший хром, черные крышу и диски.



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Габариты не изменились, ведь они регламентированы сегментом кей-каров: длина – 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1790 мм (у полноприводных машин – 1815 мм), колесная база – 2520 мм.



Интерьер, напротив, полностью новый. «Горба» перед водителем больше нет – приборку переместили ниже, вдобавок она теперь цифровая (7 дюймов). Полка со стороны пассажира расположена над дефлекторами обдува и блоком управления климат-контролем, а не под ними. Также в компании заявили об улучшенной шумоизоляции.

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Уже в базе есть комплекс Honda Sensing, в него входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и переключения света фар, плюс новая функция – система предотвращения ускорения, если водитель перепутал педали. Среди опций – модуль Honda Connect, с помощью которого некоторыми функциями можно управлять со смартфона (разблокировать двери, включить «климат» или узнать, где находится машина). Кроме того, можно запрограммировать замок сдвижной двери с электроприводом (дверь будет автоматически запираться после полного закрытия).



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Техника перешла с предшественника, это бензиновый трехцилиндровый 660-кубовый мотор: атмосферник выдает 58 л.с., а турбоверсия – 64 л.с. Кей-кар по-прежнему комплектуется вариатором, при этом его все же модернизировали. Привод передний или полный.



Новый Honda N-Box стоит от 1 648 900 йен (около 1,1 млн рублей по текущему курсу), N-Box Custom обойдется минимум в 1 849 100 йен (примерно 1,23 млн рублей). Запрет на поставки автомобилей из Японии в РФ на кей-кары не распространяется (действует на машины с мотором объемом более 1,9 литра), так что, вероятно, со временем микровэн третьего поколения появится на Дальнем Востоке.

