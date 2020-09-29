Обновлённый Mercedes-Benz E-Class L: простор как у Майбаха, но с 1,5-литровым мотором

На европейском рынке Mercedes-Benz E-Class поколения W 213 обновился ещё в марте , в разгар коронакризиса, а китайская удлинённая версия, локализованная за заводе Beijing Benz, примерила обновки только сейчас — её представили в рамках Пекинского автосалона.

Китайский удлинённый Mercedes-Benz E-Class дебютировал в 2016 году и тогда восторгам местной публики и прессы не было конца, ведь в отличие от конкурентов Daimler не просто увеличил ради китайцев колёсную базу своего бизнес-седана (с 2939 до 3079 мм), но и решился на радикальную переделку кузова: корму оформили на манер лакшери-флагмана Mercedes-Maybach S, то есть снабдили «ешку» дополнительной секцией за задними дверьми, что потребовало новых задних стоек с окошками, новых задних крыльев и прочих дорогостоящих изменений.

Тем не менее коммерческие успехи штуттгартской модели в Китае пока оставляют желать лучшего: за первые восемь месяцев этого года, по данным ресурса CarSalesBase, продано 96 403 экземпляра, тогда как китайский Audi A6L за тот же период разошёлся тиражом 108 133 шт., BMW 5-Series L — 106 939 шт. То есть конкуренты ушли вперёд и без дорогостоящих фокусов с кормой, обошлись банальной вставкой за центральными стойками и не стали тратить деньги на лишнюю кузнечную оснастку — мол, и без того машинки прекрасно продаются. В этой связи можно предположить, что в следующем поколении Е-класса Daimler уже не будет разрабатывать для китайцев сложный майбахоподобный кузов, а сделает классический стретч. Но рестайлинг, разумеется, на конфигурацию кузова никак не повлиял и уникальный E-Class L продолжит ещё несколько лет радовать китайского потребителя на зависть всему остальному миру.

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Второй ряд у китайских Е-классов всегда трёхместный, но среднее место можно трансформировать в консоль с мультимедийным планшетом и вещевыми ящиками — таким образом обстановка получается более деловой и солидной. Для боковых кресел вдобавок доступны обогрев и вентиляция.

Косметические обновки у китайского Е-класса такие же, как у европейского, а вот гамма двигателей по-прежнему своя. Базовая версия E 260 L снабжена 1,5-литровой бензиновой «турбочетвёркой» с отдачей в 184 л.с. и 280 Нм (доступна в том числе в сочетании с полным приводом). На версиях E 300 L установлен уже 2,0-литровый мотор с отдачей в 258 л.с. и 370 л.с., он же на версии E 350 L – 299 л.с. и 400 Нм, он же у гибридного седана E 300 е L – 211 л.с., 350 Нм.

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Более мощные «ешки» привозятся в Китай из Европы со стандартным кузовом, и стоят они минимум вдвое дороже родных китайских стретчей, а потому продаются плохо. Китайский же рестайлинговый Mercedes-Benz E-Class L стоит от 430 800 юаней, то есть около 5 млн рублей в переводе по текущему курсу.