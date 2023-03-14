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Сеть шинных центров Vianor продолжит работать в РФ под новым названием – Ivanor

14.03.2023 189 0 0

Бренд, созданный финской компанией Nokian Tyres, пережил ребрендинг на российском рынке. Сеть на конец прошлого года включала в себя 320 шинных сервисных центров по всей стране.

Концерн Nokian Tyres в 2022 году принял решение уйти с российского рынка и избавиться от местных активов, в том числе и от завода во Всеволожске, который купила компания «Татнефть». Финский шинник также является владельцем торговых марок Vianor (сеть шинных сервисных центров) и N-Tyre (сеть точек продаж): их тоже касается принятое материнской компанией решение о контролируемом выходе из РФ. Франчайзинговые сети отошли местному менеджменту и продолжат работать в России после ребрендинга.

Изначально Vianor был представлен в странах Северной Европы: центры предлагали клиентам широкий выбор продукции производства Nokian Tyres, а также ряда других шинных брендов. Кроме того, здесь предоставлялись услуги профессионального шиномонтажного сервиса. На российский рынок Vianor вышел в 2005 году, когда свои двери открыл первый шинный центр.

За прошедшие годы Vianor в РФ превратился в профессиональную франчайзинговую сеть, которая насчитывает 320 шинных сервисных центров (на момент конца декабря прошлого года). Теперь бренд пережил ребрендинг: новое название сети шинных сервисных центров – Ivanor (при написании кириллицей – «Иванор»).

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Как подчеркнули в пресс-службе компании, выбранное новое название и фирменный стиль призваны подчеркнуть, что пережившая обновление сеть шинных сервисных центров сохраняет качество и уровень обслуживания клиентов. Кроме того, визуальное оформление как шинных центров, так и официального сайта (Ivanor.ru начнёт работу завтра, 15 марта) останется узнаваемым для потребителей.

Сообщается, что в рамках ребрендинга компания Ivanor намерена развиваться в соответствии новым вектором: речь идёт об учитывании разнообразных климатических и географических условий, при которых эксплуатируются автомобили в РФ. Предполагается, что в результате сеть шинных центров сможет ещё лучше удовлетворять потребности российских клиентов.

Завод Nokian Tyres в РФ (фото из архива)

Ещё одна торговая марка, принадлежащая финскому концерну Nokian Tyres, это упомянутая выше N-Tyre. В РФ под этим брендом работает ещё одна франчайзинговая сеть, которая насчитывает 101 точку продаж (на момент конца декабря 2022-го). Как отметили в пресс-центре, шинные центры N-Tyre тоже могут присоединиться к сети нового бренда Ivanor.

Напомним, шинный завод во Всеволожске, который ранее принадлежал Nokian Tyres, ежегодно выпускал по 17 млн покрышек, при этом около 60% продукции местного производства традиционно отправлялись на экспорт. Летом прошлого года стало известно о том, что на этом предприятии продолжат выпускать автомобильную резину, но под некой неизвестной маркой. Как сообщалось ранее, в задачи нынешнего собственника, компании «Татнефть», будет входить и поиск новых рынков сбыта продукции.

автосервис Россия шины и диски

 

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