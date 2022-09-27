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  • Обновлённый Chevrolet Silverado HD: пикапу поправили внешность и модернизировали мотор

Обновлённый Chevrolet Silverado HD: пикапу поправили внешность и модернизировали мотор

27.09.2022 192 0 0

«Живая» презентация грузовика 2024 модельного года пройдёт в рамках выставки в Техасе 29 сентября. Производство этой версии стартует в первой половине 2023-го.

 

Марка Chevrolet принадлежит американскому концерну General Motors. В списке бестселлеров бренда числится полноразмерный пикап Silverado, его компания выпускает с 1998 года. Актуальное поколение появилось в 2019-ом. Согласно статистике Carsalesbase, по итогам прошлого года продажи модели в США упали: клиенты купили 529 765 экземпляров, что на 11% меньше чем в «ковидном» 2020-ом.

На фото: Chevrolet Silverado HD 2024 модельного года

В текущем году продажи Chevrolet Silverado продолжили сокращаться: за первое полугодие американские дилеры реализовали 261 828 единиц, что на 10,1% меньше, чем в январе-июне 2021-го. Пока что грузовик не дотягивает до главного конкурента – Ford F-150; модель за указанный период разошлась тиражом в 299 345 шт. (на 17,3% меньше, чем в январе-июне 2021-го). Однако Silverado обгоняет другого соперника – Ram 1500; его результат за указанный период составляет 244 983 шт. (на 21,7% меньше).

Теперь американская марка подготовила Chevrolet Silverado HD 2024 модельного года: пикап получил изменения во внешности, новый салон, а также модернизированную «начинку». Переднюю часть обновили за счёт иной массивной решётки радиатора, более агрессивного бампера, другой головной оптики с крупными светодиодными С-образными дневными ходовыми огнями.

Корму украсили изменёнными задними фонарями; светотехника теперь умеет «приветствовать владельцев и прощаться с ними». Пикап с прибавкой «HD» получил иные колёсные диски и расширенную цветовую палитру (в неё вошло шесть новых вариантов). У исполнения Midnight Edition будет несколько чёрных акцентов, в их числе «гриль», а также 20- и 22-дюймовые глянцевые колёсные диски.

«Посвежевший» Chevrolet Silverado HD в версиях LT и выше имеет новый интерьер с другим дизайном, расширенным комплектом функций и иными материалами для отделки. В салоне имеется виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма, а также современная информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 13,4 дюйма. На обновлённой центральной консоли имеется беспроводное зарядное устройство для смартфонов. У модели 2024 модельного года иные передние кресла, новые элементы отделки, аудиосистема Bose с семью динамиками.

В моторную линейку по-прежнему входит бензиновый двигатель V8 объёмом 6,6 литра мощностью 407 л.с., его максимальный крутящий момент составляет 628 Нм. Кроме того, в гамме остался и дизельный двигатель Duramax такого же объёма, однако его модернизировали за счёт пересмотренного турбонагнетателя, теперь его отдача увеличилась на 25 л.с. до 477 л.с., а крутящий момент – на 88 Нм до 1320 Нм. Оба мотора работают в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

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Увидеть Chevrolet Silverado HD 2024 модельного года желающие смогут в рамках выставки в Техасе через несколько дней, 29 сентября. Производство обновлённого грузовика стартует в первой половине 2023-го. Компания объявит цены ближе к старту продаж.

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