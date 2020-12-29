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Обновлённая Lada Vesta: первые изображения

29.12.2020 4986 1 0

На днях в Сети появилась первая информация о том, как изменится Веста при рестайлинге. На её основе мы составили своё представление о внешности будущей новинки.

 

Лада Веста в кузове седан выпускается с 25 сентября 2015 года, она стала серийной версией одноимённого концепта, показанного в августе 2014-го на Московском Международном Автосалоне. С тех пор существенных обновлений автомобиль не получал, однако всё может измениться в обозримом будущем, когда представят рестайлинговую модель. Пока не было шпионских фотографий тестовых образцов, но кое-какая информация уже имеется. Так, согласно сообщениям в группе AvtoVAZ News автомобиль может получить полностью новую переднюю часть с фарами, аналогичными устанавливаемым на новые Dacia Logan/Sandero, которые были представлены в сентябре этого года. В этом случае замене подвергнутся также капот, передний бампер и крылья.

Сзади также можно ожидать появление новой оптики – мы сделали её в стиле тех же Logan/Sandero, и, подобно передней, она хорошо вписывается в актуальный Х-стиль российского бренда. Появится новая крышка багажника, наверняка обновится и задний бампер.

Пока нет информации о технических изменениях рестайлинговой модели, однако совершенно точно можно рассчитывать на обновление интерьера, включающее в себя и новые дверные карты, и новую переднюю панель. В богатых комплектациях автомобиль получит большой экран мультимедийной системы (кстати, два года назад мы показали, как это может выглядеть).   

Неизвестна и дата выпуска, ранее сообщалось о том, что производство начнётся в середине следующего года, теперь же появилась информация, согласно которой автомобиль покажут только в 2022 году.

Нынешняя Lada Vesta
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Нынешняя Lada Vesta
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Нынешняя Lada Vesta
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Сегодня минимальная стоимость седана Lada Vesta составляет 676 900 рублей (1.6 МТ, 106 л.с.). Цены на 113-сильную версию с вариатором начинаются с отметки в 808 900 рублей, есть также модификация с мотором 1.8 мощностью 122 л.с., её можно приобрести минимум за 815 900 руб. Кроме того, за 1 089 900 рублей предлагается модель Vesta Sport со 145-сильным мотором 1.8 и «механикой».

Кстати, этот месяц получился насыщенным на новинки от Lada. В середине декабря представили обновлённый Largus с «иск-фейсом», а следом за ним – рестайлинговый внедорожник Niva.  

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1 комментарий
29.12.2020 18:26
Алексей

Неплохо выглядит, интересно внутри планшет добавили)

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