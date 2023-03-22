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Обновлённый Chevrolet Tahoe: первые изображения

22.03.2023 83 0 0

Вчера в Сети были опубликованы первые фотографии закамуфлированных образцов американского внедорожника, который готовится к рестайлингу. Мы представили, как будет выглядеть новинка.

Полноразмерный рамный внедорожник, сделанный на базе пикапа, был впервые представлен в 1991 году. Изначально он продавался под именем Blazer, а также GMC Yukon. И только с 1995 модельного года внедорожник получил хорошо знакомое ныне имя Tahoe. Сегодня на конвейере уже пятое поколение модели, премьера которого состоялась в конце 2019 года. Спустя полтора года Tahoe добрался и до российского рынка, тогда же мы провели его тест-драйв. Подходит время для планового обновления, и тестовые образцы уже были замечены фотошпионами. Что же изменится?

Рендер обновлённого Tahoe

Пока кузова прототипов скрыты под толстым слоем камуфляжа, однако уже видно, что Тахо получит новую переднюю оптику, которая станет «двухэтажной» по последней моде: в верхней части расположатся габаритные светодиодные огни, а основные блоки фар расположатся чуть ниже в бампере. Есть вероятность, что габаритные огни растянутся во всю ширину передней части, аналогичное решение ранее было применено на новом электрическом пикапе Silverado EV, впервые продемонстрированном в начале прошлого года. Появится более крупная решётка радиатора с горизонтальными перекладинами, также наверняка подправят передний бампер. Что же касается задней части, то здесь сквозь маскировку заметные изменения пока не прослеживаются. Можем предположить, что рестайлинг затронет графику светодиодных огней, также мы изобразили вариант с горизонтальными полосками, заходящими на крышку багажника.

Рендер обновлённого Tahoe

Информации об изменениях в технической части пока нет, нынешний же Tahoe построен на платформе GMT T1XX, которую также использует пикап Silverado 1500. Внедорожник оснащается бензиновыми атмосферными моторами V8 – 5.3 (360 л.с., 519 Нм) и 6.2 (426 л.с., 623 Нм). Есть также турбированная рядная дизельная «шестёрка» Duramax 3.0 от того же пикапа. Все версии комплектуются 10-ступенчатой автоматической коробкой, базовые внедорожники имеют задний привод, в то время как более дорогие версии полноприводные.    

Нынешний Chevrolet Tahoe
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Нынешний Chevrolet Tahoe
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Нынешний Chevrolet Tahoe
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Рестайлинговый внедорожник могут показать в течение этого года.

Между тем, в прошлом месяце состоялась премьера обновлённого кроссовера Chevrolet Trailblazer.  

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