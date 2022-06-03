Обновлён недорогой кросс Hyundai Venue: облик в стиле Palisade и успокаивающие звуки природы

Дизайн-скетчи модернизированного кроссовера Hyundai Venue индийское подразделение марки распространило всего пару дней назад. А теперь компания объявила о старте приема заказов, попутно раскрыв новые подробности и опубликовав полноценные фирменные картинки. Напомним, модель в строю с 2019 года, это один из самых дешевых SUV марки, он представлен во многих странах. Ну а Индия в качестве премьерной площадки для рестайлингового Venue выбрана не случайно, ведь это крупнейший рынок для кросса: в 2021-м там реализовано 108 000 единиц, тогда как в родной для Хёндэ Корее выбор на модели остановили 13 500 клиентов, результат Веню в Штатах – 28 650 штук.
Итак, Hyundai Venue заметно преобразился внешне. Переднюю часть оформили в стиле старших кроссоверов марки – предназначенной пока только для Юго-Восточной Азии обновленной Creta, Tucson и рестайлингового флагманского Palisade. То есть у Venue ходовые огни тоже срослись с радиаторной решеткой, сама решетка стала прямоугольной, плюс на ней красуются пластины. Задние фонари отныне объединены между собой плашкой, на которой имеется светящаяся красная линия. Кроме того, кроссовер обрел иные бамперы.
Размеры еще не озвучены, но вряд ли новый обвес сказался на длине индийского Venue (3995 мм): машинам длиной менее четырех метров там положены налоговые льготы (показатель кросса для Кореи – 4040 мм). Колесная база «индийца» — 2500 мм (у Веню для корейского рынка – 2520 мм).
В салоне перемен меньше: иное рулевое колесо да приборы теперь цифровые, хотя полностью виртуальная «приборка» кроссу не досталась. Зато спинка заднего дивана теперь с двухступенчатой регулировкой наклона – в релизе марки отмечается, что впервые в сегменте. А еще обновили электронику: индийский Hyundai Venue научился общаться с Alexa и Google Voice Assistant, так что можно будет, не выходя из дома, отпереть/запереть машину, настроить «климат», проверить уровень топлива и т.д.
Наконец, у мультимедиа-системы появилась функция Sounds of Nature, то есть она сможет проигрывать «звуки природы», дабы водитель спокойнее себя чувствовал в городском потоке или на магистралях (тоже «впервые в сегменте», хотя непонятно, что индийцам мешало перенести те самые звуки на флешку).
В Индии обновленный Hyundai Venue предложен с прежними двигателями: это бензиновые «атмосферник» 1.2 (83 л.с.) и «турботройка» 1.0 T-GDI (120 л.с.), плюс дизель 1.5 CRDi (100 л.с.). Базовый бензиновый мотор и дизель сочетаются с классической «механикой» (5МКП и 6МКП соответственно), турбодвижок работает в паре с iMT (intelligent Manual Transmission; без педали сцепления) или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Для дореформенного Venue с 1.0 T-GDI еще была предусмотрена обычная «механика», но рестайлинговый кросс с этим мотором ее теперь лишен. Привод, как и прежде, только передний, при этом «индиец» получил систему выбора режимов движения (в Корее, например, она была изначально).
Презентацию рестайлингового кроссовера проведут в Индии 16 июня, тогда же, видимо, объявят цены. В России Hyundai Venue не продают.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться