На днях в Сети появились шпионские фотоснимки рестайлингового японского пикапа во время испытаний, что даёт нам возможность представить, как он будет выглядеть.

Пикап Mitsubishi L200 нынешнего поколения производится с 2015 года. Обновлённая модель получит полностью новую переднюю часть с узкими вытянутыми фарами и расположенными под ними крупными блоками дополнительной светотехники, как на новом кроссовере Eclipse Cross, который мы тестировали весной. Также спереди разместится новая решётка радиатора, «зажатая» между двух уже ставших фирменными С-образных хромированных молдингов.

Судя по шпионским фотографиям, пикап получит новый задний бампер несколько более строгой формы. Кроме того, могут появиться новые задние фонари – мы изобразили один из возможных вариантов.

Согласно имеющейся информации, обновлённый L200 будет представлен в начале следующего года.

В настоящее время в России пикап Mitsubishi нынешнего поколения продаётся только в дизельном варианте, самый доступный 154-сильный с «механикой» оценивается в 1 829 000 рублей. Дороже всего обойдётся 181-сильная модификация с «автоматом» — 2 158 000 рублей. Все версии оснащены полным приводом.

Между тем, в скором времени до России доберётся обновлённый Mitsubishi Outlander.