ОСАГО подорожало: страховщики увеличили тарифы на 15-20%

Очередная «радость» для российских водителей: несколько крупнейших страховщиков уже повысили базовые тарифы для расчёта цены полисов «автогражданки».

Страховщики получили право менять тарифы в ОСАГО в более широком диапазоне 9 января 2019 года. Напомним, раньше он составлял 3 432 – 4 118 рублей, теперь его границы – от 2 746 до 4 942 рублей. Однако и раньше большинство страховщиков выбирали максимальный тариф, так что теперь многие решили ещё увеличить базовую ставку. На итоговой цене полиса это отразится однозначно: он станет дороже.

Как сообщает ТАСС, некоторые крупные игроки рынка уже воспользовались возможностью и увеличили тарифы, причём в ряде регионов РФ сразу на 15-20%. Теперь максимальная ставка для физлиц, владельцев легковых машин в отдельных субъектах РФ (убыточных для страховых компаний) составляет 4 736 – 4 942 рубля.

Минимальный тариф у этих страховщиков теперь составляет 3 706 рублей, это на 8% выше предыдущей минимальной ставки (она составляла 3 432 рубля) и всего на 10% ниже по сравнению с предыдущей максимальной планкой.

Из двенадцати крупнейших страховщиков в РФ новые тарифные ставки уже опубликовали пять компаний: «АльфаСтрахование», «Ренессанс страхование», МАКС, «НСГ-Росэнерго» и «АСКО-Страхование». Прежние тарифы пока что указаны на сайтах «РЕСО-Гарантии», «Росгосстраха», ВСК, «Ингосстраха», «Согаза», НАСКО и «Согласия».

Нынешним лидером рынка ОСАГО (по числу заключённых договоров) является «АльфаСтрахование», его доля – 15,3%. Компания приняла решение в некоторых регионах РФ базовый тариф для владельцев «легковушек» поднять на 15% – до 4 736 рублей. Повышение, в частности, затронуло водителей Новосибирска, Ульяновска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Красноярска, Иркутска, Воронежа, Белгорода, а также Якутии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и иных. Прежнюю максимальную планку было решено оставить, например, в Москве и Санкт-Петербурге.

Остальные четыре компании во многих субъектах решили сразу нескромно поднять максимальную ставку на 20%. Так, максимальный тариф ждёт клиентов МАКС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарском крае, Ростовской области и других. Другой страховщик, «Ренессанс страхование», тоже не обошёл вниманием Санкт-Петербург и Ростовскую область, также максимально вырос тариф в Приморье, Хабаровском крае, Астраханской, Воронежской, Ивановской областях, в Крыму, Севастополе и иных. В Саранске и Саратове тариф, наоборот, снизился.

Компания «НСГ-Росэнерго» повышает на максимальные 20% тариф на ОСАГО в Архангельской области, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Крыму и Севастополе, Северной Осетии, Татарстане, Тыве и на Камчатке. «АСКО-Страхование» решила оставить прежний тариф в основных регионах присутствия – в Екатеринбурге и Челябинской области, однако повысила ставки в Тульской области, Липецке, Калуге, Воронеже и Белгороде.

Когда остальные компании примут решения об изменении тарифов, Банк России собирается провести мониторинг. Напомним, в конце прошлого года ЦБ отметил, что средний ценник ОСАГО увеличится на 1,5%, а страховщики ждали прироста на 5%.