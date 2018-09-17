Официальное фото нового Mitsubishi L200: обещано новое поколение, а не рестайлинг

Официальное фото нового Mitsubishi L200: обещано новое поколение, а не рестайлинг

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Японская марка распространила изображение кардинально преобразившегося пикапа. Как и ожидалось, внешний облик модели выполнили в стиле последних новинок марки – кроссвэна Xpander и «паркетника» Eclipse Cross.

Премьеру грузовика с новым дизайном приурочили к юбилею модели: пикап под названием Forte дебютировал в Японии сорок лет назад, в 1978-м, экспортные названия –Mitsubishi Truck и L200. Пикап актуального, уже пятого поколения, был представлен в 2014-м, к тому времени за ним закрепились два имени – L200 (под ним модель продают в России) и Triton. Теперь на подходе новый грузовик, правда, до конца пока непонятно, как его будут позиционировать – в качестве модели шестой генерации или все же как рестайлинговый автомобиль.

Mitsubishi L200 teaser-2

В релизе российского офиса Mitsubishi никакой двусмысленности нет: «в ближайшее время будет представлен пикап нового поколения». Однако в штаб-квартире компании не столь прямолинейны – в сообщении глобального офиса говорится о том, что Mitsubishi скоро продемонстрирует «будущее» модели.

Как бы то ни было, спереди L200 преобразился кардинально: пикап получил двухъярусную светодиодную оптику и массивный бампер в фирменном икс-стиле Dynamic Shield, как у «паркетника» Eclipse Cross и кроссвэна Xpander. Технические характеристики новинки пока не раскрываются, впрочем, как и дата и место премьеры. Кстати, пикап производят в Таиланде, а в ноябре в этой стране откроется международный автосалон. Впрочем, не исключено, что онлайн-презентация нового L200 пройдет раньше.

Глобальный рамный пикап Mitsubishi актуального поколения доступен с однорядной или двойной кабинами, в линейку моторов входят бензиновый двигатель 2.4 (132 л.с.), турбодизели 2.4 (181 л.с.) и 2.5 (110, 128, 136 или 178 л.с.). Моторы сочетаются с пяти- или шестиступенчатой «механикой», пятиступенчатым «автоматом». Для пикапа предусмотрено два варианта трансмиссии: Easy Select с жестко подключаемым передним мостом и блокировкой заднего дифференциала и Super Select с межосевым дифференциалом.

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Нынешний Mitsubishi L200
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Нынешний Mitsubishi L200
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Нынешний Mitsubishi L200

В России нынешний L200 можно купить с дизелем 2.4, причем у «нашей» модели помимо 181-сильного варианта есть версия, дефорсированная до 154 л.с. Цена пикапа 2018 года выпуска – от 1 859 000 рублей. По итогам января-июля 2018-го Mitsubishi L200 занимает вторую строчку по продажам в своем сегменте: за указанный период у нас реализовано 1759 таких автомобилей (+215% по сравнению с 2017-м). Впереди – лишь УАЗ Пикап: 2001 проданный в январе-июле этого года автомобиль против 1424 экземпляров по итогам семи месяцев 2017-го.

Напомним, у нынешнего L200 есть близнецы под марками Fiat и Ram – вероятно, эти модели тоже скоро преобразятся. Кроме того, по неофициальным данным, пикап Nissan Navara следующего поколения построят на базе модели Mitsubishi (японская марка входит в альянс Renault-Nissan), но сроки премьеры этого грузовика пока неизвестны.

Пикап итальянского бренда – Fullback – доступен и в РФ (от 1 645 000 рублей), однако спрос на него скромный – всего 135 реализованных в январе-июле 2018-го единиц.

Ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение нового Mitsubishi L200.

 

Теги: Авторынок , Новинки , пикапы , японская иномарка , японские автомобили , L200 , Mitsubishi
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