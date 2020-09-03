Новый паркетник с французской родословной: DS 4 Crossback прокатился на камеру

Ожидается, что новинка появится в продаже в 2021 году. Производство, вероятно, наладят на немецком заводе Opel (находится в Рюссельсхайме).

В линейке французской марки DS (перестала быть суббрендом Citroen шесть лет назад) модель с названием DS 4 числится с конца 2014 года, до этого автомобиль продавали под именем Citroen DS4. В 2015-ом пятидверный хэтчбек пережил рестайлинг и тогда же появилась версия «кросс-хэтча» DS 4 Crossback. Продажи модели нельзя назвать успешными: если ещё в 2016 году дилеры сумели продать в Европе 17 636 машин, то в 2017-ом показатель упал на треть, до 11 746 шт. (-33,4%). В итоге в 2018 году модель сняли с производства. Однако прощаться с автомобилем пока рано: компания продолжает работать над новым паркетником DS 4 Crossback, который попался фотошпионам.



Свежей порцией снимков «француза», который проходит тестовые испытания в южной Европе, с нами поделилось испанское издание Motor.es. По их данным, на фотографиях запечатлён гибридный кроссовер DS 4 Crossback E-Tense. Предполагается, что в списке разработок компании числится также и новый хэтчбек DS 4. В издании считают, что эти модели премиум-марки DS войдут в С-сегмент.



Несмотря на маскировку, на тестируемом автомобиле можно разглядеть рейлинги на крыше, которых, скорее всего, не будет у «хэтча». Кроме того, кросс-версия, вероятно, получит пластиковый обвес по периметру кузова. Ожидается, что такому автомобилю перенастроят и подвеску.



Ранее в DS обещали, что у каждой новой модели бренда будет электрифицированная версия. Так что, и у нового DS 4, и у версии DS 4 Crossback должны быть соответствующие модификации. Как отметили испанские коллеги, о том, что именно гибрид попался в объектив, свидетельствует наклейка на стекле задней двери автомобиля (она сообщает, что машина оснащена батареей, и содержит инструкции для экстренных случаев).



По предварительным данным, в основу новинок легла платформа EMP2 разработки Группы PSA, на ней базируются многие автомобили концерна, в том числе кроссоверы DS 7 Crossback и Opel Grandland X. На этой «тележке» можно «строить» автомобили как с традиционными ДВС, так и варианты с гибридными установками.

Ожидается, что у DS 4 Crossback E-Tense будет полный привод. Напомним, сейчас версия заряжаемого от сети гибрида с приставкой E-Tense 4x4 к названию есть у кроссовера DS 7. В основу его установки входит двигатель объёмом 1,6 литра и пара электродвигателей. Совокупная отдача составляет 300 л.с. Этот автомобиль оснащается батареей ёмкостью 13,2 кВт*ч, а запас хода только на электротяге составляет 58 км (расчёт вели по циклу WLTP).



По данным издания, новинка выйдет на рынок в 2021-ом, производство же может стартовать уже в конце текущего года. Выпуск машин, вероятно, наладят на немецком заводе Opel, который находится в Рюссельсхайме. Предполагается, что поставки машин дилерам начнутся в конце следующего года.

