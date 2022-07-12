Рено Аркана производится с 2019 года, и Россия стала первым рынком для этой модели. Позже кроссовер появился и в других странах: в 2020-м его производство началось в Южной Корее под именем Samsung XM3, а в 2021 году паркетник под привычным именем Renault Arkana начали продавать и в Европе. Теперь же компания тестирует рестайлинговую версию автомобиля, и тестовые образцы уже попались в объектив фотошпионов.
Пока передняя часть кроссовера сильно закамуфлирована, однако можем предположить, что Аркана получит новые фары, которые также могут немного изменить свою форму. Также наверняка появится решётка радиатора с новым оформлением. Сквозь маскировку пока проглядываются лишь очертания бампера, который похож на европейскую версию в комплектации R.S. Line. Боковины и задняя часть пока не имеют какого-либо камуфляжа, но едва ли это говорит о том, что рестайлинг их не затронет. Скорее всего, фонари получат обновлённую графику светодиодных огней при сохранении общей формы, также может обновиться задний бампер. Кроме того, кроссовер изображён с новым логотипом компании.
Российская Аркана построена на модернизированной платформе В0 (Global Access), которую используют Renault Duster и Logan. При этом европейская версия и южнокорейский близнец Samsung XM3 при той же колёсной базе сделаны на платформе CMF-B. Моторная гамма различается в зависимости от рынка, общим является бензиновый турбомотор 1.3 TCe, разработанный совместно инженерами Renault и Daimler. Российские версии могут комплектоваться «механикой» или вариатором, корейские кроссоверы также предлагаются с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.
Премьера новинки может состояться в следующем году.
Сегодня в России официальные цены на Аркану начинаются с отметки в 1 874 000 рублей (1.6 МТ, 114 л.с., передний привод). Модификация с вариатором обойдётся минимум в 2 049 000 рублей, с полным приводом и «механикой» — от 2 064 000 руб. Самый дорогой кроссовер оснащён вышеупомянутым турбомотором 1.3 (150 л.с.), вариатором и полным приводом, в комплектации Prime такой автомобиль обойдётся в 2 652 000 руб.
Кстати, совсем недавно мы выясняли, стоит ли покупать Renault Symbol второго поколения за 400 тысяч рублей.
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Поправьте: не «могут комплектоваться», а «могли». Больше мы машин для людей не увидим. Если только корейцы какое то время еще подержатся, но покупать Солярисы за 2-3 мульта будет некому. Ну а «кто ездил на 600х тот себе их и так привезёт»©️