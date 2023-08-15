Вчера в Сети были опубликованы шпионские фотографии рестайлинговой чешской модели, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть новинка.

Популярный в России лифтбек ведёт свою историю с 1996 года, когда появилось первое поколение модели (стоит отметить, что автомобиль с таким именем также производился с 1959 по 1971 годы, это была компактная модель с двумя либо тремя дверьми). Сегодня на конвейере уже четвёртая генерация лифтбека, премьера которой состоялась в конце 2019 года. Подходит время для планового рестайлинга, и на дорогах уже замечены тестовые образцы обновлённой Октавии.

Рендер обновлённой Октавии

Передняя и задняя части автомобилей пока скрыты под камуфляжем, однако уже видны очертания нового переднего бампера с горизонтальным воздухозаборником в нижней части и вертикальными «клыками» декоративных вставок по краям. Фары сохранят свою форму, при этом наверняка получат новую светодиодную начинку. То же касается и решётки радиатора, здесь можно ожидать появления вертикальных перекладин изменённого дизайна. Сзади сквозь маскировку пока никаких изменений не видно, однако можем предположить, что изменится графика светодиодных ходовых огней (на рендере изображён вариант с прерывистой полосой габаритов, как на новых Skoda Scala и Kamiq), также наверняка появится новый бампер.

Рендер обновлённой Октавии

Судя по шпионским фотографиям, в салоне основным обновлением станет мультимедийная система с более крупным экраном. Информации о технических изменениях пока нет, скорее всего, модель сохранит частично или полностью нынешнюю моторную гамму. Она включает в себя широкий выбор двигателей, начиная с бензинового 110-сильного 1.0 TSI Evo и вплоть до 245-сильной установки топовой модели RS iV.

Нынешняя Skoda Octavia 1 / 3 Нынешняя Skoda Octavia 2 / 3 Нынешняя Skoda Octavia 3 / 3

Премьера обновлённой Октавии ожидается в следующем году.

Между тем, компания Skoda уже в этом году готовится представить флагманский Superb нового поколения.