Нынешний владелец завода Continental в РФ покупает активы Cordiant

Группа S8 Capital совсем недавно купила завод немецкой шинной компании Continental, который располагается в Калуге, а также компанию-дистрибутора. Ещё в рамках сделки российский холдинг стал владельцем одной из марок шинника – она называется Gislaved. Теперь он принял решение купить и другие шинные активы, речь идёт о тех, которые принадлежат российскому производителю покрышек Cordiant.

Как сообщает «Коммерсант», S8 Capital закрыла сделку по покупке 100% акций АО «Кордиант», её сумма не раскрывается. Теперь холдинг добавил в свой портфель производственные площадки, которые находятся в Ярославле и Омске (речь идёт о трёх заводах), ещё центр НИОКР «Интайр», а также станцию ремонта оборудования. По итогам сделки к списку брендов холдинга присоединились Cordiant, Tunga и Tyrex.



По словам управляющего директора многопрофильного холдинга S8 Capital Торстена Шуберта, приобретение АО «Кордиант» даст возможность Группе в ближайшее время «предложить рынку широкую продуктовую линейку легковых, легкогрузовых и грузовых шин: от эконом- до премиум-сегмента».

Согласно информации издания, в 2020 году на долю Cordiant приходилось 9,6% российского рынка легковой резины. В сегменте легкогрузовых шин она занимала 11,1% от совокупных продаж; на рынке цельнометаллокордных грузовых доля была равна 17,4%, а среди комбинированных грузовых шин – 31,8%.



Источник «Ъ» в отрасли рассказал, что с тех пор ситуация в РФ изменилась, в том числе и на фоне нынешнего кризиса. По его словам, производитель Cordiant мог увеличить свои доли в сегментах, однако не стоит забывать, что на рынке сейчас обострилась конкуренция с продукцией, импортируемой из Китая, объём которой значительно возрос.

По мнению автомобильного эксперта Владимира Беспалова, сейчас шинный рынок в РФ можно назвать перспективным и из-за доступа к искусственному каучуку, и из-за потенциальной ёмкости первичного рынка с объёмным вторичным сегментом. Ещё аналитик считает, что стоит учитывать перспективы экспорта, так как в ряде стран СНГ будет активизироваться выпуск автомобилей.

Отметим, в результате новой сделки Группа S8 Capital, вероятно, войдёт в первую тройку по размерам мощностей среди шинников в РФ. Так, бывший завод Continental выпускал до 4 млн шин в год (можно увеличить объём до 16 млн покрышек). Совокупная годовая мощность предприятий «Кордиант» составляет 9,7 млн эксземпляров (легковая, легкогрузовая и грузовая резина). В S8 Capital оценили суммарные мощности своих заводов в почти 14 млн шин в год.



По сведениям издания, у компании «Татнефть», которая ранее приобрела завод Nokian (расположен в Ленинградской области), производственные мощности рассчитаны на выпуск 17,5 млн покрышек в год, а у «Нижнекамскшины» (это бывший актив «Татнефти») – показатель составляет 15 млн, в портфеле – легковые, легкие грузовые и грузовые шины.