Дорогая надежность: стоит ли покупать Toyota Land Cruiser 200 за 2,5 миллиона рублей

Владение Toyota Land Cruiser в наши дни стало чуть более противоречивым, чем раньше: некоторые теперь говорят, мол, на «крузаках» ездят директоры колхозов и заслуженные нефтяники, а людям с тонким чувством прекрасного не пристало тянуться к такой простоте. Но вот в том, что Land Cruiser – до сих пор крайне выгодное вложение денег, сомнений нет ни у кого. Этим объясняются и немаленькие цены на вторичном рынке: наши колеги из Авито Авто говорят, что самые первые экземпляры «двухсотки», возраст которых уже перевалил за 10 лет, по самой нижней границе рынка стоят 1,5 миллиона – а это значит, что за хороший вариант стоит готовиться отдать 2,5 миллиона . В этом случае можно выбирать из машин после первого рестайлинга – хотя до первого рестайлинга у них тоже было кое-что важное. В общем, давайте разбираться, за что нужно отдавать такие деньги.

Land Cruiser 200 – настоящий долгожитель по современным меркам: нынешнее поколение выпускается с 2007 года, за это время пережило два рестайлинга, а официальных заявлений о преемнике по сей день нет. Во многом это объясняется классом и концепцией автомобиля: крупный флагманский внедорожник весьма консервативной конструкции имеет свою, не менее консервативную аудиторию, и потому со сменой его поколений японцы не спешили никогда. Этой же простотой можно отчасти объяснить и надежность, и ликвидность, и народную любовь. А на что стоит обратить внимание при покупке?

Традиционно для внедорожников начать стоит даже не с кузова, а с того, на чем она покоится: с рамы. «Двухсотки» еще не слишком стары, но рама у них, как и у многих других внедорожников, не отличается исключительной коррозионной стойкостью, а потому можно найти и экземпляры с не просто ржавой, но даже гниловатой рамой. Ржавой она будет наверняка: уже в возрасте трех-пяти лет ржавчина отвоевывает территорию. Особенно внимательно стоит осматривать заднюю часть, которая собирает все из-под колес, а также скрытые полости и сварные швы. Рама, как мы знаем, элемент номерной, и номер тут выбит, так что его коррозия – гарантированные проблемы при перерегистрации автомобиля. Поэтому искать нужно машину, у которой не будет ни очагов гнили, ни сильной ржавчины на номере рамы. Учитывая, что Land Cruiser – не Porsche Cayenne, с дороги на нем съезжать можно, так что грязь в полостях рамы и днища не стоит рассматривать как катастрофу. Но если все буквально забито глиной – это повод задуматься и о режимах эксплуатации такой машины, и о состоянии рамы и днища.

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Кузов у «двухсотого» тоже слегка неоднозначный: в том смысле, что довести дело до «греха» сложно, но и сохранить первозданный блеск тоже тяжело. Кузовной металл здесь – «не такой как раньше», и поездок по лесам меж веток и деревьев не любит: если вмятину не посадишь, так мягкое ЛКП исцарапаешь точно. Повредить краску действительно несложно – по словам некоторых владельцев, «она царапается буквально ногтем», так что регулярная полировка неизбежна, а царапины не стоит рассматривать как серьезный недостаток. «Хром» на кузове тоже облезает и тускнеет, и это тоже чисто косметическая проблема. Зато ржавых снаружи машин немного: пусть краска и мягкая, но «сидит» хорошо, и очаги коррозии не расползаются быстро.

Подвеска Land Cruiser 200 – просто отрада для любителей простоты и надежности. Здесь, конечно, не два моста, как в Gelandewagen, но по сравнению с какой-нибудь BMW X5 здесь вообще нечему ломаться. Никаких сложных амортизаторов, систем активного контроля подвески, никакой адаптивности, и даже никаких «оффроудных» заморочек вроде размыкающихся стабилизаторов поперечной устойчивости. Даже пневмоподвеску можно не искать: она на «двухсотке» появилась в 2016 году, уже в третьем рестайлинге, а то того полагалась только «старшему брату», Lexus LX 570. А за 2,5 миллиона купить двухлетний Land Cruiser, разумеется, невозможно, так что пневмоподвески у нас не будет. В общем, здесь все очень просто: спереди независимая двухрычажка, сзади – мост на пружинах. Самое сложное, что можно найти в ходовой – это система Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS), которая заведует регулировкой стабизаторов поперечной устойчивости. Да и в ней все примитивно: два гидроцилиндра с общей магистралью, которые зажаты на обычной дороге и «расслабляются», когда требуется повышенная артикуляция подвески.

Двигатели Land Cruiser 200 – еще один из поводов для радости при покупке: в том смысле, что явно плохих агрегатов тут просто нет. В России, правда, официально не было внедорожников со «старшим» 5,7-литровым 3UR-FE, который появился после первого рестайлинга. Зато до этого самого рестайлинга на «двухсотый» ставили 4,7-литровый двигатель 2UZ-FE – такой же, как и на предшествующий Land Cruiser 100. И этот мотор – реальный повод задуматься о покупке именно дорестайла, ведь это представитель той самой касты «миллионников», и он действительно образцово надежен при условии нормального к нему отношения. Конечно, пришедший ему на смену 4,6-литровый 1UR-FE более мощный (314 л.с. против 288) и чуть более моментный, но этот V8 все же немного более требователен к качеству обслуживания и дороже в ремонте. Что все равно не выводит его из списка «очень надежных по нынешним меркам».

Ну а те, кто обоснованно считает, что крупный внедорожник должен быть дизельным, могут быть спокойны: 4,5-литровый V8 с индексом 1VD-FTV ставится сюда с момента появления модели и по сей день. И никаких «хронических болезней» у него тоже нет: если заправляться качественным топливом, следить за состоянием интеркулера и двух турбин и хорошо обслуживать машину, то он способен пройти не одну сотню тысяч километров.

От обслуживания же главным образом зависит и ресурс автоматической коробки передач AB60F. Несмотря на надежность, ее можно легко «положить» раньше срока, просто соблюдая рекомендации производителя, который залил туда масло «на весь срок службы автомобиля». В реальности же масло, разумеется, нужно менять как обычно, не реже раза в 60 тысяч километров – и тогда коробка пройдет даже больше «запланированного срока службы автомобиля». Поэтому при выборе машины обязательно стоит уточнить, соблюдал ли предыдущий владелец регламент обслуживания или «нарушал» его.

Вообще, выбирая Land Cruiser 200, можно найти разнообразные варианты – не только те, что поставлялись к нам официально, но и ввезенные из других стран самостоятельно. Есть машины австралийские, с дизелем с одной турбиной, задними распашными дверями и механической коробкой передач – такую могут захотеть любители «экспедиционных заездов» из-за еще большей простоты и, как следствие, надежности (какой раз мы упоминаем это слово в тексте? Пятнадцатый? Тридцатый?). Есть «арабские» экземпляры, но от их покупки, пожалуй, стоит отказаться: два кондиционера вместо нормального отопителя и антикора – сомнительное удовольствие. В общем, если вас манит что-то нестандартное, здесь тоже можно найти интересные образцы «штучного» товара.

Ну а еще нельзя не сказать о том, что Land Cruiser ввиду своей высокой ликвидности и большой популярности стабильно числятся в лидерах по угонам. Выбирая машину, нужно обязательно проверить ее на все возможные обременения – не только на угон, но и на ограничения регистрационных действий и прочие неурядицы. Помочь в этом, как обычно, могут онлайн сервисы, такие как Автотека: там можно узнать историю автомобиля, убедиться в его юридической чистоте и проверить пробеги и участие в ДТП.

Подводя итог, можно сделать вывод, что выбор Land Cruiser 200, пожалуй, более прост, чем для иных немецких собратьев, но вот рассчитывать на то, что можно купить автомобиль «задешево», не стоит. Здесь не придется искать экземпляры «победнее», без пневмоподвески, адаптивных амортизаторов, рулевой рейки с переменным передаточным отношением и прочих наворотов – тут их никогда и не было. Но заплатить за эту простоту придется довольно дорого. Зато имея на руках 2,5 миллиона, можно выбирать из широкого спектра вариантов: можно сэкономить и приобрести дорестайлинговый внедорожник с надежнейшим бензиновым 2UZ-FE в отличном состоянии за 2 с небольшим миллиона, а можно потратить все 2,5 и выбрать дизельный Land Cruiser максимально «свежего» года выпуска – к примеру, 2013-го. При этом и тот, и другой вариант вполне оправданы. Ну а для тех, кто любит максимально крутую внешность за имеющиеся деньги, на вторичном рынке есть любопытные варианты «самодельного рестайлинга»: автомобили первых лет выпуска, переоборудованные внешне в современную версию. То есть, за 2,5 миллиона можно даже получить современную внешность и «олдскульный» мотор. В общем, выбор велик как никогда, главное – не ошибиться в конкретном экземпляре.

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