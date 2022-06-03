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  • Обновлён недорогой кросс Hyundai Venue: облик в стиле Palisade и успокаивающие звуки природы

Обновлён недорогой кросс Hyundai Venue: облик в стиле Palisade и успокаивающие звуки природы

03.06.2022 235 0 1

Внутри компактный паркетник почти не изменился, хотя кое-какие «фишки» в салоне все же появились. Дебютным рынком для рестайлинговой модели станет Индия, там ее предложат с прежними моторами.

 

Дизайн-скетчи модернизированного кроссовера Hyundai Venue индийское подразделение марки распространило всего пару дней назад. А теперь компания объявила о старте приема заказов, попутно раскрыв новые подробности и опубликовав полноценные фирменные картинки. Напомним, модель в строю с 2019 года, это один из самых дешевых SUV марки, он представлен во многих странах. Ну а Индия в качестве премьерной площадки для рестайлингового Venue выбрана не случайно, ведь это крупнейший рынок для кросса: в 2021-м там реализовано 108 000 единиц, тогда как в родной для Хёндэ Корее выбор на модели остановили 13 500 клиентов, результат Веню в Штатах – 28 650 штук.

Итак, Hyundai Venue заметно преобразился внешне. Переднюю часть оформили в стиле старших кроссоверов марки – предназначенной пока только для Юго-Восточной Азии обновленной Creta, Tucson и рестайлингового флагманского Palisade. То есть у Venue ходовые огни тоже срослись с радиаторной решеткой, сама решетка стала прямоугольной, плюс на ней красуются пластины. Задние фонари отныне объединены между собой плашкой, на которой имеется светящаяся красная линия. Кроме того, кроссовер обрел иные бамперы.

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Размеры еще не озвучены, но вряд ли новый обвес сказался на длине индийского Venue (3995 мм): машинам длиной менее четырех метров там положены налоговые льготы (показатель кросса для Кореи – 4040 мм). Колесная база «индийца» — 2500 мм (у Веню для корейского рынка – 2520 мм).

В салоне перемен меньше: иное рулевое колесо да приборы теперь цифровые, хотя полностью виртуальная «приборка» кроссу не досталась. Зато спинка заднего дивана теперь с двухступенчатой регулировкой наклона – в релизе марки отмечается, что впервые в сегменте. А еще обновили электронику: индийский Hyundai Venue научился общаться с Alexa и Google Voice Assistant, так что можно будет, не выходя из дома, отпереть/запереть машину, настроить «климат», проверить уровень топлива и т.д. 

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Наконец, у мультимедиа-системы появилась функция Sounds of Nature, то есть она сможет проигрывать «звуки природы», дабы водитель спокойнее себя чувствовал в городском потоке или на магистралях (тоже «впервые в сегменте», хотя непонятно, что индийцам мешало перенести те самые звуки на флешку).

В Индии обновленный Hyundai Venue предложен с прежними двигателями: это бензиновые «атмосферник» 1.2 (83 л.с.) и «турботройка» 1.0 T-GDI (120 л.с.), плюс дизель 1.5 CRDi (100 л.с.). Базовый бензиновый мотор и дизель сочетаются с классической «механикой» (5МКП и 6МКП соответственно), турбодвижок работает в паре с iMT (intelligent Manual Transmission; без педали сцепления) или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Для дореформенного Venue с 1.0 T-GDI еще была предусмотрена обычная «механика», но рестайлинговый кросс с этим мотором ее теперь лишен. Привод, как и прежде, только передний, при этом «индиец» получил систему выбора режимов движения (в Корее, например, она была изначально).

Дореформенный Hyundai Venue
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Дореформенный Hyundai Venue
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Дореформенный Hyundai Venue
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Презентацию рестайлингового кроссовера проведут в Индии 16 июня, тогда же, видимо, объявят цены. В России Hyundai Venue не продают.

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