Выбрать крупный полноприводник ценой около полутора миллионов рублей – задача довольно размытая. Можно купить премиальный Mercedes-Benz GL , можно предпочесть внедорожный Mitsubishi Pajero , можно поискать неброский Kia Mohave , а можно – ликвидный Land Cruiser Prado . Но что делать, если рамный Prado не устраивает комфортом, а значок Toyota принципиально важен? Купить Highlander! Десять лет назад японцы расширяли свою линейку полноприводными моделями, что облегчает сегодняшние муки выбора. Правда, нынешний рынок диктует свои условия: найти экземпляр «на ходу» можно тысяч за 800, но за хороший Highlander придется отдать миллиона полтора, а то и чуть больше – то есть, практически столько же, сколько он стоил новым. Есть ли в этом смысл и сложно ли выбрать этот кроссовер от Toyota?

Концептуально Highlander родился еще конце девяностых – начале двухтысячных: это был сравнительно крупный кроссовер для тех, кому не нужна была рама, но нужен был простор в салоне, три ряда сидений и знакомые агрегаты. Второе поколение модели вышло в 2007 году, но до России добралось только в 2010, вместе с рестайлингом. К тому времени в Toyota решились продавать у нас американские машины – на той же волне к нам вскоре приехала и Venza. Рынок модель распробовал: продажи в пару-тройку тысяч штук в год на общем фоне кажутся незначительными, но иногда этого хватало даже для лидерства в классе. При этом Highlander не был слишком дешевым, он стоил от 1,7 до 1,85 миллиона рублей – дороже Kia Mohave и почти так же, как Honda Pilot, которая тоже пришла к нам с американского рынка. Даже с Land Cruiser Prado кроссовер был разведен по цене номинально: за топовое исполнение Highlander просили, как за базовый Prado. Впрочем, это не так важно: у рамника и кроссовера, делящего платформу с Camry, была принципиально разная аудитория. Давайте взглянем, насколько сложным будет поиск хорошего экземпляра.



Toyota Highlander 2010–14



Кузова большинства машин еще держатся молодцом, не имея серьезных проблем. Впрочем, в основном это заслуга внимательных владельцев: краска тут мягкая и хрупкая, а сколы зацветают довольно быстро. Мелочи начинали донимать обладателей уже в первые 2-3 года. Если сколы на капоте, стойке лобового стекла и кромке крыши – штука типовая, как и мутнеющий хром, то вот багажная дверь напоминала о себе слишком рано. Основная хроническая болезнь – коррозия, выползающая из-под хромированного молдинга и подсветки номера, обычно при снятии пластика обнаруживаются крупные очаги поверхностной ржавчины. Кроме того, на пятой двери рыжие точки можно найти вокруг открывающегося стекла. Кромки крыльев страдают от сколов, а стыки бамперов с крыльями, особенно после сборки-разборки для ремонта, протираются до металла и тоже ржавеют. Еще одна нечастая, но неприятная проблема – провисание передних дверей, здесь вопрос решается заменой петель.

С точки зрения цены кузовных деталей Highlander не разорителен: небольшое ДТП не потребует поиска «донора». Например, передний бампер в оригинальном виде стоит под 30 тысяч, но неоригинал можно найти за 4-8. То же самое касается капота: при цене «фирмы» более 40 тысяч заменители в ассортименте доступны за 7-15 тысяч. Передние крылья можно приобрести по 3-5 тысяч, что откровенно дешево. Разве что выбор лобовых стекол невелик, хотя и тут вместо оригинала за 40 тысяч можно найти вариант за 8-15 тысяч. Оптика тоже щадит кошелек: даже оригинальная фара доступна менее чем за 30 тысяч, а заменитель и вовсе за 8-9, и с задними фонарями практически та же ситуация.

Toyota Highlander 2010–14



Как мы помним, Highlander построен на той же платформе K, что и Camry, однако на практике это родство ограничивается схожим конструктивом подвесок: на обеих машинах применены стойки МакФерсон по кругу. При этом колесная база у кроссовера больше на 15 мм, а полный привод и возросшая масса диктуют необходимость собственного «железа». Впрочем, ремонтировать Highlander немногим дороже, чем Camry: пусть цены на оригинал часто негуманные, но ассортимент неоригинальных компонентов почти везде приличный, а ремонтопригодность неплоха. Передний L-образный рычаг стоит около 12 тысяч за оригинал и 2-4 тысячи за аналог, а сайлентблоки можно купить по 400-800 рублей. Шаровые опоры на болтах и штатно меняются, при цене оригинала в 4 тысячи аналог можно купить на порядок дешевле, а хорошие варианты укладываются в 1,5 тысячи. Амортизатор в «фирменной» коробке стоит 12 тысяч, аналоги – от 4, а качественные заменители вроде KYB – 6 тысяч. Стойки стабилизатора подходят от Camry и Venza и стоят от 300-400 рублей за штуку в неоригинальном исполнении. Сзади подвеска тоже проста: стойка МакФерсон плюс две поперечные тяги и одна продольная. Для тяг японцы не предполагают штатной замены сайлентблоков и просят по 5-6 тысяч за каждую, но, разумеется, все можно купить неоригинальным: рычаги от 1,5 тысяч, а сайлентблоки от 400 рублей. В общем, подвеску при покупке нужно осматривать на предмет потенциального торга, и откровенно запущенная машина потребует денег на качественный ремонт, но бояться здесь нечего.

Toyota Highlander 2010–14



Нечего бояться и в тормозной системе. Здесь применены самые обычные дисковые механизмы с плавающей скобой по кругу, разве что впереди – двухпоршневые. Соответственно, впереди стоит обратить внимание на работу суппортов и отсутствие перекосов колодок и подклинивания, а сзади оценить состояние тросов и механизма барабанного ручного тормоза, который от бездействия закисает. Расходники тут вполне доступны по цене: передний вентилируемый диск на 328 мм стоит 5 тысяч в оригинальном исполнении и от 2 тысяч за заменители, хотя качественная деталь все равно обойдется тысячи в 3-4. Для задних невентилируемых 309-миллиметровых дисков порядок цен тот же, разве что за оригинал просят почти вдвое больше.

Крупное конструктивное отличие Highlander от Camry кроется в рулевом управлении: в отличие от седана, оснащенного гидроусилителем, кроссовер получил электрический усилитель на рулевом валу. Может, это и означает некоторую потерю в информативности, но с точки зрения обслуживания и ремонта сулит потенциальную экономию: масло менять не нужно, а восстановленную рейку при необходимости можно купить тысяч за 10-15. Впрочем, до этого еще нужно довести: ресурс чистой механики в отсутствие влаги и грязи очень высок. Разве что сам электроусилитель потребует несколько десятков тысяч рублей при замене или ремонте, так что стоит убедиться, что он работает тихо, без рывков и изменения усилия. Из хронических неприятных мелочей можно упомянуть стук, производимый рулевым валом. Глобально это можно решить только заменой рулевого вала на обновленный, хотя кто-то берется за переборку и самостоятельную модернизацию с добавлением подшипников качения.

Toyota Highlander 2010–14

В США Highlander предлагался в версии с передним приводом – сейчас такие машины с мотором на 2,7 литра штучно попадаются и у нас. Однако к нам официально приезжали исключительно полноприводные версии. Полный привод здесь – постоянный, с межосевым дифференциалом. Правда, на этом его преимущества заканчиваются: межколесные блокировки можно найти только в ассортименте тюнинга, понижающего ряда тоже нет, а штатно никаких особых помощников кроме имитации блокировок тормозами у кроссовера не было. Впрочем, покупатели этих машин в большинстве своем понимали, что покорение бездорожья им не светит, так что жалобы на работу полного привода встречаются редко. При выборе машины сегодня стоит проверить работу самого полного привода, а также осмотреть угловой редуктор на предмет течей, проверить состояние масла и убедиться в исправности карданов – они здесь традиционно недешевы.

Toyota Highlander 2010–14



Выбора трансмиссии у российских покупателей тоже не было: единственный мотор подразумевал единственную коробку передач. Пятиступенчатый автомат U151E у нас тоже хорошо известен по Camry – но не предыдущей XV50, а еще более пожилой XV40. В целом он зарекомендовал себя хорошо: это, конечно, не «старая гвардия» вроде четырехступенчатой U140, но ее прямой наследник – пятиступенчатые коробки были разработаны на базе как раз тех четырехступенчатых. Правда, на Camry автомат работал в паре с четырехцилиндровым мотором 2,4 и жил долго и счастливо, а вот на Highlander с массой под две тонны и мотором V6 на 273 л.с. ему приходится несладко. Штатный внешний радиатор коробки невелик и требует регулярной очистки, а в идеале – замены на что-то более крупное. Ну и требования к периодичности замены масла возрастают в разы: здесь эта манипуляция каждые 30 тысяч километров – не предосторожность, а скорее необходимость. Если не экономить на обслуживании и не пытаться выжать из машины всю динамику на каждом светофоре, то коробка может пройти тысяч 200 до замены накладок блокировки гидротрансформатора и 300-350 до первого капремонта. Если же действовать по заветам вредных советов Григория Остера и делать все наоборот, то прикончить коробку можно уже к 180-200 тысячам. Собственно, это уже и сделали многие владельцы, ведь реальный пробег машин в возрасте 8-10 лет как раз перевалил за 150 тысяч километров. Так что диагностика и проверка коробки в движении – обязательный пункт при покупке, как и изучение истории обслуживания. Конечно, найти «контрактный» агрегат вполне можно, но лучше делать это на сэкономленные при торге деньги.

Toyota Highlander 2010–14



Как мы уже поняли, мотор выбирать покупателям Highlander тоже не приходилось: единственным вариантом был 3,5-литровый 2GR-FE, прекрасно знакомый нам по «легендарной» Camry 3,5. Правда, до адаптации по мощности японцы тогда еще не дошли, и если на Camry XV50 этот мотор попозже уже дефорсировали до 249 сил, то на импортируемых Highlander он выдавал «честные» американские 273, что вызывает страдания владельцев из-за транспортного налога в 40 тысяч. Зато в остальном двигатель вполне хорош: здесь ресурсный цепной ГРМ, простой распределенный впрыск и приличный запас по долговечности цилиндропоршневой группы. Есть небольшие хронические особенности вроде треска муфт фазорегуляторов, особенно выпускных – при цене каждого в 10 тысяч комплексная замена выльется в приличную сумму. Кроме того, именно на Highlander мотор получил еще одну врожденную болезнь: повреждение первого цилиндра, вызываемое, предположительно, неудачной конструкцией воздушной магистрали и попаданием пыли в цилиндр в обход воздушного фильтра. Проблему нельзя назвать массовой, но среди владельцев модели она хорошо известна. Одним из вариантов комплексного решения считается полная замена воздушных магистралей и фильтра на версию от третьего поколения Highlander. В остальном же при условии приличного обслуживания, внимания к системе охлаждения и использования хорошего бензина 2GR-FE способен пройти 250-300 тысяч километров и более. К тому же на больших и тяжелых кроссоверах реже ездят «гонщики», которые обычно предпочитают как раз Camry.

Toyota Highlander 2010–14



Одной строкой можно упомянуть другие варианты двигателей. Базовым в США был 2,7-литровый 1AR-FE, который у нас стал основным для Toyota Venza. Это тоже вполне надежный и простой мотор, имеющий всего 4 цилиндра, но куда более удобную с точки зрения налога мощность. Проблема лишь в том, что у нас он встречается исключительно на ввезенных в частном порядке переднеприводных Highlander с неопределенным пробегом, так что целенаправленно искать такую машину – задача сложная и, скорее всего, бесперспективная. Еще более «целевая» покупка – гибридный автомобиль. Такие тоже штучно приезжали к нам из Штатов, и это совсем уж экзотика, хотя интересующиеся могут почерпнуть информацию о них в нашем материале о Lexus RX, с которым Highlander перекликается по части гибридной техники.

Toyota Highlander 2010–14



Итак, теперь нам стало понятно, что Highlander – это во многом родственник Camry, но с постоянным полным приводом, просторным салоном, тремя рядами сидений, «чересчур мощным» мотором и лишним весом. Ну а покупать такой кроссовер сегодня стоит с оглядкой на неизбежные возрастные особенности: состояние мотора, остаточный ресурс коробки передач и зарождающиеся кузовные проблемы. Однако в целом это будет вполне неплохое приобретение, особенно если найти автомобиль от первого владельца с пробегом до 200 тысяч километров и безаварийной историей. Конечно, таких машин крайне мало, но Автотека подсказывает, что шансы купить примерно вот такой автомобиль еще есть. Вопрос лишь в том, готовы ли вы заплатить за него, как за новый 8 лет назад в расчете на магию ликвидности Toyota при последующей продаже.

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