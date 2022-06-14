Цены на автомобили продолжают скакать, как в припадке, а потребность купить дешевую машину для каждодневных задач у многих никуда не пропала. Мы уже рассуждали о том, что ради экономии можно обратиться к экзотичным и малопопулярным моделям – например, Fiat Albea или Volga Siber . Но такие машины могут подкинуть некоторые сложности с поиском места для ремонта и обслуживания, а также с поиском запчастей. Впрочем, иногда у крупных брендов тоже можно найти модели, не ставшие популярными. Один из таких примеров – Renault Symbol второго поколения. Он остался в тени более массового и дешевого Logan и не стал популярным, зато остался хорошо знакомым по технике. Сегодня такой автомобиль можно купить от 200 тысяч рублей, но за самые ухоженные варианты просят около 400 тысяч. Что скрывается под измененной внешностью и не будет ли Symbol слишком сложным или дорогим в содержании?

Второе поколение Symbol окончательно рассталось с именем Symbol, но лишь формально – ведь оно было только модернизацией предыдущего. Платформа второй генерации Clio перекочевала сюда без изменений, да и силовая структура седана, разработанного совместно с турецким подразделением Renault, тоже сохранилась. Это неудивительно, ведь во главу угла, как и раньше, была поставлена минимальная стоимость разработки. Так что во втором поколении Symbol, которое дебютировало в 2008 году на Московском автосалоне, можно было легко угадать предшественника. Впрочем, удалось избавиться от главного недостатка – внешности. Symbol не стал красавцем, но перестал выглядеть, как жертва пластической хирургии. Теперь машину можно было купить без сделок с собственным чувством прекрасного.

Renault Symbol 2008–12



Оснащение осталось знакомым: к нам привезли седаны с одним мотором на 1,4 литра и 98 лошадиных сил, но с двумя коробками передач – ручной и автоматической. На старте продаж российские цены составляли от 370 до 480 тысяч рублей. Но, несмотря на вполне конкурентную цену, Symbol продавался очень слабо. Модель попала в тень более дешевого и массового Logan, который с 2005 года собирался в Москве. В результате Symbol продержался на нашем рынке, да и на конвейере, всего около 5 лет. К концу продаж комплектаций осталось всего три, а цены подросли до 500-580 тысяч рублей, но это было неважно: с 2010 года присутствие модели на нашем рынке было скорее формальным. Впрочем, это не значит, что модель была неудачной: Symbol сохранил все проверенные технические решения и дух качественного бюджетника. Вторичный рынок по модели тоже есть: на момент написания материала в продаже на Авито было 130 автомобилей. Давайте выясним, сложно ли выбрать хороший.

Renault Symbol 2008–12



Первое поколение Symbol очень неплохо сопротивлялось коррозии, и второе унаследовало от него эту приятную особенность. Возраст в 10-14 лет уже напоминает о себе, но не становится критичным для машин. Помогает и оцинковка, и приличное качество окраски. В результате найти откровенно гнилой Symbol теоретически можно, но сложно. Пороги, укрытые слоем антигравия, постепенно сдаются под натиском пескоструя, но их можно спасти повторной обработкой. Однако делают это не все, так что осматривать эти элементы, особенно в зоне шва, нужно внимательно. Нижние кромки дверей могут иметь очаги коррозии, особенно в зоне завальцовок. Передние крылья здесь не пластиковые, как на первом Symbol, а стальные, так что тоже собирают сколы и потихоньку ржавеют, в том числе изнутри. Само собой, покатый капот в зоне риска, а молдинг на его передней кромке лишь добавляет сложностей облезающим хромом. Неоцинкованная передняя кромка крыши ржавеет от сколов, да и рамка лобового стекла в целом требует внимания. Сзади стоит осмотреть крышку багажника с молдингом на нижней кромке, а также заглянуть в нишу запасного колеса: она стальная, и «аквариум» здесь легко заканчивается ржавчиной. В среднем состояние машин довольно неплохое, но, учитывая бюджетную сущность модели, основные проблемы стоит искать в скрытых от глаз местах: в полостях арок, в моторном отсеке и на днище.

Renault Symbol 2008–12



Некоторые бюджетные машины подводит цена оригинальных деталей и отсутствие неоригинала, но Symbol – не этот случай. Здесь и многие оригинальные кузовные детали стоят умеренных денег, и заменители имеются. Например, капот можно купить от 15 тысяч при цене оригинала в 35-40. Оригинальное крыло обойдется в 9-10 тысяч, что немного, да и аналоги стоят 6-12 тысяч за штуку. «Фирменный» передний бампер доступен всего за 10-12 тысяч, так что аналоги за 6-8 даже кажутся излишней экономией. А вот оригинальное лобовое стекло – редкость, причем недешевая, 25-30 тысяч рублей. Заменители для него в продаже есть, но в основном совсем дешевые, по 6-8 тысяч рублей. Зато галогеновую фару даже в оригинальной коробке можно найти всего за 12-14 тысяч, что очень немного на фоне аналогов за 8-10. К тому же эти машины довольно распространены на разборках, и при необходимости многое можно найти там за умеренные деньги. В общем, проблем с ремонтом после ДТП не будет – но об этом же стоит помнить и при выборе машины.

Renault Symbol 2008–12



Платформа A, доставшаяся второму поколению Symbol от Clio, означает нехитрые схемы подвесок: впереди МакФерсон с треугольными А-образными рычагами, сзади – скручиваемая балка. Зато надежность подвесок очень неплоха, а стоимость ремонта – на уровне корейских бюджетников. Например, оригинальный передний рычаг стоит 10 тысяч, а неоригинальный в сборе с шаровой опорой можно купить от 1,5 тысяч рублей. Само собой, есть и отдельные сайлентблоки, причем оригинальный сайлентблок стоит, как самый дешевый рычаг в сборе, 1,5-2 тысячи. Шаровые опоры штатно крепятся на болтах и предлагаются в ассортименте от 600 рублей до 2 тысяч. Передний ступичный подшипник и впереди, и сзади меняется отдельно и стоит 3 тысячи за оригинал и 1-3 тысячи за аналоги. Оригинальные амортизаторы – не очень дешевая редкость, но сожалеть об этом не приходится: заменитель можно купить за 2-7 тысяч и для переднего, и для заднего. В задней подвеске помимо амортизаторов и пружин менять нужно разве что сайлентблоки задней балки. Оригинал недешев – по 4 тысячи за штуку, но аналоги предлагаются от 800 рублей до тех же 4 тысяч. В общем, разориться тут не на чем, и при осмотре подвеска может быть разве что поводом для торга.

Renault Symbol 2008–12



Тормоза у Symbol ожидаемо скромные. Впереди здесь можно было встретить даже невентилируемые тормозные диски на 328 мм, а альтернативой им были вентилируемые того же диаметра. Передние механизмы – однопоршневые с плавающей скобой, а сзади будут барабанные тормоза во всех версиях. В общем, для гонок производительности не хватит, но зато с ценой расходников нет проблем. Передний тормозной диск можно купить буквально от 1,5 тысяч, хотя цены доходят и до 10 тысяч за штуку, а оригинал обойдется в 7-10 тысяч. Задний барабан в фирменной коробке стоит неприлично дорого, 20-30 тысяч, но заменители начинаются с сумм на порядок ниже. Тормозные колодки можно купить за 1,5-2 тысячи. В общем, если тросы стояночного тормоза целы и не закисли, а магистрали не повреждены, сложностей с обслуживанием тормозов тоже не будет.

Renault Symbol 2008–12



Базовые версии Symbol не имели усилителя рулевого управления, но в России ГУР входил в список стандартного оснащения. Особенных проблем у простой системы нет, так что ее главный враг – плохое обслуживание, что у прижимистых владельцев встречается часто. Менять масло каждые 50-60 тысяч решаются немногие, так что при покупке обязательно стоит заглянуть в заливной бачок, чтобы оценить состояние масла, а также послушать работу насоса. Впрочем, даже если все очень плохо, можно просто сторговать нужную сумму на ремонт. Насос ГУР можно купить неоригинальным от 4 тысяч вместо оригинала за 15-20. Восстановленная рейка обойдется в 30-40 тысяч, а абсолютно новую оригинальную можно купить за 40-50 или перебрать имеющуюся вдвое дешевле.

Renault Symbol 2008–12



Для Symbol предлагался выбор между ручной и автоматической коробками передач. Механика здесь – пятиступенчатая JB3, и ее, к сожалению, нельзя назвать образцовой. Основная часть сложностей проистекает из ее конструкции: для достижения равной длины полуосей левая полуось входит внутрь самой коробки, и трипод расположен там же. Соответственно, на выходе из коробки полуось уплотнена сальником. Вероятных проблем с этой конструкцией хватает: это и разрушение не самого надежного трипода, и его выпадение из посадочного места, и разрушение сальника привода с потерей масла. К этим особенностям можно добавить типовые возрастные дефекты вроде износа подшипников валов и синхронизаторов. Так что при покупке машины на механике стоит внимательно осмотреть коробку на предмет течей, послушать ее работу на подъемнике и оценить на ходу. Ну или поискать автомобиль с автоматом – возможно, он принесет даже меньше проблем. Несложно догадаться, что АКП здесь – хорошо известная французская DP0, она же AL4. О ней уже рассказано практически все, и подробно о плюсах и минусах можно почитать, например, в материале о Renault Megane II. В целом это не самая плохая коробка – крепкая и с потенциальным ресурсом в 250-300 тысяч километров. Но достичь этого ресурса можно лишь при замене масла каждые 50 тысяч километров, без перегревов и постоянных резких стартов. Штатная система охлаждения и масляный фильтр здесь слабые, так что внешний радиатор и фильтр сильно помогают продлить коробке жизнь. Но избавить ее от задумчивости и неторопливости не поможет уже ничего, а наличие всего 4 ступеней означает слабую пригодность к загородной эксплуатации. Зато стоимость ремонта этой АКП очень невелика, так что если вы готовы к ремонту и обслуживанию, можно даже выгодно сторговать машину с неисправной коробкой. Правда, встречается на Symbol она нечасто: на момент написания материала лишь четверть машин в продаже были оснащены автоматом.

Renault Symbol 2008–12



А вот возможности выбора мотора российский покупатель был лишен. Единственным двигателем был 1,4-литровый K4J на 98 лошадиных сил. Хорошая новость в том, что это хороший мотор – простой и без сюрпризов. Здесь по 4 клапана на цилиндр, чугунный блок, ременной ГРМ, распределенный впрыск и один фазорегулятор на впускном валу. Да, ГРМ стоит обслуживать не реже чем раз в 100 тысяч километров, причем лучше сразу менять и фазорегулятор, который обойдется тысяч в 10. Нужно следить за чистотой впуска и дросселя, а также за отсутствием течей. Но взамен мотор может порадовать ресурсом в 250 и более тысяч километров, причем не требуя больших денег на обслуживание. Ну а в крайнем случае можно найти двигатель на разборке – у нас он встречался и на других моделях Renault.

Renault Symbol 2008–12



Итак, краткий разбор технической части второго поколения Symbol показывает, что автомобиль нисколько не растерял в простоте, надежности и дешевизне содержания, но приобрел во внешности. То есть, его вполне можно рассматривать как дешевый автомобиль на каждый день, причем не такой старый, как первое поколение, перевалившее за 15 лет. К тому же при покупке Symbol, в отличие от ликвидного Logan, можно и поторговаться. На вторичном рынке еще можно найти автомобиль от первого-второго владельца с пробегом до 200 тысяч километров в достойном состоянии – примерно вот такой. Если Автотека подтвердит безаварийную историю, а диагностика не выявит проблем, особенно с коробкой передач, то за 400 тысяч рублей Symbol можно считать отличным вариантом по нынешним временам.

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Если вы непременно хотите получить машину на автомате, то варианты тоже есть. Учитывая бюджет в 400 тысяч, можно без проблем найти Symbol с АКП – например, вот такой.

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Ну а если вы готовы доплатить за состояние и небольшой пробег, можно даже поискать «капсулы времени» от первого владельца и с пробегом до 100 тысяч километров. Здесь изредка попадаются такие варианты. Правда, целесообразность переплаты каждый определяет для себя сам. Но если отчет Автотеки и личный осмотр подтвердят отличное состояние и честность пробега, то даже такой Symbol может быть любопытным вариантом.

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