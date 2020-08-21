Новый краш-тест ADAC: автодом против легковушки. Шансов выжить почти нет

Объединённый немецкий автомобильный клуб ADAC продолжает проводить нестандартные краш-тесты: в июне он наглядно показал опасность перевозки незакреплённых крупногабаритных грузов в легковом автомобиле , а теперь свёл на полигоне 3,5-тонный кемпер на базе Fiat Ducato и легковой универсал Citroen C5 массой 1,7 т. Результат их лобового столкновения совершенно удручающий.

Популярность кемперов в Европе растёт: в одной только Германии, по данным министерства транспорта, популяция домов на колёсах с 2011 года выросла на 77% до более чем полумиллиона единиц, а пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 с её ограничениями на международные полёты лишь подогрела интерес населения к автопутешествиям. Пик отпускного сезона в Европе традиционно приходится на август-сентябрь, так что ADAC выбрал идеальный момент, чтобы обратить внимание на то, чем может быть чревата авария с кемпером на дороге.

На испытания взяли Fiat Ducato, так как это абсолютный лидер сегмента — на долю итальянской коммерческой модели приходится примерно половина автодомов в Европе, чем компания Fiat Chrysler Automobiles очень гордиться. Между тем нынешнее поколение Ducato выпускается с 2006 года (последнее обновление было в прошлом году), то есть основы его конструкции были заложены ещё в начале века.



В тестах Euro NCAP Fiat Ducato никогда не участвовал, а вот старенький Citroen C5 в 2009 году получил в испытаниях Euro NCAP максимальные пять звёзд рейтинга за безопасность. Фронтальный удар на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер, установленный с 40-процентным смещением, французский автомобиль выдержал блестяще, датчики манекенов не зафиксировали опасных для здоровья нагрузок.

ADAC смоделировал фронтальный удар двух автомобилей на скорости 56 км/ч (это скорость каждого автомобиля, а не результирующая) с 50-процентным перекрытием — в общем, типичная «встречка» на второстепенной дороге. В кемпер усадили четырёх манекенов, три из них имитируют взрослых людей (водитель, пассажир спереди, пассажир на заднем сиденье), четвёртый — ребёнка, сидящего в детском кресле во втором ряду. В универсале ехал только манекен-водитель.

О том, какие нагрузки манекены испытали при ударе, рассказывает вышестоящая картинка. Красный цвет, напомним, означает смертельно опасные нагрузки. Коричневый — высокие нагрузки, которые могут привести к тяжёлым травмам и, возможно, смерти. Оранжевый — пограничный уровень нагрузок, приводящий к неопасным для жизни травмам. Жёлтый и зелёный — это норма, серьёзного вреда здоровью такие нагрузки не причиняют.



Как видим, в кемпере выжил только передний пассажир, которому впрочем, возможно, придётся ездить на инвалидной коляске из-за травмированных бёдер. Водитель испытал несовместимую с жизнью нагрузку на грудную клетку, красные нагрузки зафиксированы также на левом бедре и ступнях — левое колесо при столкновении сильно сместилось в салон, деформировало пол и направило рулевую колонку навстречу голове водителя.

Пассажиры второго ряда, взрослый и ребёнок, оказались заложниками хлипкой деревянной конструкции с металлической поперечиной, к которой крепятся два задних кресла. По сути, кресла были привинчены к мебельной тумбе, которая при ударе развалилась. Смертельные удары по головам пассажиры получили в фазе отскока о металлический каркас спинки сиденья, обнажившийся из-за сползшей вниз обивки. Взрослый пассажир вдобавок испытал смертельно опасную нагрузку в районе брюшной полости — вероятно, из-за экстремального давления ремня.



Разумеется, перед ударом всё оборудование кемпера было приведено в транспортное состояние, согласно инструкции, однако шкафчики от удара раскрылись и лежащие в них предметы, в том числе посуда, устремились в салон, угрожая пассажирам дополнительными травмами. Водительскую дверь Ducato от удара заклинило, открыть её удалось только с помощью специнструмента. Вдобавок кемпер при ударе проявил склонность к опрокидыванию.



Что до водителя Citroen C5, то на нём после столкновения, судя по зафиксированным нагрузкам, буквально не осталось живого места. Столь драматичная разница в последствиях ударов Euro NCAP и ADAC объясняется большей скоростью и значительной массой кемпера, более чем вдвое превосходящей массу Citroen C5.



Тест ADAC косвенно подтверждает справедливость решения Euro NCAP отказаться от удара на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер, как от устаревшего. В новой программе испытаний Euro NCAP он заменён ударом с 50-процентным перекрытием о движущуюся навстречу тележку массой 1400 кг с установленным на неё деформируемым барьером. Скорость машины и тележки в новом типе удара Euro NCAP — 50 км/ч, то есть концептуально он повторяет удар ADAC, только у последнего скорость выше, а вместо тележки — 3,5-тонный кемпер.

Какие тут можно сделать выводы? Водителями легковушек лучше держаться от кемперов подальше, равно как и от любой другой тяжёлой техники. Разработчикам кемперов следует уделять больше внимания безопасности конструкции пассажирского и жилого отсеков, а также брать за основу более современные модели фургонов. Покупателям автодомов не надо жалеть денег на современные системы активной безопасности, главным образом систему автоматического аварийного торможения (АЕВ). Вещи в кемпере при езде должны быть надёжно зафиксированы (тяжелые внизу, лёгкие вверху), посуду лучше использовать пластиковую вместо стеклянной, пусть даже это не очень экологично.

