Теперь живьём: родственный Форду новый Volkswagen Amarok показался на официальных фото

Volkswagen дразнил нас тизерами и эскизами пикапа Amarok нового поколения на протяжении последних двух лет. Теперь же, наконец, опубликованы фирменные фотографии «живых» машин, правда, они все еще в камуфляже. Зато раскрыты основные характеристики. Напомним, во второй генерации грузовик VW окажется родственником нового Ford Ranger, который показали минувшей осенью. Ну и добавим, что немецкая и американская компании создали альянс для своих коммерческих линеек еще несколько лет назад, первым совместным проектом стало свежее семейство Caddy / Torneo Connect, причем за разработку отвечал именно Volkswagen («каблучок» Ford – это перелицованный Кэдди). А вот с Amarok все наоборот – это он станет техническим клоном Ranger.

На фото: прототип Volkswagen Amarok нового поколения

Но дизайн у пикапа VW, конечно, свой: у Амарока оригинальные оптика и радиаторная решетка, более массивные колесные арки, да и вообще более острые черты. Опционально грузовику положены матричные фары и 21-дюймовые колеса. Кроме того, помимо трех «обычных» комплектаций еще будут внедорожное исполнение PanAmericana и дорогая версия Aventura (видимо, с брутальным обвесом, но такой пикап больше подходит для асфальта).

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Если сравнивать с предыдущей моделью в версии с двойной кабиной, то в новом поколении длина выросла на 100 мм до 5350 мм, колесная база стала больше на 175 мм – теперь те же 3270 мм, что и у Ranger. Грузоподъемность – до 1,2 тонны, допустимая масса буксируемого прицепа – 3,5 тонны.



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Салон тоже оформят иначе, чем у Форда, хотя следом за «американцем» грузовик Volkswagen получит мультимедиа-систему с вертикальным тачскрином. Также Амароку обещаны свыше трех десятков систем помощи, множество из которых для модели являются совершенно новыми.



На фото: Ford Ranger 1 / 3 На фото: Ford Ranger 2 / 3 На фото: Ford Ranger 3 / 3

Моторную гамму пикап Volkswagen разделит с родственным Ford Ranger, в нее входят один бензиновый двигатель и четыре турбодизеля объемом от 2,0 до 3,0 л. Топовым станет дизель V6 3.0 (на Рейнджере он выдает 250 л.с.). Привод – задний, подключаемый полный или постоянный полный с межосевым дифференциалом. Обе полноприводные трансмиссии имеют понижающую передачу.

Премьеру Volkswagen Amarok второго поколения должен справить летом, на отдельных рынках он появится в конце года. Производство наладят в ЮАР, на том же заводе, который выпускает и Ford Ranger.

