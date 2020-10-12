Он вам не Urus: раритетный Lamborghini LM002 почти без пробега выставлен на продажу

На интернет-аукционе Bring a Trailer всплыл очередной раритет с мизерным пробегом — выпущенный в 1989 году внедорожник Lamborghini LM002, на одометре которого всего 4105 км.

LM002 — первый серийный SUV итальянской марки Lamborghini. В период с 1986 по 1993 год было выпущено около 350 экземпляров этой модели, тогда как современный кроссовер Lamborghini Urus, разработанный под присмотром маркетологов концерна Volkswagen и дебютировавший в конце 2017 года, уже разошёлся по миру тиражом более 10 тысяч экземпляров и останавливаться на достигнутом не собирается.

В середине 70-х Lamborghini подвизалась разрабатывать армейский внедорожник для США и первые прототипы имели заднее расположение двигателя. Компоновка спорткара в приложении к военному вездеходу оказалась неудачной: дифферент на корму, плохая управляемость, склонность мотора к перегреву. Американские военный в итоге выбрали для своих закупок более традиционный переднемоторный HMMWV, он же в простонародье Humvee, он же в миру Hummer.



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Lamborghini впоследствии тоже изменила компоновку своего внедорожника, переместила двигатель вперёд и выпустила на рынок как гражданскую модель. Атмосферный V12 с рабочим объёмом 5167 см3 был позаимствован у купе Countach. Агрегат, снабжённый шестью двухкамерными карбюраторами Weber и четырьмя клапанами на цилиндр выдаёт максимальные 450 л.с. при 6800 об/мин и 500 Нм при 4500 об/мин. Коробка передач — 5-ступенчатая механическая с «понижайкой» (4,286). Система полного привода имеет три самоблокирующихся дифференциала, причём межосевой снабжён ещё и принудительной полной блокировкой. Подвеска — полностью независимая, передние тормоза — дисковые вентилируемые, задние — барабанные. Снаряженная масса — 3,045 кг, грузоподъёмность — 455 кг.



Производитель обещал, что серийный LM002 сможет набрать первую «сотню» за 7,8 и разогнаться до максимальных 210 км/ч, но тест немецкого журнала auto motor und sport, проведённый в 1987 году, показал, что эти цифры сильно завышены: тестовый Lamborghini LM002 смог разогнаться до 100 км/ч лишь за 9,3 с, а «максималка» составила 197 км/ч. Впрочем, по меркам 80-х такая динамика для внедорожника считалась неслыханной, равно как и аппетит: немецкие испытатели зафиксировали минимальный расход бензина на уровне 25,7 л/100 км, максимальный — 42 л/100 км. Средний расход топлива во время тест составил 31,7 л/100 км. Объём топливного бака — 180 л.



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Выставленный на продажу на аукционе Bring a Trailer экземпляр чёрного цвета с белым кожаным салоном был импортирован из Японии на гавайский остров Оаху в 1991 году, а в 1992 году его перепродали следующему владельцу из штата Вашингтон, у которого следующие 27 лет автомобиль простоял в гараже в статусе реликвии — редкие поездки совершались лишь для технического обслуживания и профилактики узлов и агрегатов. В 2018 году внедорожник выкупил мультибрендовый дилер и Сиэтла, последнее ТО проведено весной прошлого года. На машине до сих пор стоят соковые покрышки Pirelli Scorpion 345 / 60 VR 17, специально разработанные для Lamborghini LM002.



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К особенностям данного экземпляра относятся нештатные декоративные полоски на кузове, кастомная аудиосистема с закреплённым в потолочной консоли ресивером Kenwood и закрывающиеся кофры в кузове (формально LM002 — это пикап и закрытого багажника не имеет). На днище заметны потёртости, свидетельствующие о том, что кто-то из предыдущих владельцев исследовал оффроудные возможности Lamborghini LM002, но заметных очагов коррозии нет, что для итальянской машины 80-х — редкость несусветная.



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На момент нашей публикации максимальная ставка за этот Lamborghini LM002 составляла 210 тысяч долларов — это чуть меньше, чем цена нового Lamborghini Urus в США, но до конца торгов ещё семь дней и конечная цена может приблизиться к миллиону долларов.



Добавим, что фирма Lamborghini в прошлом году подумывала о выпуске наследника LM002, то есть полноценного современного внедорожника, но теперь эти планы под вопросом — концерн Volkswagen хочет избавиться от марки Lamborghini, и её дальнейшая судьба будет зависеть от нового владельца.

