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Обновлённая Renault Arkana: первые изображения

12.07.2022 318 1 0

На прошлой неделе были опубликованы первые фотографии закамуфлированных образцов рестайлингового кроссовера. Мы решили представить, как изменится его внешность.

 

Рено Аркана производится с 2019 года, и Россия стала первым рынком для этой модели. Позже кроссовер появился и в других странах: в 2020-м его производство началось в Южной Корее под именем Samsung XM3, а в 2021 году паркетник под привычным именем Renault Arkana начали продавать и в Европе. Теперь же компания тестирует рестайлинговую версию автомобиля, и тестовые образцы уже попались в объектив фотошпионов.

Рендер обновлённой Арканы

Пока передняя часть кроссовера сильно закамуфлирована, однако можем предположить, что Аркана получит новые фары, которые также могут немного изменить свою форму. Также наверняка появится решётка радиатора с новым оформлением. Сквозь маскировку пока проглядываются лишь очертания бампера, который похож на европейскую версию в комплектации R.S. Line. Боковины и задняя часть пока не имеют какого-либо камуфляжа, но едва ли это говорит о том, что рестайлинг их не затронет. Скорее всего, фонари получат обновлённую графику светодиодных огней при сохранении общей формы, также может обновиться задний бампер. Кроме того, кроссовер изображён с новым логотипом компании.

Рендер обновлённой Арканы

Российская Аркана построена на модернизированной платформе В0 (Global Access), которую используют Renault Duster и Logan. При этом европейская версия и южнокорейский близнец Samsung XM3 при той же колёсной базе сделаны на платформе CMF-B. Моторная гамма различается в зависимости от рынка, общим является бензиновый турбомотор 1.3 TCe, разработанный совместно инженерами Renault и Daimler. Российские версии могут комплектоваться «механикой» или вариатором, корейские кроссоверы также предлагаются с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Премьера новинки может состояться в следующем году.

Российская Renault Arkana
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Российская Renault Arkana
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Российская Renault Arkana
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Сегодня в России официальные цены на Аркану начинаются с отметки в 1 874 000 рублей (1.6 МТ, 114 л.с., передний привод). Модификация с вариатором обойдётся минимум в 2 049 000 рублей, с полным приводом и «механикой» — от 2 064 000 руб. Самый дорогой кроссовер оснащён вышеупомянутым турбомотором 1.3 (150 л.с.), вариатором и полным приводом, в комплектации Prime такой автомобиль обойдётся в 2 652 000 руб.

Кстати, совсем недавно мы выясняли, стоит ли покупать Renault Symbol второго поколения за 400 тысяч рублей.  

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1 комментарий
12.07.2022 17:13
Papirus (@sc_1968)

Поправьте: не «могут комплектоваться», а «могли». Больше мы машин для людей не увидим. Если только корейцы какое то время еще подержатся, но покупать Солярисы за 2-3 мульта будет некому. Ну а «кто ездил на 600х тот себе их и так привезёт»©️

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