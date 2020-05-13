Очередная «консерва» из 90-х выставлена на продажу: Audi V8 с пробегом 218 км

С этой модель марка Audi окончательно утвердилась в премиум-сегменте и предложила достойную альтернативу топовым BMW и Мерседесам. В Нидерландах продают седан 1990 года выпуска жемчужно-белого цвета с чёрным кожаным салоном в идеальном состоянии с базовым 3,6-литровым двигателем, 4-ступенчатым «автоматом» и полным приводом quattro. Цена — 74 950 евро.

Помнится, всплывший на eBay законсервированный BMW 740i в кузове E38 вызвал настоящий ажиотаж в среде коллекционеров, что позволило владельцу выручить целых 120 тысяч евро. Audi V8 менее знаменит, чем культовые BMW и Мерседесы, а потому и цена пониже. Продаётся машина не на аукционе, а по фиксированной цене нидерландской компанией Bourguignon, занимающейся обслуживанием и ремонтом автомобилей концерна VW. Этот седан — из личной коллекции владельца, Рамона Бургиньона, от которого он почему-то решил избавиться (возможно, в связи с пандемией COVID-19 его бизнес испытывает трудности и требует оборотных средств).

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Продавец утверждает, что этот Audi V8 имеет самый скромный пробег из примерно 21 тысячи выпущенных экземпляров (218 км) и состояние нового автомобиля — отличный вариант для музея или частной коллекции. Машина не оснащена аудиосистемой (её производитель предлагал в виде опции), зато имеет климат-контроль, круиз-контроль, электропривод передних сидений с памятью регулировок, подогрев всех сидений, люк в крыше и опциональные шторки на окнах задних дверей и заднем стекле. Подушек безопасности, что характерно, нет — водительская появилась на Audi V8 только в 1991 году, а всего модель продержалась на конвейере пять лет, с 1988 по 1993 год, после чего уступила место более современному и крупному представительскому седану с алюминиевым кузовом — Audi A8.



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Audi V8 был в каком-то смысле компромиссным продуктом, его делали на основе тогдашней «сотки», но её кузов был практически полностью перекроен, получил оригинальное оформление передка, кормы и новый интерьер. Колёсная база стандартной версии — всего 2702 мм, то есть на уровне современных компактных седанов, но благодаря большим свесам габаритная длина превысила 4,8 м, и модель позиционировалась на вершине бизнес-класса. Для любителей максимального комфорта разработали удлинённую версию L с колёсной базой 3020 мм — её сборку поручили австрийскому предприятию Steyr-Daimler-Puch в Граце.



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До 1991 года Audi V8 предлагался исключительно с 3,6-литровым мотором (250 л.с., 340 Нм), как у представленного на фотографиях экземпляра. Полный привод quattro входил в стандартное оснащение, но его конструкция зависела от выбранной потребителем коробки передач. В комплекте с 5-ступенчатой «механикой» шли межосевой и задний дифференциалы Torsen, а версия с 4-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF 4HP24A имела свободный симметричный межосевой дифференциал, блокируемый по команде электроники гидравлической многодисковой муфтой (Torsen в заднем мосту при этом сохранился). В 1991 году в гамме появился более мощный 4,2-литровый V8 (280 л.с., 400 Нм), который также предлагался с двумя типами трансмиссий, но передач в МКП стало шесть вместо пяти.



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Выставленный на продажу седан, согласно паспортным данным, может разогнаться до 100 км/ч за 9,2 с и набрать максимальные 235 км/ч — вполне неплохо для машины начала 90-х. Впрочем, вряд ли будущий владелец будет выжимать из этого «ингольштадтского экспресса» все соки и, скорее всего, постарается сохранить машину в её текущем виде, то есть отправит на дальнейшую консервацию с целью продать подороже в будущем.

