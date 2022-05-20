В начале этой недели стало известно о возрождении марки Москвич, именно с таким именем будут производиться автомобили на бывшем уже заводе Renault в Москве. Как будет выглядеть новинка?

В прошлом месяце компания Renault сообщила о намерении продать АВТОВАЗ, и совсем недавно стало известно о судьбе завода в Москве: согласно сообщениям с официального сайта Мэра Москвы, он перейдёт на баланс города, и на нём будет возобновлено производство автомобилей под брендом «Москвич». Пока нет подтверждённой информации о том, какие именно это будут автомобили, но уже есть новости о том, что ведутся переговоры о наладке сборки с китайскими компаниями. В числе возможных партнеров называют JAC и BYD, в модельном ряду которых есть модели, теоретически пригодные для локализации.

Рендер нового Москвича на базе JAC iEV7S 1 / 3 Рендер нового Москвича на базе JAC iEV7S 2 / 3 Рендер нового Москвича на базе JAC iEV7S 3 / 3

Один из наиболее вероятных претендентов — JAC iEV7S. Этот электромобиль был впервые представлен в 2017 году, а на российском рынке он появился в 2020-м. Его поставляли со сборочного предприятия в Казахстане, и он на момент появления был самым доступным электромобилем в России. JAC оснащается синхронным электромотором на постоянных магнитах мощностью 115 л.с. и батареей ёмкостью 39 кВт⋅ч, запас хода составляет до 280 км. Цена модели на старте продаж составляла 2,3 миллиона рублей. Возможно, локализация поможет снизить ее стоимость.

Рендер нового Москвича на базе BYD e2 1 / 3 Рендер нового Москвича на базе BYD e2 2 / 3 Рендер нового Москвича на базе BYD e2 3 / 3

Второй вариант – электромобиль BYD e2, премьера которого состоялась в 2019 году. Модель изначально спроектирована с электроприводом, при этом его конструкция относительно простая и недорогая, что обеспечивает стартовую цену на домашнем рынке в районе 1 миллиона рублей по актуальному курсу. Задняя подвеска полузависимая, а вращающий передние колёса электромотор развивает мощность всего в 95 л.с. Заявленный пробег – до 360 км по циклу NEDC.

Рендер нового Москвича на базе BYD F3 1 / 3 Рендер нового Москвича на базе BYD F3 2 / 3 Рендер нового Москвича на базе BYD F3 3 / 3

Наконец, третий кандидат – седан BYD F3, который уже продавался в России в двухтысячные и знаком нашему покупателю. В нынешнем виде автомобиль производится с 2016 года. Он оснащается двумя бензиновыми 1,5-литровыми моторами – атмосферным мощностью 109 л.с. и турбированным мощностью 154 л.с. С одной стороны, технически модель не соответствует взятому недавно государственному курсу на электрификацию. С другой же стороны, на фоне высоких цен на автомобили в России F3 может стать самым бюджетным предложением: в Китае седан стоит примерно от полумиллиона рублей.