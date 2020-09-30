Несмотря на официальное присутствие на нашем рынке аж с 2009 года, Kia Mohave – из тех машин, что существуют в отрыве от этого самого рынка. Изначально модель задумывалась для Америки, что хорошо видно по габаритам (4,9 метра длины), семиместной компоновке и архитектуре интерьера с некоторыми особенностями вроде регулируемого педального узла. Собственно, в США она и продавалась с 2008 года под именем Borrego. Однако в России Mohave не только продавали, но и локализовали – еще с того же 2009 года модель методом крупноузловой сборки производилась на «Автоторе». Хотя с учетом полного отсутствия рекламы и маркетинговых затрат, а также квот в несколько десятков машин в месяц годовые продажи всегда исчислялись сотнями – то три сотни, то пять, то восемь…
Еще одна удивительная черта Mohave – почти такое же пренебрежительное отношение к возрасту и обновлениям, как у Land Cruiser 200. Модель простояла на конвейере с минимальными изменениями больше 10 лет, а представленный в прошлом году «новый» Mohave, по сути, стал первым настоящим рестайлингом, который должен продлить жизнь старичку минимум лет до 15. Впрочем, выбору внедорожника на вторичном рынке это никак не способствует: модель остается «эксклюзивом». Например, в продаже на Авито на момент написания материала было менее ста (!) машин. Но особенно удивляться этому не приходится: продажам помимо квот не способствовала и цена, которая с 2009 года последовательно выросла с 1,5-1,8 миллиона в 2009 году до 2,4-2,9 миллиона в 2017. А сейчас новый Mohave в единственной комплектации стоит 3,1 миллиона рублей. Вывод из этого прост: эти автомобили покупали те, кто точно знал, что делает, и потому с продажей владельцы не торопятся. Как это сказывается на техническом состоянии?
Кузов сверху тоже не удивляет чем-то экстраординарным. Самые типовые проблемы Mohave – это ржавеющий капот, сколы на рамке лобового стекла и коррозия на двери багажника, особенно в зоне подсветки номерного знака. В гарантийный период эти дефекты даже устранялись дилерами, но сейчас машину уже придется «лечить» самостоятельно. Мелкие неприятности, также вполне ожидаемые – это коррозия на низах дверей с резиновыми уплотнителями и под пластиком внешних накладок, а также облезающий хром на фальшрадиаторной решетке и накладке двери багажника, а в богатых комплектациях – еще и накладке заднего бампера. Последнюю иногда даже меняют на простую черную, не желая возиться с эстетикой. В салоне традиционно стоит проверить сухость пола: «бассейн» в ногах водителя и переднего пассажира устраивают забитые дренажи климатической системы и люка, а иногда банально текущее по шву лобовое стекло.
Ходовая часть Mohave – недвусмысленный намек на любовь к дорогам, а не бездорожью. Здесь применены независимые схемы подвесок: двухрычажка впереди и многорычажка сзади. Причем в базовом исполнении в подвесках работают обычные пружины и амортизаторы, а в дорогих версиях появляются передние адаптивные амортизаторы и задние пневмобаллоны. Однако, по свидетельствам владельцев, даже эти изыски не обеспечивают машине аристократичной «походки»: обычно ремонт подвески Mohave – это перебор вариантов амортизаторов, оригинальных и не очень, в поисках своего идеала. Адаптивность заводских передних стоек, кстати, весьма условная, зато и стоит они не таких баснословных денег, как «настоящие» управляемые амортизаторы переменной жесткости.
Тормоза у Mohave простые: это дисковые механизмы по кругу, и возможные проблемы обычно чисто возрастные. Стоит проверить состояние магистралей и шлангов и работу ручного (точнее, ножного) тормоза, а также справиться о переборке суппортов. Расходники здесь не запредельно дороги: например, на тормозном диске можно сэкономить, купив аналог за 4 тысячи вместо оригинала за 6, а вместо комплекта «фирменных» колодок за 10-12 тысяч доступны варианты за 2,5-3. Но вот с рулевым управлением с точки зрения крупноузлового ремонта все посложнее. Само рулевое вполне простое, с гидроусилителем, но насос ГУР, к примеру, стоит под 40 тысяч, а рейка – 70, и неоригинальных вариантов нет. То есть единственный способ сэкономить – это переборка, благо ремкомплекты в продаже имеются.
Все Mohave имеют полный привод, но схема его работы может отличаться. На базовых машинах применялся подключаемый полный привод с ведущей задней осью, а на более дорогих – постоянный полный, но не с межосевым дифференциалом, а с все той же электромагнитной многодисковой муфтой, подключающей переднюю ось при пробуксовке задней. Несмотря на возможность принудительной блокировки муфты и двухступенчатую раздатку с понижающим рядом, такая схема явно не претендует на внедорожные рекорды, и именно ею обычно ограничены возможности машины. При выборе подержанного Mohave, соответственно, нужно обязательно проверить работу муфты и понижайки. При осмотре на подъемнике важно оценить состояние разъемов и блоков управления, расположенных непосредственно под днищем, и цвет масла в редукторах и раздатке, объединенной с муфтой, а также проверить карданы и подвесные подшипники. На задней оси может устанавливаться дифференциал повышенного трения – в этом случае добавляется проверка его работоспособности, а требования к состоянию масла ужесточаются.
Список коробок передач, устанавливавшихся на Mohave, включает три классических АКП. На бензиновых машинах это была пятиступенчатая коробка A5SR2 (вариация RE5R05A от Jatco), на дизелях до 2012 года – шестиступенчатая 6HP26 от ZF, а после 2012 года ей на смену пришла восьмиступенчатая A8TR1 (корейская интерпретация коробки серии 8HP от той же ZF). На практике с учетом крайне малого распространения бензиновых машин выбирать придется между 6 и 8 ступенями в зависимости от имеющегося бюджета. Шестиступенчатая коробка кажется менее предпочтительной, чем восьмиступенчатая, причем не только из-за возраста. Типовые особенности автоматов вроде чувствительности к чистоте масла, агрессивной работе блокировки гидротрансформатора и недостатка охлаждения у 6HP26 дополняются высокой рабочей температурой и большей склонностью к перегреву. Учитывая возраст, сейчас встретить коробку, не подвергавшуюся переборке, почти невозможно, но вот установка дополнительного радиатора охлаждения и частая смена масла – это то, чем занимаются далеко не все владельцы даже после капремонта коробки.
Найти живую A8TR1 попроще: пробеги меньше, рабочая температура пониже, а если масло меняли хотя бы раз в 70-80 тысяч, то остаточный ресурс у нее еще вполне есть. Кстати, фильтр здесь конструктивно объединен с пластиковым поддоном, так что стоит поинтересоваться, не скупился ли владелец на «лишние» 5-8 тысяч при обслуживании автомата: замена масла без замены фильтра – занятие сомнительное. В любом случае и первый, и второй автомат хорошо диагностируются, так что стоит обязательно заложить бюджет на их детальную проверку. Про пятиступенчатый автомат RE5R05A можно сказать коротко: он немолод и хорошо известен по автомобилям Nissan и Infiniti, а его надежность вполне заслуживает похвал. Однако если коробка пинается, вероятнее всего, требуется переборка с заменой изношенных фрикционов, так что стоит либо хорошо торговаться, либо отказываться от покупки.
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