«Первый» Volkswagen Amarok не собирается в отставку: пикап готовится к обновлению

Предполагается, что грузовику первой генерации подправят внешность, кроме того, он станет безопаснее. Основным ареалом обитания для модели будет Латинская Америка.

Совсем скоро Фольксваген представит Amarok второго поколения: такой пикап окажется родственником последнего Ford Ranger, он «пропишется» в ЮАР, где собирают и модель американской марки. «Первый» же Амарок производят в Аргентине (до 2020-го его также выпускали в Германии), он в строю с 2010 года, и, как оказалось, покидать конвейер такой грузовик не намерен. Об этом стало известно в рамках визита главы аргентинского минпрома на завод, расположенный в местечке General Pacheco (недалеко от Буэнос-Айреса).

Пресс-коммюнике выпустили одновременно министерство и латиноамериканское подразделение Volkswagen. Согласно ему, немецкий концерн дополнительно инвестирует в производство в Аргентине 250 миллионов долларов. Эти средства планируют освоить к 2026 году, они пойдут на организацию выпуска мотоциклов Ducati на другой аргентинской площадке (в провинции Кордова), на проект по углублению локализации запчастей для паркетника VW Taos (его собирает предприятие в General Pacheco) и, собственно, на модернизацию «первого» Амарока.

Нынешний Volkswagen Amarok 1 / 4 Нынешний Volkswagen Amarok 2 / 4 Нынешний Volkswagen Amarok 3 / 4 Нынешний Volkswagen Amarok 4 / 4

«Благодаря этим инвестициям пикап Amarok, который производится в стране более 10 лет, претерпит изменения в дизайне, безопасности и технологиях», — гласит релиз.



Аргентинские и бразильские СМИ уверены: речь именно о модернизации, а не о смене поколений. Отметим, изначально считалось, что «второй» пикап будут производить не только в ЮАР, но и в Аргентине. Однако в последних сообщениях Фольксвагена, посвященных модели новой генерации, указан лишь африканский завод.

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По предварительным данным, VW Amarok первого поколения обновят к 2024 году, продавать его будут, как несложно догадаться, в Латинской Америке, причем там он продержится еще минимум десяток лет. Родственный Форду новый пикап в этом регионе, видимо, не появится.

