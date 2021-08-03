Верный способ сэкономить при покупке подержанного автомобиля – выбрать непопулярную модель. Если нужен большой кроссовер, можно купить Hyundai ix55 вместо Toyota Highlander . Если подойдет что-то поменьше, то можно взглянуть на Renault Koleos вместо Nissan X-Trail . Но куда сложнее придется, если нужна максимально дешевая машина: ведь хороший Solaris найти крайне сложно, несмотря на широчайший выбор, да и цены уже не такие демократичные, как раньше. А уж хорошо сохранившиеся отечественные машины и вовсе не задерживаются в продаже, какая-нибудь Lada Kalina может сменить владельца буквально за несколько часов. А вот машины, не распробованные нашим покупателем, задерживаются в продаже подольше, так что выбирать здесь можно более вдумчиво и торговаться более смело. Один из наглядных примеров – Fiat Albea, который в свое время не произвел впечатления на рынке и сейчас многими уже забыт. В результате самые дешевые предложения начинаются со 130-150 тысяч, а лучшие экземпляры стоят дешевле 400 тысяч, что дает надежду выторговать действительно хороший вариант тысяч за 300 с небольшим. Может, модель зря обошли вниманием?

Как вы думаете, какой автомобиль от Fiat стал у нас самым популярным на вторичном рынке? На ум сразу приходит компакт 500, но это не он. Может, Punto? Снова нет. На самом деле это именно Albea, которая благодаря своей низкой цене и «иномарочному статусу» на старте продаж смогла набрать некоторый вес на рынке, но потом быстро сдулась. Модель пришла к нам в середине двухтысячных, причем сразу на условиях локализации: в самом конце 2006 года стартовала сборка на предприятии «Северсталь-Авто». Планы были амбициозные: дешевый седан, корнями уходящий еще в начало 80-х годов, играл в бюджетной лиге, будучи немногим дороже Renault Logan, и на него делали большие ставки. За 315-370 тысяч рублей покупатель получал машину с приемлемой пассивной безопасностью, базовым набором средств активной безопасности в виде пары подушек и ABS, а также кондиционером и усилителем руля. На старте и в первые годы производство было организовано из машинокомплектов, импортируемых из Турции, а дальше локализация должна была углубляться, вплоть до сварки и окраски кузова. Однако покупателям быстро приелось дешевое, но простецкое блюдо из не самых свежих ингредиентов: если в тучном 2008 году было продано около 17 тысяч машин, то в 2009 – менее 5 тысяч, и дальше рыночная доля модели не росла. В результате к началу 2010-х реальная перспективность локализации фактически свелась к нулю, и вместо расширения производства итальянцы решили его полностью свернуть. Однако с учетом неплохих стартовых продаж вторичный рынок по модели можно считать сформированным: на момент написания материала в продаже на Авито было около 400 машин. Давайте посмотрим, есть ли смысл в их покупке.



Fiat Albea 2002–11



Одна из самых важных особенностей кузова у немолодого бюджетного автомобиля – это наличие оцинковки, и здесь итальянцы не подвели: у Albea она есть. Схема вполне типичная даже по нынешним меркам: оцинкованы все внешние панели кроме крыши. Это позволяет большинству машин сохранять приличный вид даже несмотря на скромные вложения владельцев в его поддержание. Сквозная коррозия – большая редкость, если только автомобиль не был кустарно восстановлен после серьезного ДТП. Ну а основные очаги ржавчины – вполне типовые.

Первыми сдаются кромки арок, капот и передняя кромка крыши, которая ржавеет быстрее всего остального. Пороги прикрыты пластиковыми молдингами, но под ними тоже есть ненулевые шансы обнаружить проблемные точки, как минимум в зоне пескоструя за передними колесами и в точках крепления накладки. Крышка багажника традиционно «радует» ржавчиной в нише номерного знака, под верхним пластиковым молдингом, а также на нижней кромке у стыка с бампером. На самых запущенных машинах могут огорчить двери: если провисание петель как минимум у водительской – это скорее норма, то коррозия вплоть до сквозной на нижних кромках – признак плохого ухода. Днище стоит осмотреть прежде всего на предмет физических повреждений: защищено оно прилично, но там, где содран антикор, возможны серьезные проблемы. Ну и точки крепления переднего подрамника и подвесок тоже лучше осмотреть, чтобы оценить сложности будущего обслуживания.

Fiat Albea 2002–11



Небольшой шок может вызвать у неопытного владельца стоимость оригинальных запчастей. Например, оригинальный передний бампер мало того что сложно найти, так еще и стоит он более 40 тысяч рублей. Задний бампер – это еще почти 30 тысяч, а за шестизначную стоимость капота можно купить еще одну машину на запчасти. Но здесь, к счастью, на помощь приходят сторонние производители. Например, неоригинальные бамперы можно купить за 5-8 тысяч, капот за 10-15, а передние крылья по 5-7 тысяч вместо 15-18. Оригинальная фара, даром что простецкая галогенная, стоит под 30 тысяч, но замен предостаточно, и они укладываются в 5-8 тысяч. Ну и лобовое стекло тоже можно купить за 6-8 тысяч вместо 40-50. В общем, не стоит пугаться, что восстанавливать эту «итальянку» после легкого удара будет так же дорого, как какую-нибудь Alfa Romeo Brera.

Как мы уже знаем, конструктивно Albea – машина весьма старая, так что никаких сюрпризов в ходовой части здесь можно не ждать: обычный МакФерсон впереди и балка сзади. Цены на оригинальные детали здесь порой тоже несуразные, так что на них можно не обращать внимания. В целом же ходовая во многом унифицирована с другими моделями компании вроде родственного Palio и не очень родственного Doblo, так что ассортимент неоригинала широк, а цены очень демократичные. Например, передний L-образный рычаг в сборе можно купить за 2-4 тысячи, его задний сайлентблок – за 500-900 рублей, а приличный ступичный подшипник – за 1-2 тысячи. Ремонтопригодность тоже высока: переднюю шаровую опору можно поменять отдельно, заплатив за деталь менее тысячи рублей. Само собой, в продаже есть россыпь копеечных сайлентблоков, а мелкие расходники вроде стоек стабилизатора стоят чуть ли не дешевле вазовских. В общем, если не покупать откровенно приконченный автомобиль, вкладываться в ходовую придется очень умеренно. Кстати, «экономисты» любят Albea еще и за диски с вазовской разболтовкой 4х98, что позволяет подобрать что-то дешевое из подходящего по вылету.

Fiat Albea 2002–11



Тормозная система – тоже абсолютно предсказуемая и бюджетная, с дисковыми механизмами впереди и барабанами сзади. Надежность приличная, ремонтопригодность хорошая, а стоимость обслуживания низкая. Конечно, за оригинальные тормозные диски скромного диаметра в 257 мм просят более 10 тысяч рублей, но неоригинал можно купить буквально на порядок дешевле. Барабаны тоже не так дороги, как и колодки, и все это порой провоцирует владельцев на максимально возможную экономию. Так что по состоянию магистралей, шлангов и суппортов стоит оценить, как ухаживали за тормозами, а не вестись на рассказы о новых дисках или колодках. Рулевое управление тоже стоит оценить комплексно: отсутствие течей, целые наконечники и тяги, а также отсутствие стуков и люфтов можно считать хорошим результатом. Однако проблемы эти – тоже лишь повод для торга, ничего дорогого здесь нет. В крайнем случае восстановленную рейку можно купить тысяч за 17-20, новый насос ГУР – за 4-6 тысяч, а уж расходники и упоминать не стоит. К тому же ресурс рейки при условии замены масла хотя бы раз в 50 тысяч вполне может составить 150-200 тысяч километров.

Никакого выбора коробки передач у Albea не было, для нее предлагалась только пятиступенчатая механика. Однако это единственный недостаток, сама по себе коробка нарекания вызывает редко, а связаны они с возрастом, износом и порой недостатком внимания. Течи здесь случаются часто, так что стоит следить за сухостью уплотнений, чтобы не оставить коробку без масла. Само масло стоит менять хотя бы раз в 50-60 тысяч километров, чтобы коробка прошла свои 250-300 тысяч. Сейчас шансы встретить воющую коробку высоки, но даже такого варианта можно не пугаться. Комплекты подшипников давно подобраны, синхронизаторы тоже доступны, так что достаточно сторговать 15-20 тысяч рублей на ремонт. Комплект сцепления с выжимным подшипником можно купить за 4-6 тысяч, что крайне недорого (при этом оригинал стоит под 20 тысяч). Разве что маховик проще найти на разборке за бесценок, чем платить 25-30 тысяч за новый кусок металла.

Fiat Albea 2002–11

Мотор у итальянского бюджетника тоже был один, и тоже немолодой и скромный. Агрегат серии Fire, которая появилась еще в середине 80-х, имеет 1,4 литра объема, чугунный блок и всего 2 клапана на цилиндр, что на выходе дает 77 лошадиных сил. Единственная «техническая хитрость» – это фазорегулятор на впуске, в остальном технологии максимально примитивные. Привод ГРМ ременной, а любителей максимальной экономии помимо низкой стоимости замены он порадует еще и тем, что не гнет клапана при обрыве ремня. По ресурсу мотор предсказуемо прекрасен: если следить за охлаждением, не допускать течей и ухода уровня масла, а также чистить систему вентиляции картера, то он может пройти 300-350 и более тысяч километров. Правда, не стоит верить итальянскому регламенту, предусматривающему замену масла раз в 15 тысяч километров. Само собой, штатный катализатор сейчас встретить на машине маловероятно, но если он сохранился, нужно помнить о возможных проблемах из-за его разрушения. Пусть этот мотор и можно весьма бюджетно «откапиталить», делать это раньше срока не захочет никто.

Fiat Albea 2002–11



Итак, теперь становится ясно, что Albea – вполне достойный идейный наследник локализованных в СССР «копеек» и иже с ними. Машина конструктивно немолодая, весьма простая и очень недорогая в содержании. При этом у нее практически нет явных недостатков, кроме одного глобального – общей бюджетности исполнения. Базовая Albea с одной подушкой безопасности, без ABS, стеклоподъемников и кондиционера – автомобиль по нынешним меркам, мягко говоря, устаревший. Впрочем, за 300 с небольшим тысяч можно поискать машину в старших комплектациях, где будет и вторая фронтальная подушка, и остальные опции. Более того, несмотря на возраст минимум в 9 лет, еще можно найти приличный автомобиль от первого владельца – например, вот такой. Однако даже при покупке машины за 300 тысяч не стоит экономить на проверке ее истории: например, Автотека расскажет не только о ДТП, пробеге и числе владельцев, но и о залогах, ограничениях и прочих подводных камнях. И если их не окажется, на Fiat Albea можно ездить, пока не надоест, тратя на содержание не больше, чем на отечественную машину. А уж в перспективе любовь к итальянским машинам, может, и до Alfa Romeo доведет.

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