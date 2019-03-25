Наследник Lamborghini LM002 может оказаться популярнее Уруса

Окрылённая рыночным успехом кроссовера Urus фирма Lamborghini раздумывает над второй моделью линейки SUV. Ей может стать угловатый внедорожник по мотивам культового LM002.

Недавно Колёса.ру рассказывали о рекордных бизнес-показателях Lamborghini, достигнутых в прошлом году благодаря выходу на мировой рынок кроссовера Urus: совокупные продажи итальянской марки выросли на 51% до 5750 автомобилей, при том что в продаже Urus появился лишь в середине года. Тем не менее, несмотря на ажиотажный спрос на кроссовер, из уст клиентов Lamborghini и просто автомобильных фанатов постоянно слышатся неполиткорректные высказывания о том, что Urus – это, в сущности, улучшенный и дополненный Audi Q8, то есть не совсем Lamborghini, а один из многочисленных модульных продуктов концерна Volkswagen. Также критики апеллируют к внедорожнику Lamborghini LM002 из 80-х – мол, он-то был не просто оригинальной разработкой, но и выглядел круче, и для бездорожья приспособлен лучше.

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Lamborghini LM002 действительно разрабатывался в середине 70-х как бескомпромиссный внедорожник для нужд армии, причём первые прототипы имели заднее расположение двигателя, как у Porsche 911, но для вездехода такая компоновка оказалась непригодной. Более прогрессивный и удачный переднемоторный вариант стал основой для серийной модели LM002, выпущенной в период с 1986 по 1993 год тиражом около 350 экземпляров. Внедорожник ругали за прожорливость бензинового мотора V12 от купе Countach, жуткую эргономику и адский уровень шума, но отменная по тем временам динамика, хорошая проходимость и брутальная внешность сделали LM002 желанным экспонатом частных автомобильных коллекций, и сегодня стоимость хорошо сохранившихся экземпляров исчисляется миллионами евро.

Очевидно, что если бы Lamborghini сегодня выпустила SUV в стилистике LM002 (которую, правда, будет трудно подогнать под современные требования безопасности), то он стал бы хитом, тем более что в автоиндустрии сейчас наблюдается всплеск интереса к оффроудным легендам: новый Suzuki Jimny стал дефицитом, продажи Jeep Wrangler растут, несмотря на проблемы с качеством, Land Rover готовит новое поколение Defender, а Ford – реинкарнацию Bronco, причём сразу в двух типоразмерах.

Глава Lamborghini Стефано Доменикали в интервью американскому журналу Motor Trend заявил, что фирма всерьёз рассматривает возможность выпуска угловатого внедорожника Lambo, но говорить о технических деталях пока решительно отказывается. Очевидно только, что наследник LM002 не будет вариацией на тему электрического внедорожника Volkswagen T-Rug, поскольку Доменикали неоднократно подчёркивал, что Lamborghini в обозримой перспективе не будет делать электромобилей.

Внедорожник может стать пятой моделью Lamborghini в актуальном модельном ряду вслед за Huracan, Aventador, Urus и неким четырёхместным автомобилем класса GT, который появится в ближайшие годы. Он же, вероятно, будет самым дорогим, прибыльным и угоняемым. В общем, ждём с нетерпением!