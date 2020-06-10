Дачный краш-тест ADAC или как грузы убивают

Из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 дачный сезон для многих россиян только начинается, а, значит, на дорогах обязательно появятся запоздалые «подснежники» — легковушки, под завязку нагруженные стройматериалами, мебелью, рассадой, посудой, инструментами, игрушками и прочим барахлом. Натурные наблюдения показывают, что далеко не все автомобилисты с умом подходят к креплению груза внутри и снаружи автомобиля, и этот груз может представлять серьёзную опасность. Какую именно, демонстрирует краш-тест ADAC.

Эксперты клуба взяли два идентичных универсала VW Golf Variant пятого поколения, сложили в них задние сиденья и загрузили вышеперечисленные предметы. В одну машину вещи побросали как попало, во вторую уложили и закрепили по всем правилам безопасности. На передние сиденья усадили двух «взрослых» манекенов. После загрузки обе машины пережили фронтальный удар о жёсткий барьер на скорости 45 км/ч.



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Результат предсказуем и нагляден: в первой машине незакреплённый груз сместился в переднюю часть салона и буквально расплющил седоков, спинки передних сидений и подголовники не смогли этому помешать, так как на них с учётом ускорений воздействовал «вес взрослого слона». Вдобавок, как видно из ролика на YouTube и фотографий, водитель получил серию ударов по голове от прилетевших их багажника коробок. От подушек и ремней в таком случае толку мало, риск получить травмы, несовместимые с жизнью, очень высок.



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Вторая машина с зафиксированным грузом прошла тест успешно: стянутые ремнями и плотно уложенные вещи остались на своих местах и не причинили вреда манекенам.



Мораль такова: всегда тщательно закрепляйте вещи, которые могут проникнуть в салон при аварии. Используйте для этого предусмотренные производителем крюки, распорки и сетки. Дополнительные ремни должны быть натянуто туго и равномерно. Следите за тем, чтобы груз не выступал в ту часть салона, где находятся люди. Не складывайте спинку заднего сиденья, если есть возможность разместить груз без этого, то есть в стандартном объёме багажника. Тяжёлые вещи кладите вниз, лёгкие вверх. Хрупкие и острые вещи тщательно упаковывайте в мягкие материалы и коробки, которые нужно плотно запечатать. Если в багажнике нет шторки, накрывайте груз одеялом и стягивайте его верёвками или ремнями по диагонали. Возите крепёж с собой на случай спонтанных покупок. Следите за давлением в шинах и нагрузкой по осям, не перегружайте автомобиль. Таковы нехитрые советы от экспертов ADAC.