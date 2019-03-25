Наследник Lamborghini LM002 может оказаться популярнее Уруса
Недавно Колёса.ру рассказывали о рекордных бизнес-показателях Lamborghini, достигнутых в прошлом году благодаря выходу на мировой рынок кроссовера Urus: совокупные продажи итальянской марки выросли на 51% до 5750 автомобилей, при том что в продаже Urus появился лишь в середине года. Тем не менее, несмотря на ажиотажный спрос на кроссовер, из уст клиентов Lamborghini и просто автомобильных фанатов постоянно слышатся неполиткорректные высказывания о том, что Urus – это, в сущности, улучшенный и дополненный Audi Q8, то есть не совсем Lamborghini, а один из многочисленных модульных продуктов концерна Volkswagen. Также критики апеллируют к внедорожнику Lamborghini LM002 из 80-х – мол, он-то был не просто оригинальной разработкой, но и выглядел круче, и для бездорожья приспособлен лучше.
Lamborghini LM002 действительно разрабатывался в середине 70-х как бескомпромиссный внедорожник для нужд армии, причём первые прототипы имели заднее расположение двигателя, как у Porsche 911, но для вездехода такая компоновка оказалась непригодной. Более прогрессивный и удачный переднемоторный вариант стал основой для серийной модели LM002, выпущенной в период с 1986 по 1993 год тиражом около 350 экземпляров. Внедорожник ругали за прожорливость бензинового мотора V12 от купе Countach, жуткую эргономику и адский уровень шума, но отменная по тем временам динамика, хорошая проходимость и брутальная внешность сделали LM002 желанным экспонатом частных автомобильных коллекций, и сегодня стоимость хорошо сохранившихся экземпляров исчисляется миллионами евро.
Очевидно, что если бы Lamborghini сегодня выпустила SUV в стилистике LM002 (которую, правда, будет трудно подогнать под современные требования безопасности), то он стал бы хитом, тем более что в автоиндустрии сейчас наблюдается всплеск интереса к оффроудным легендам: новый Suzuki Jimny стал дефицитом, продажи Jeep Wrangler растут, несмотря на проблемы с качеством, Land Rover готовит новое поколение Defender, а Ford – реинкарнацию Bronco, причём сразу в двух типоразмерах.
Глава Lamborghini Стефано Доменикали в интервью американскому журналу Motor Trend заявил, что фирма всерьёз рассматривает возможность выпуска угловатого внедорожника Lambo, но говорить о технических деталях пока решительно отказывается. Очевидно только, что наследник LM002 не будет вариацией на тему электрического внедорожника Volkswagen T-Rug, поскольку Доменикали неоднократно подчёркивал, что Lamborghini в обозримой перспективе не будет делать электромобилей.
Внедорожник может стать пятой моделью Lamborghini в актуальном модельном ряду вслед за Huracan, Aventador, Urus и неким четырёхместным автомобилем класса GT, который появится в ближайшие годы. Он же, вероятно, будет самым дорогим, прибыльным и угоняемым. В общем, ждём с нетерпением!
Простое решение: как каждый год ездить на новом кроссовере Nissan
В поисках утраченной спортивности: стоит ли покупать Honda Accord VIII за 750 тысяч рублей
Ford может полностью уйти из России. Заводы уже выставлены на продажу