А ведь идея была неплоха: стоит ли покупать Volga Siber за 300 тысяч рублей

Изначальная идея переселения в Россию автомобиля Chrysler Sebring под именем Siber казалась продуманной и комплексной: владельцы ГАЗа не просто наладили цепочку поставок комплектующих, а приобрели сборочное предприятие, практически все комплектующие для которого прибывали из-за границы. Уровень локализации был низким – у нас производились бамперы, светотехника, часть деталей интерьера да уплотнительные резинки, так что фактически Siber – это полноценная локализованная иномарка. С 2006 по 2008 год были закончены подготовительные работы по запуску конвейера, и в 2008-м новая Волга вышла в люди. А уже в 2010-м исчезла навсегда, так и не создав никакой конкуренции и ажиотажа на кризисном рынке. Учитывая, что общий объем производства оценивается менее чем в 9 тысяч штук, Siber – это еще и в определенной мере эксклюзив. Чем чревата покупка такого эксклюзива в возрасте более 10 лет?
Кузов у автомобилей, не бывавших в крупных ДТП, сохраняется весьма неплохо. Как мы помним, локализация была минимальной, так что весь кузовной металл приходил из-за океана, а окраска была приличной. В целом 10 лет – это как раз время проявления возрастных проблем, которые усугубляются изначальными особенностями. Так, пороги иной раз начинали ржаветь по нижней кромке уже через 5-6 лет, и на многих машинах они переварены, а в запущенных случаях здесь можно легко встретить сквозную коррозию. Вдобавок в порогах имеется заводская «шумоизоляция» в виде пены, которая накапливает воду и укоряет гниение порогов и внутренних усилителей. К тому же автомобиль низкий – всего 14 сантиметров клиренса нередко приводят к замятию порогов и последующему ремонту сомнительного качества ввиду дешевизны самой машины. Кромки арок, разумеется, страдают от сколов и пескоструя, так что даже если видимая область подкрашена, стоит заглянуть глубже, за отбортовку и под локер, где все может быть гораздо хуже. Низы дверей на неухоженных машинах уже имеют как минимум точечную коррозию. Вдобавок жесткие уплотнители дверного проема иногда протирают краску на дверях до металла, а уплотнитель на нижней кромке двери, наоборот, оставляет протертую полосу на пороге.
Подвески у Siber – независимые спереди и сзади, и нарекания обычно касаются жесткости, недостаточной энергоемкости, просадки при износе (дополнительно уменьшающей и без того невыдающийся клиренс), а также стоимости некоторых деталей и работ по их замене. Однако в целом ничего особенного в подвесках нет: впереди это двухрычажка, а сзади – многорычажная конструкция, обе на пружинах. Конечно, стоимость и происхождение оригинальных запчастей, помноженные на курс валюты, в большинстве случаев делают их покупку весьма накладной, однако ассортимент неоригинала позволяет содержать машину без слез. Конечно, купить детали в соседнем магазине уже не выйдет – практически все нужно заказывать, но это меньшее из зол. Кого-то могут расстроить рычаги по 15-20 тысяч, запрессованные шаровые опоры и амортизаторы за 8-12 тысяч, но заменители стоят в 3-5 раз дешевле, а большинство сайлентблоков поддается замене. Разве что ассортимент неоригинала не всегда достаточный: к примеру, альтернативная шаровая опора заднего рычага, по сути, одна и к тому же недорогая. В общем, тем, кто пересаживается на Siber с «настоящей» Волги, придется привыкать к новой реальности и несколько иным ценам на запчасти, но на фоне других иномарок здесь нет ничего особенного.
Рулевое управление у Siber – реечное, с гидроусилителем, и оно тоже довольно редко подкидывает серьезные проблемы. До пробега в 15 тысяч обычно встречаются разве что стуки да скрипы, ну и за состоянием пыльников стоит следить, при необходимости меняя их с закладкой смазки. Впрочем, даже крупный ремонт тоже смягчается наличием неоригинала: вместо фирменной рейки за шестизначную сумму можно купить восстановленную за 17-20 или перебрать свою за сравнимые деньги. Насос ГУР стоит от 25 тысяч за оригинал и 18 тысяч за штучные варианты заменителей.
Оптимистичные изначальные планы дать покупателям Siber возможность выбора между тремя двигателями не сбылись: ни двухлитровой рядной «четверки», ни 2,7-литрового V6 серийный автомобиль так и не получил. Единственным вариантом остался 2,4-литровый четырехцилиндровый мотор разработки Chrysler с индексом EDZ, который приезжал на российский конвейер из Мексики и уже был знаком владельцам Волги 31105. Чугунный блок, алюминиевая ГБЦ, два распредвала, 4 клапана на цилиндр, ременной ГРМ и гидрокомпенсаторы в приводе клапанов – вполне современная и надежная конструкция позволяла рассчитывать на приличный ресурс. Периодичность обслуживания ГРМ – не менее 100 тысяч километров, а некоторые владельцы даже злоупотребляют «безвтыковостью» мотора и не меняют ремень до самого обрыва, который не приводит к загибу клапанов поршнями. Гидрокомпенсаторы даже в оригинальном исполнении не очень дороги – около полутора тысяч за штуку, никаких фазорегуляторов в ГРМ нет, а натяжитель стоит от 1,5 тысяч за дешевый заменитель. Не стоит забывать об обслуживании цепного привода балансирных валов, но это тоже мелочи. В числе недостатков мотора можно назвать негуманный двузначный расход топлива в городских режимах, особенно в сочетании с АКП, а также склонность мотора к потреблению масла на сравнительно небольших пробегах в 150-200 тысяч километров. Иногда вопрос решается заменой маслосъемных колпачков и ревизией системы вентиляции картера, но иногда дело доходит и до поршневых колец. Тем не менее мотор вполне неплох и служит по 250 и более тысяч до ремонта, если не экономить на смазке, охлаждении и обслуживании.
Ну а теперь, кратко разобравшись с особенностями Siber и поняв, что это фактически тот же Sebring, но с другой оптикой, можно сформировать портрет оптимального экземпляра. Экономить на коробке передач, как мы уже поняли, не стоит: если вы не стремитесь к максимальной экономии топлива и не чураетесь четырехступенчатых АКП, то можно смело смотреть в сторону Волги с двумя педалями. В условиях безальтернативности мотора остается только выбрать комплектацию: топовая Lux в отличие от базовой Comfort имела не только фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподъемники и другие толковые опции, но и кожаный салон, расширенные электрорегулировки водительского кресла, подогрев передних сидений, омыватели фар и безыскусные псевдодеревянные вставки в интерьере. Выбор между «почти как у взрослых» и «скромно, но со вкусом» остается за вами – главное, что за 300 тысяч можно найти автомобиль в очень хорошем состоянии и с пробегом около 100 тысяч километров – примерно вот такой. И если диагностика подтвердит хорошее состояние мотора и коробки, толщиномер – безаварийную историю, а Автотека – честный пробег без работы в такси, то можно недорого и с удовольствием побыть владельцем мелкосерийного и довольно редкого автомобиля. Будет, что рассказать потомкам, в общем.
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