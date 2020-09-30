Несмотря на официальное присутствие на нашем рынке аж с 2009 года, Kia Mohave – из тех машин, что существуют в отрыве от этого самого рынка. Изначально модель задумывалась для Америки, что хорошо видно по габаритам (4,9 метра длины), семиместной компоновке и архитектуре интерьера с некоторыми особенностями вроде регулируемого педального узла. Собственно, в США она и продавалась с 2008 года под именем Borrego. Однако в России Mohave не только продавали, но и локализовали – еще с того же 2009 года модель методом крупноузловой сборки производилась на «Автоторе». Хотя с учетом полного отсутствия рекламы и маркетинговых затрат, а также квот в несколько десятков машин в месяц годовые продажи всегда исчислялись сотнями – то три сотни, то пять, то восемь…

Еще одна удивительная черта Mohave – почти такое же пренебрежительное отношение к возрасту и обновлениям, как у Land Cruiser 200. Модель простояла на конвейере с минимальными изменениями больше 10 лет, а представленный в прошлом году «новый» Mohave, по сути, стал первым настоящим рестайлингом, который должен продлить жизнь старичку минимум лет до 15. Впрочем, выбору внедорожника на вторичном рынке это никак не способствует: модель остается «эксклюзивом». Например, в продаже на Авито на момент написания материала было менее ста (!) машин. Но особенно удивляться этому не приходится: продажам помимо квот не способствовала и цена, которая с 2009 года последовательно выросла с 1,5-1,8 миллиона в 2009 году до 2,4-2,9 миллиона в 2017. А сейчас новый Mohave в единственной комплектации стоит 3,1 миллиона рублей. Вывод из этого прост: эти автомобили покупали те, кто точно знал, что делает, и потому с продажей владельцы не торопятся. Как это сказывается на техническом состоянии?

Как правило, весьма положительно: если опустить самые старые машины, которые стоят около миллиона и покупаются порой «от безысходности», автомобили достойно сохраняют внешний вид и внутренний порядок. Учитывая рамную конструкцию, осмотр Mohave можно начинать снизу, чтобы сразу убедиться в том, что владелец не считал его настоящим внедорожником. По совокупности технических данных, включая трансмиссию и подвеску, применительно к Mohave обычно звучит определение «рамный кроссовер»: на бездорожье автомобиль не блещет проходимостью. Знающие владельцы это понимают и не мучают машину, а вот те, кто купил ее вместо Mitsubishi Pajero или Nissan Patrol , могут долго пытаться понять разницу в их внедорожных способностях. Это не идет на пользу ни трансмиссии, ни кузову, ни раме, так что грязь на днище и в полостях – дурной знак. Однако при отсутствии экстрима рама и кузов пока прилично сопротивляются коррозии, особенно при наличии дополнительного антикора. Он, кстати, крайне желателен, поскольку с завода днище у Mohave защищено лишь частично, а в полостях под бензобаком и другими элементами мастики нет, только грунт и краска. Так что помимо номера рамы, отсутствия рыхлой ржавчины в местах крепления подвесок и подрамников, а также состояния подушек кузова стоит оценить и целостность металла днища. Сзади нужно уделить внимание креплению запасного колеса, висящего под днищем, и работе механизма его опускания.

Kia Mohave 2008–н.в.

Кузов сверху тоже не удивляет чем-то экстраординарным. Самые типовые проблемы Mohave – это ржавеющий капот, сколы на рамке лобового стекла и коррозия на двери багажника, особенно в зоне подсветки номерного знака. В гарантийный период эти дефекты даже устранялись дилерами, но сейчас машину уже придется «лечить» самостоятельно. Мелкие неприятности, также вполне ожидаемые – это коррозия на низах дверей с резиновыми уплотнителями и под пластиком внешних накладок, а также облезающий хром на фальшрадиаторной решетке и накладке двери багажника, а в богатых комплектациях – еще и накладке заднего бампера. Последнюю иногда даже меняют на простую черную, не желая возиться с эстетикой. В салоне традиционно стоит проверить сухость пола: «бассейн» в ногах водителя и переднего пассажира устраивают забитые дренажи климатической системы и люка, а иногда банально текущее по шву лобовое стекло.

Кстати, о стекле о прочих деталях. Учитывая редкость модели, кузовные детали зачастую бывают только оригинальными и имеют соответствующую цену. К примеру, лобовое стекло – это около 30 тысяч рублей, многосоставный передний бампер суммарно потянет на добрые 50, передние крылья стоят 10 тысяч за штуку… Капот можно купить неоригинальным за 15 тысяч, а не отдавать 30 за фирменный. А вот с фарами такой фокус не пройдет, и цены на них умопомрачительные: 50 тысяч за галоген и 150 за ксенон в сборе. При этом поиск запчастей с разборки явно будет сложным, так что рассчитывать на это не приходится. В общем, стоит помнить о некоторой «плате за эксклюзив», которая здесь не так оправдана, как для какого-нибудь Hummer H2

Kia Mohave 2008–н.в.

Ходовая часть Mohave – недвусмысленный намек на любовь к дорогам, а не бездорожью. Здесь применены независимые схемы подвесок: двухрычажка впереди и многорычажка сзади. Причем в базовом исполнении в подвесках работают обычные пружины и амортизаторы, а в дорогих версиях появляются передние адаптивные амортизаторы и задние пневмобаллоны. Однако, по свидетельствам владельцев, даже эти изыски не обеспечивают машине аристократичной «походки»: обычно ремонт подвески Mohave – это перебор вариантов амортизаторов, оригинальных и не очень, в поисках своего идеала. Адаптивность заводских передних стоек, кстати, весьма условная, зато и стоит они не таких баснословных денег, как «настоящие» управляемые амортизаторы переменной жесткости.

Зато железо здесь тоже напоминает о редкости модели скудным выбором неоригинальных компонентов. К примеру, нижний передний рычаг можно купить только оригинальным за 10 тысяч, нижняя шаровая опора – это 2,5 тысячи за оригинал и тысяча за единственный неоригинал, а ступичные подшипники меняются в сборе со ступицами тысяч за 8-10 вне зависимости от производителя. По счастью, мелочи вроде стоек стабилизатора дешевы и разнообразны, а для ремонта рычагов предлагаются сайлентблоки, причем даже оригинальные. Правда, при наличии задней пневмоподвески все же стоит готовиться к сравнительно умеренным, но ощутимым вложениям. Во-первых, сами пневмобаллоны стоят около 25 тысяч за оригинал и 16-17 тысяч за заменители. Во-вторых, покупка нового компрессора обойдется тысяч в 60, а расположен он в довольно некомфортной зоне под днищем, в нише рядом с запасным колесом. Ну а в-третьих, даже при условии хорошего состояния основных элементов нередки отказы датчиков положения кузова, разъемы которых защищены так же плохо, как у того же компрессора.

Kia Mohave 2008–н.в.

Тормоза у Mohave простые: это дисковые механизмы по кругу, и возможные проблемы обычно чисто возрастные. Стоит проверить состояние магистралей и шлангов и работу ручного (точнее, ножного) тормоза, а также справиться о переборке суппортов. Расходники здесь не запредельно дороги: например, на тормозном диске можно сэкономить, купив аналог за 4 тысячи вместо оригинала за 6, а вместо комплекта «фирменных» колодок за 10-12 тысяч доступны варианты за 2,5-3. Но вот с рулевым управлением с точки зрения крупноузлового ремонта все посложнее. Само рулевое вполне простое, с гидроусилителем, но насос ГУР, к примеру, стоит под 40 тысяч, а рейка – 70, и неоригинальных вариантов нет. То есть единственный способ сэкономить – это переборка, благо ремкомплекты в продаже имеются.

Все Mohave имеют полный привод, но схема его работы может отличаться. На базовых машинах применялся подключаемый полный привод с ведущей задней осью, а на более дорогих – постоянный полный, но не с межосевым дифференциалом, а с все той же электромагнитной многодисковой муфтой, подключающей переднюю ось при пробуксовке задней. Несмотря на возможность принудительной блокировки муфты и двухступенчатую раздатку с понижающим рядом, такая схема явно не претендует на внедорожные рекорды, и именно ею обычно ограничены возможности машины. При выборе подержанного Mohave, соответственно, нужно обязательно проверить работу муфты и понижайки. При осмотре на подъемнике важно оценить состояние разъемов и блоков управления, расположенных непосредственно под днищем, и цвет масла в редукторах и раздатке, объединенной с муфтой, а также проверить карданы и подвесные подшипники. На задней оси может устанавливаться дифференциал повышенного трения – в этом случае добавляется проверка его работоспособности, а требования к состоянию масла ужесточаются.

Kia Mohave 2008–н.в.

Kia Mohave 2008–н.в.



Список коробок передач, устанавливавшихся на Mohave, включает три классических АКП. На бензиновых машинах это была пятиступенчатая коробка A5SR2 (вариация RE5R05A от Jatco), на дизелях до 2012 года – шестиступенчатая 6HP26 от ZF, а после 2012 года ей на смену пришла восьмиступенчатая A8TR1 (корейская интерпретация коробки серии 8HP от той же ZF). На практике с учетом крайне малого распространения бензиновых машин выбирать придется между 6 и 8 ступенями в зависимости от имеющегося бюджета. Шестиступенчатая коробка кажется менее предпочтительной, чем восьмиступенчатая, причем не только из-за возраста. Типовые особенности автоматов вроде чувствительности к чистоте масла, агрессивной работе блокировки гидротрансформатора и недостатка охлаждения у 6HP26 дополняются высокой рабочей температурой и большей склонностью к перегреву. Учитывая возраст, сейчас встретить коробку, не подвергавшуюся переборке, почти невозможно, но вот установка дополнительного радиатора охлаждения и частая смена масла – это то, чем занимаются далеко не все владельцы даже после капремонта коробки.

Kia Mohave 2008–н.в.

Найти живую A8TR1 попроще: пробеги меньше, рабочая температура пониже, а если масло меняли хотя бы раз в 70-80 тысяч, то остаточный ресурс у нее еще вполне есть. Кстати, фильтр здесь конструктивно объединен с пластиковым поддоном, так что стоит поинтересоваться, не скупился ли владелец на «лишние» 5-8 тысяч при обслуживании автомата: замена масла без замены фильтра – занятие сомнительное. В любом случае и первый, и второй автомат хорошо диагностируются, так что стоит обязательно заложить бюджет на их детальную проверку. Про пятиступенчатый автомат RE5R05A можно сказать коротко: он немолод и хорошо известен по автомобилям Nissan и Infiniti, а его надежность вполне заслуживает похвал. Однако если коробка пинается, вероятнее всего, требуется переборка с заменой изношенных фрикционов, так что стоит либо хорошо торговаться, либо отказываться от покупки.

Моторов у нас предлагалось два, причем оба V6: 3,8-литровый бензиновый G6DA, выдающий 275 л.с., и дизель G6EN на 3 литра, который у нас логично вписали в налогово выгодные 250 л.с. Надо сказать, что высокий транспортный налог – не единственный недостаток бензинового мотора: этот V6 вышел неидеальным. Цепной ГРМ дорог в обслуживании, нередки течи, а главный возможный риск – проблемы с поршневой и расход масла. В общем, жалеть о том, что бензиновые машины составляют всего около 10% вторичного рынка, не приходится. Да, у дизеля тоже есть куда вложить деньги: здесь и пьезофорсунки по 35 тысяч за штуку (25 за Bosch), и ТНВД за 80 тысяч, и турбина с шестизначным ценником… Но для турбины доступны дешевые картриджи для ремонта, да и ТНВД можно перебрать. Кстати, ГРМ здесь тоже цепной и не слишком дешев при замене. Однако потенциальный ресурс и отказоустойчивость у дизеля все же выше, чем у бензинового мотора, что позволяет считать его вполне беспроблемным.

Kia Mohave 2008–н.в.

