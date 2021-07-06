Концептуально Highlander родился еще конце девяностых – начале двухтысячных: это был сравнительно крупный кроссовер для тех, кому не нужна была рама, но нужен был простор в салоне, три ряда сидений и знакомые агрегаты. Второе поколение модели вышло в 2007 году, но до России добралось только в 2010, вместе с рестайлингом. К тому времени в Toyota решились продавать у нас американские машины – на той же волне к нам вскоре приехала и Venza. Рынок модель распробовал: продажи в пару-тройку тысяч штук в год на общем фоне кажутся незначительными, но иногда этого хватало даже для лидерства в классе. При этом Highlander не был слишком дешевым, он стоил от 1,7 до 1,85 миллиона рублей – дороже Kia Mohave и почти так же, как Honda Pilot, которая тоже пришла к нам с американского рынка. Даже с Land Cruiser Prado кроссовер был разведен по цене номинально: за топовое исполнение Highlander просили, как за базовый Prado. Впрочем, это не так важно: у рамника и кроссовера, делящего платформу с Camry, была принципиально разная аудитория. Давайте взглянем, насколько сложным будет поиск хорошего экземпляра.
Кузова большинства машин еще держатся молодцом, не имея серьезных проблем. Впрочем, в основном это заслуга внимательных владельцев: краска тут мягкая и хрупкая, а сколы зацветают довольно быстро. Мелочи начинали донимать обладателей уже в первые 2-3 года. Если сколы на капоте, стойке лобового стекла и кромке крыши – штука типовая, как и мутнеющий хром, то вот багажная дверь напоминала о себе слишком рано. Основная хроническая болезнь – коррозия, выползающая из-под хромированного молдинга и подсветки номера, обычно при снятии пластика обнаруживаются крупные очаги поверхностной ржавчины. Кроме того, на пятой двери рыжие точки можно найти вокруг открывающегося стекла. Кромки крыльев страдают от сколов, а стыки бамперов с крыльями, особенно после сборки-разборки для ремонта, протираются до металла и тоже ржавеют. Еще одна нечастая, но неприятная проблема – провисание передних дверей, здесь вопрос решается заменой петель.
С точки зрения цены кузовных деталей Highlander не разорителен: небольшое ДТП не потребует поиска «донора». Например, передний бампер в оригинальном виде стоит под 30 тысяч, но неоригинал можно найти за 4-8. То же самое касается капота: при цене «фирмы» более 40 тысяч заменители в ассортименте доступны за 7-15 тысяч. Передние крылья можно приобрести по 3-5 тысяч, что откровенно дешево. Разве что выбор лобовых стекол невелик, хотя и тут вместо оригинала за 40 тысяч можно найти вариант за 8-15 тысяч. Оптика тоже щадит кошелек: даже оригинальная фара доступна менее чем за 30 тысяч, а заменитель и вовсе за 8-9, и с задними фонарями практически та же ситуация.
Как мы помним, Highlander построен на той же платформе K, что и Camry, однако на практике это родство ограничивается схожим конструктивом подвесок: на обеих машинах применены стойки МакФерсон по кругу. При этом колесная база у кроссовера больше на 15 мм, а полный привод и возросшая масса диктуют необходимость собственного «железа». Впрочем, ремонтировать Highlander немногим дороже, чем Camry: пусть цены на оригинал часто негуманные, но ассортимент неоригинальных компонентов почти везде приличный, а ремонтопригодность неплоха. Передний L-образный рычаг стоит около 12 тысяч за оригинал и 2-4 тысячи за аналог, а сайлентблоки можно купить по 400-800 рублей. Шаровые опоры на болтах и штатно меняются, при цене оригинала в 4 тысячи аналог можно купить на порядок дешевле, а хорошие варианты укладываются в 1,5 тысячи. Амортизатор в «фирменной» коробке стоит 12 тысяч, аналоги – от 4, а качественные заменители вроде KYB – 6 тысяч. Стойки стабилизатора подходят от Camry и Venza и стоят от 300-400 рублей за штуку в неоригинальном исполнении. Сзади подвеска тоже проста: стойка МакФерсон плюс две поперечные тяги и одна продольная. Для тяг японцы не предполагают штатной замены сайлентблоков и просят по 5-6 тысяч за каждую, но, разумеется, все можно купить неоригинальным: рычаги от 1,5 тысяч, а сайлентблоки от 400 рублей. В общем, подвеску при покупке нужно осматривать на предмет потенциального торга, и откровенно запущенная машина потребует денег на качественный ремонт, но бояться здесь нечего.
Нечего бояться и в тормозной системе. Здесь применены самые обычные дисковые механизмы с плавающей скобой по кругу, разве что впереди – двухпоршневые. Соответственно, впереди стоит обратить внимание на работу суппортов и отсутствие перекосов колодок и подклинивания, а сзади оценить состояние тросов и механизма барабанного ручного тормоза, который от бездействия закисает. Расходники тут вполне доступны по цене: передний вентилируемый диск на 328 мм стоит 5 тысяч в оригинальном исполнении и от 2 тысяч за заменители, хотя качественная деталь все равно обойдется тысячи в 3-4. Для задних невентилируемых 309-миллиметровых дисков порядок цен тот же, разве что за оригинал просят почти вдвое больше.
Крупное конструктивное отличие Highlander от Camry кроется в рулевом управлении: в отличие от седана, оснащенного гидроусилителем, кроссовер получил электрический усилитель на рулевом валу. Может, это и означает некоторую потерю в информативности, но с точки зрения обслуживания и ремонта сулит потенциальную экономию: масло менять не нужно, а восстановленную рейку при необходимости можно купить тысяч за 10-15. Впрочем, до этого еще нужно довести: ресурс чистой механики в отсутствие влаги и грязи очень высок. Разве что сам электроусилитель потребует несколько десятков тысяч рублей при замене или ремонте, так что стоит убедиться, что он работает тихо, без рывков и изменения усилия. Из хронических неприятных мелочей можно упомянуть стук, производимый рулевым валом. Глобально это можно решить только заменой рулевого вала на обновленный, хотя кто-то берется за переборку и самостоятельную модернизацию с добавлением подшипников качения.
В США Highlander предлагался в версии с передним приводом – сейчас такие машины с мотором на 2,7 литра штучно попадаются и у нас. Однако к нам официально приезжали исключительно полноприводные версии. Полный привод здесь – постоянный, с межосевым дифференциалом. Правда, на этом его преимущества заканчиваются: межколесные блокировки можно найти только в ассортименте тюнинга, понижающего ряда тоже нет, а штатно никаких особых помощников кроме имитации блокировок тормозами у кроссовера не было. Впрочем, покупатели этих машин в большинстве своем понимали, что покорение бездорожья им не светит, так что жалобы на работу полного привода встречаются редко. При выборе машины сегодня стоит проверить работу самого полного привода, а также осмотреть угловой редуктор на предмет течей, проверить состояние масла и убедиться в исправности карданов – они здесь традиционно недешевы.
Выбора трансмиссии у российских покупателей тоже не было: единственный мотор подразумевал единственную коробку передач. Пятиступенчатый автомат U151E у нас тоже хорошо известен по Camry – но не предыдущей XV50, а еще более пожилой XV40. В целом он зарекомендовал себя хорошо: это, конечно, не «старая гвардия» вроде четырехступенчатой U140, но ее прямой наследник – пятиступенчатые коробки были разработаны на базе как раз тех четырехступенчатых. Правда, на Camry автомат работал в паре с четырехцилиндровым мотором 2,4 и жил долго и счастливо, а вот на Highlander с массой под две тонны и мотором V6 на 273 л.с. ему приходится несладко. Штатный внешний радиатор коробки невелик и требует регулярной очистки, а в идеале – замены на что-то более крупное. Ну и требования к периодичности замены масла возрастают в разы: здесь эта манипуляция каждые 30 тысяч километров – не предосторожность, а скорее необходимость. Если не экономить на обслуживании и не пытаться выжать из машины всю динамику на каждом светофоре, то коробка может пройти тысяч 200 до замены накладок блокировки гидротрансформатора и 300-350 до первого капремонта. Если же действовать по заветам вредных советов Григория Остера и делать все наоборот, то прикончить коробку можно уже к 180-200 тысячам. Собственно, это уже и сделали многие владельцы, ведь реальный пробег машин в возрасте 8-10 лет как раз перевалил за 150 тысяч километров. Так что диагностика и проверка коробки в движении – обязательный пункт при покупке, как и изучение истории обслуживания. Конечно, найти «контрактный» агрегат вполне можно, но лучше делать это на сэкономленные при торге деньги.
Как мы уже поняли, мотор выбирать покупателям Highlander тоже не приходилось: единственным вариантом был 3,5-литровый 2GR-FE, прекрасно знакомый нам по «легендарной» Camry 3,5. Правда, до адаптации по мощности японцы тогда еще не дошли, и если на Camry XV50 этот мотор попозже уже дефорсировали до 249 сил, то на импортируемых Highlander он выдавал «честные» американские 273, что вызывает страдания владельцев из-за транспортного налога в 40 тысяч. Зато в остальном двигатель вполне хорош: здесь ресурсный цепной ГРМ, простой распределенный впрыск и приличный запас по долговечности цилиндропоршневой группы. Есть небольшие хронические особенности вроде треска муфт фазорегуляторов, особенно выпускных – при цене каждого в 10 тысяч комплексная замена выльется в приличную сумму. Кроме того, именно на Highlander мотор получил еще одну врожденную болезнь: повреждение первого цилиндра, вызываемое, предположительно, неудачной конструкцией воздушной магистрали и попаданием пыли в цилиндр в обход воздушного фильтра. Проблему нельзя назвать массовой, но среди владельцев модели она хорошо известна. Одним из вариантов комплексного решения считается полная замена воздушных магистралей и фильтра на версию от третьего поколения Highlander. В остальном же при условии приличного обслуживания, внимания к системе охлаждения и использования хорошего бензина 2GR-FE способен пройти 250-300 тысяч километров и более. К тому же на больших и тяжелых кроссоверах реже ездят «гонщики», которые обычно предпочитают как раз Camry.
Одной строкой можно упомянуть другие варианты двигателей. Базовым в США был 2,7-литровый 1AR-FE, который у нас стал основным для Toyota Venza. Это тоже вполне надежный и простой мотор, имеющий всего 4 цилиндра, но куда более удобную с точки зрения налога мощность. Проблема лишь в том, что у нас он встречается исключительно на ввезенных в частном порядке переднеприводных Highlander с неопределенным пробегом, так что целенаправленно искать такую машину – задача сложная и, скорее всего, бесперспективная. Еще более «целевая» покупка – гибридный автомобиль. Такие тоже штучно приезжали к нам из Штатов, и это совсем уж экзотика, хотя интересующиеся могут почерпнуть информацию о них в нашем материале о Lexus RX, с которым Highlander перекликается по части гибридной техники.
Итак, теперь нам стало понятно, что Highlander – это во многом родственник Camry, но с постоянным полным приводом, просторным салоном, тремя рядами сидений, «чересчур мощным» мотором и лишним весом. Ну а покупать такой кроссовер сегодня стоит с оглядкой на неизбежные возрастные особенности: состояние мотора, остаточный ресурс коробки передач и зарождающиеся кузовные проблемы. Однако в целом это будет вполне неплохое приобретение, особенно если найти автомобиль от первого владельца с пробегом до 200 тысяч километров и безаварийной историей. Конечно, таких машин крайне мало, но Автотека подсказывает, что шансы купить примерно вот такой автомобиль еще есть. Вопрос лишь в том, готовы ли вы заплатить за него, как за новый 8 лет назад в расчете на магию ликвидности Toyota при последующей продаже.
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