ОСАГО, каско и не только: в России может появиться единая система страхования

Для автовладельцев в России полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) остаётся необходимым документом, который нужно предъявлять по требованию сотрудников ГИБДД в бумажном или электронном виде. В течение последних нескольких лет власти в стране продолжают реформировать систему «автогражданки», процесс направлен на индивидуализацию этого сегмента страхования.



Различные критерии влияют на базовую ставку, которая может серьёзно увеличить или сократить стоимость полиса ОСАГО (ведь именно этот показатель умножается на все применяемые коэффициенты). Страховые компании вольны использовать собственные списки этих критериев (за исключением некоторых пунктов, запрещённых правилами). Подобный метод применяется в каско (добровольное автострахование).

Однако сейчас у компаний, оформляющих ОСАГО, есть лишь ограниченный набор сведений об автовладельцах. Соответственно, и критерии, которые можно было бы использовать для повышения или сокращения размера базовой ставки, тоже весьма ограничены. Отчасти решить эту проблему, вероятно, сможет единая информационная система страхования. С её помощью автостраховщики смогут узнать, какие ещё объекты и по каких рискам защитил автовладелец, в зависимости от этого они могут изменить размер ставки для расчёта цены «автогражданки».



Пока что такой общей информбазы не существует, на её создании настаивают депутаты, во главе их группы находятся председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, а также вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Как сообщает «Парламентская газета», уже разработан соответствующий законопроект, который Госдума РФ намерена рассмотреть в первом чтении грядущей весной.

Предполагается, что в новой централизованной информационной системе будут объединены сведения обо всех видах страхования. Если предложение будет одобрено, страховщики будут обязаны направлять в автоматизированную базу требуемые данные об объекте, виде, периоде страхования, размере страховой премии и объёме страховой выплаты. В документе говорится о том, что информация в этой общей системе будет храниться не менее десяти лет со дня прекращения действия договора страхования.



Инициаторы в том числе ожидают, что такая единая страховая система поможет повысить конкуренцию на страховом рынке, а это, в свою очередь, сделает услуги страховых компаний более доступными по цене. По словам авторов предложения, сейчас на этом рынке существует несколько не связанных друг с другом информационных систем, в итоге это оборачивается дополнительными издержками для страховых организаций, а они в результате перекладывают траты на кошельки клиентов.

Совсем недавно стало известно о том, что полисы ОСАГО до сих пор так и не стали дороже для злостных нарушителей правил дорожного движения. Дело в том, что Российскому союзу автостраховщиков и ГИБДД так и не удалось наладить передачу сведений о таких нарушителях. По подсчётам, подорожать страховка должна была примерно для 100 тыс. автовладельцев в стране.

