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  • Renault готовит обновлённую версию Arkana: кроссовер попался фотошпионам

Renault готовит обновлённую версию Arkana: кроссовер попался фотошпионам

07.07.2022 155 1 0

Прототип новинки поймали в ходе дорожных тестов Европе, но под маскировочной плёнкой скрывается версия для корейского рынка под названием Samsung XM3.

 

Первым рынком для кросс-купе Renault Arkana стала Россия, продажи этой модели стартовали в 2019 году. Производство паркетника для РФ до недавнего времени было налажено на московском заводе компании. Однако теперь марка покинула рынок, избавилась от местного бизнеса, а дилеры продолжают распродавать машины, оставшиеся на складах. В 2020-ом выпуск Арканы был налажен в Южной Корее: здесь модель сменила не только имя, но и марку – она получила имя Samsung XM3.

На фото: прототип обновлённого Samsung XM3

Отметим, производство корейского кросс-купе налажено на мощностях местного предприятия Renault Samsung: Рено владеет автомобильным подразделением Самсунга с 2000 года (в марте 2022 года компания сменила имя на Renault Korea). Компания решила отправить «купе» корейской сборки на экспорт, в том числе в Европу: продажи автомобилей (с логотипом Renault, а не Samsung или Dacia) в Старом Свете начались в феврале 2021 года. По данным Carsalesbase, за всё время присутствия на рынке (по апрель 2022-го включительно) дилеры реализовали 65 574 паркетника.

Сейчас компания занимается разработкой обновлённой версии Renault Arkana: прототип кроссовера, спрятанный с помощью маскировки, попался в объективы фотошпионов. Автомобиль в камуфляже – это «посвежевший» Samsung XM3 (то есть корейская версия), при этом дорожные тесты он сейчас проходит в южной части Европы. Представленными снимками с нами поделилось испанское издание motor.es.

Попавшему на фотографии прототипу с помощью камуфляжа скрыли переднюю часть: причём здесь речь идёт не просто о маскировочной плёнке с мелким повторяющимся рисунком, а о плотном тёмном материале со специальными накладками, которые не позволяют оценить изменения, которые претерпел автомобиль в ходе обновления (такой камуфляж распространён среди корейских компаний).

Предполагается, что «посвежевшая» модель получит изменённую решётку радиатора, также пересмотреть могут головную оптику и оформление переднего бампера. Не смотря на то, что корму оставили без маскировки (в том числе фирменный логотип), не исключено, что впоследствии кросс-купе поменяют и задние фонари. О том, претерпит ли какие-то изменения салон, информации пока нет.

По предварительным данным, техника останется прежней, но не исключено, что двигатели минимально модернизируют для повышения уровня их эффективности. Напомним, актуальный Samsung XM3 на домашнем рынке доступен с двумя бензиновыми моторами – либо «турбочетвёрка» объёмом 1,3 литра (совместная разработка Renault и Daimler, либо «атмосферник» GTe объёмом 1,6 литра. В пару предлагается семиступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями или вариатор. Привод – только передний. Европейская Аркана предлагается с мягкогибридной установкой, в основе которой находится бензиновая «турбочетвёрка» 1.3 TCe, работающая в комплекте с «электродовеском» в виде 12-вольтового стартер-генератора и «роботом». Кроме того, старосветский паркетник можно купить с гибридной системой E-Tech с «атмосферником» 1.6, парой электромоторов и автоматизированной коробкой без сцепления.

Вероятно, посвежевшую версию кросс-купе представят не раньше второй половины 2023 года. Цена обновлённой Renault Arkana для Европы станет известна позже. Стартовый ценник актуальной версии модели, к примеру, во Франции, составляет 32 800 евро.

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1 комментарий
08.07.2022 00:43
donskoy_n

Jac что ли?)

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