История популярного пикапа началась в 1978 году, когда началось производство модели первого поколения. Сегодня на конвейере уже пятая генерация, которая была представлена в 2015 году, а в конце 2018-го пикап получил заметный рестайлинг в актуальном стиле компании. На некоторых рынках модель реализуется под именем Mitsubishi Triton. Появившиеся пару дней назад шпионские фотоснимки говорят о том, что компания приступила к дорожным тестам нового пикапа, который получит существенно переработанный внешний вид.

Рендер нового L200

Сильнее всего преобразится передняя часть, которая получит крупную вертикальную решётку радиатора. Фары будут сделаны в соответствии с нынешним стилем компании: сверху вдоль кромки капота расположатся узкие сегменты со светодиодными ходовыми огнями, а ниже разместятся основные блоки фар. Ещё чуть ниже будут располагаться противотуманные фары. Скорее всего, пикап сохранит С-образные хромированные декоративные вставки, в целом же его внешний вид станет несколько более брутальным по сравнению с нынешней моделью. Ещё один характерный элемент внешнего вида – горизонтальные выштамповки над колёсными арками, заходящие на двери.

Рендер нового L200

L200 следующего поколения будет построен на той же платформе, что и будущий Nissan Navara. Пикап предложат с несколькими бензиновыми и дизельными моторами (гамма будет различаться в зависимости от рынка), также ожидается появление подзаряжаемого гибрида. Нынешняя же модель предлагается с бензиновым «атмосферником» 2.4 мощностью 128 л.с., турбодизелями объёмом 2,4 (181 л.с.) и 2,5 литра (от 110 до 178 л.с. в зависимости от исполнения).

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Нынешний L200 1 / 3 Нынешний L200 2 / 3 Нынешний L200 3 / 3

Сегодня в России официальный ценник на нынешний L200 стартует с отметки в 4 179 000 рублей (2.4 D, 154 л.с.). Вариант с 6-ступенчатым «автоматом» обойдётся в 4 9090 000 рублей. Есть также 181-сильная модификация за 5 219 000 рублей.

Между тем, недавно мы выясняли, стоит ли покупать Mitsubishi Galant девятого поколения за 600 тысяч рублей.