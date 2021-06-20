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Обновлённый Renault Duster: первые изображения

20.06.2021 1133 0 1

Уже скоро состоится премьера рестайлингового Дастера, а пока мы, пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, решили представить, как будет выглядеть кроссовер.

 

Рено Дастер второго поколения появился в 2017-м году, однако до российского рынка он добрался только в начале этого года. На глобальном же рынке модель предлагается уже 4 года, а это значит, что подходит время для планового рестайлинга. Фотошпионам уже несколько раз удалось заснять тестовые образцы будущей новинки, правда, все они были под брендом Dacia. Но версия Renault наверняка получит аналогичные изменения. Спереди рестайлинговый кроссовер можно будет легко узнать по новым фарам, светодиодная Y-образная начинка которых сделана в стиле новых Dacia Logan и Sandero. Также наверняка появится новая решётка радиатора – мы изобразили один из возможных вариантов. Передний бампер при этом может остаться прежним, как на запечатлённых тестовых образцах.

Сбоку существенных изменений не ожидается, а вот сзади появятся новые фонари, которые сохранят свою форму, но получат совершенно другой дизайн. Светодиодные элементы, аналогично передней оптике, будут сделаны в виде буквы Y, фонари станут более рельефными, но при этом менее вогнутыми по сравнению с нынешними. Задний бампер также может быть не затронут рестайлингом.

Достоверной информации об изменениях в технической части пока нет, скорее всего, моторная гамма новинке достанется от нынешней модели. На европейском рынке Дастер предлагается с бензиновыми «турботройкой» 1.0 TCe и «турбочетвёркой» 1.3 TCe, также есть дизельный 1.5 Blue dCi. Они комплектуются механической коробкой передач, привод может быть передним или полным.

Премьера рестайлингового Duster в версии Dacia может состояться уже в ближайшее время.

Нынешний Renault Duster для российского рынка
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Нынешний Renault Duster для российского рынка
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Нынешний Renault Duster для российского рынка
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Сегодня в России Renault Duster предлагается по цене от 993 000 рублей (1.6 МТ, 114 л.с., передний привод). 117-сильная версия с полным приводом обойдётся минимум в 1 188 000 рублей. Есть также полноприводный дизельный вариант 1.5 dCi (109 л.с.) с механической коробкой. На вершине гаммы – 150-сильный кроссовер с турбомотором 1.3, вариатором и полным приводом, его минимальная стоимость составляет 1 438 000 рублей.

Напомним, ранее появилась новая информация о преемнике Renault Logan.

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