Самый популярный автомобиль Японии сменил поколение: встречаем новый Honda N-Box

Миниатюрный вэн стал выглядеть дружелюбнее, салон же почти полностью новый. О технике производитель еще не рассказал, но, скорее всего, она перешла с предыдущей модели.

Кей-кар Honda N-Box дебютировал в 2011 году, второе поколение представили в 2017-м, а последний рестайлинг провели в 2020-м (на фото в первой галерее). На родине модель пользуется высоким спросом – это самый популярный автомобиль всего японского рынка. Так, по итогам шести месяцев текущего года N-Box разошелся по Японии тиражом 112 248 экземпляров (+8%). И вот анонсирован микровэн третьей генерации.

Предыдущие Honda N-Box и N-Box Custom 1 / 2 Предыдущие Honda N-Box и N-Box Custom 2 / 2

Революционных изменений в дизайне экстерьера нет, ведь Хонда не хочет спугнуть покупателей. Из того, что бросается в глаза: новая радиаторная решетка со множеством отверстий вместо широких горизонтальных плашек и круглые светодиодные фары, которые тем не менее помещены в прямоугольные блоки. Ну и еще у задних фонарей теперь более четкая форма. Также N-Box обрел особую версию Fashion Style, ее фишки – белые корпуса зеркал и ручки дверей, плюс окрашенные в цвет кузова колпаки в стиле ретро.



Новый Honda N-Box (оранжевая машина — версия Fashion Style) 1 / 5 Новый Honda N-Box (оранжевая машина — версия Fashion Style) 2 / 5 Новый Honda N-Box (оранжевая машина — версия Fashion Style) 3 / 5 Новый Honda N-Box (оранжевая машина — версия Fashion Style) 4 / 5 Новый Honda N-Box (оранжевая машина — версия Fashion Style) 5 / 5

В строю осталась и «молодежная» модификация N-Box Custom, причем, что любопытно, и она теперь выглядит дружелюбнее (ранее делали ставку на «спорт»). Особенности этого вэна – оригинальные решетка, головная оптика и бамперы, «прозрачные» фонари. За доплату для Custom можно будет заказать черные крышу и диски.



Габариты еще не озвучены. Впрочем, они если и изменились, то незначительно, так как размеры регламентированы сегментом кей-каров. Длина предыдущего Honda N-Box равна 3395 мм, колесная база – 2520 мм.

Новый Honda N-Box Custom 1 / 4 Новый Honda N-Box Custom 2 / 4 Новый Honda N-Box Custom 3 / 4 Новый Honda N-Box Custom 4 / 4

Интерьер практически полностью новый. «Горба» перед водителем больше нет – приборку переместили ниже, кроме того, она теперь цифровая. Полка со стороны пассажира отныне расположена над дефлекторами обдува и блоком управления климат-контролем, а не под ними. У машин на фирменных фото передние кресла сделаны в виде единого дивана, хотя для модели предыдущего поколения были предусмотрены еще и привычные раздельные сиденья. Также в Honda заявили об улучшенной шумоизоляции.



Новый Honda N-Box (темный салон — версии Custom) 1 / 5 Новый Honda N-Box (темный салон — версии Custom) 2 / 5 Новый Honda N-Box (темный салон — версии Custom) 3 / 5 Новый Honda N-Box (темный салон — версии Custom) 4 / 5 Новый Honda N-Box (темный салон — версии Custom) 5 / 5

В списке оборудования еще заявлены мультимедиасистема, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и автоматического переключения света фар.



О технике компания умолчала, но и она, скорее всего, прежняя (все тот же регламент для кей-каров). «Второй» N-Box оснащается трехцилиндровым 660-кубовым моторчиком, атмосферная версия которого выдает 58 л.с., а турбированная – 64 л.с. Микровэн комплектуется вариатором, привод передний или полный.

Новый Honda N-Box

На домашний рынок Honda N-Box нового поколения выйдет осенью. Запрет на поставки автомобилей из Японии в РФ на кей-кары не распространяется (действует на машины с мотором объемом более 1,9 литра), так что, вероятно, со временем «третий» микровэн появится на Дальнем Востоке.

