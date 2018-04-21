Пикап Roush Super Duty F-250: «злее» и «внедорожнее»

Комплект тюнинга могут заказать владельцы, как бензиновых, так и дизельных модификаций пикапа Ford F-250.

Американское тюнинг-ателье Roush Performance, которое стало известным благодаря своим проектам на основе Ford Mustang, представило свой пакет доработок полноразмерного пикапа Ford F-250 Super Duty.

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Снаружи Roush F-250 легко отличить по черной решетке радиатора, на которой появилась надпись названия тюнера большими буквами. Виниловые наклейки с логотипом Roush установлены на боковых дверях. Передний бампер имеет изменения в центральной части. Несмотря на это, датчики адаптивного круиз-контроля остались в бампере.

Значительно улучшились внедорожные характеристики пикапа. Спецверсия получила комплект подвески Fox 2.0 Performance и 20-дюймовые колесные диски Roush со встроенными бэд-локами (замками по окружности диска, предотвращающими слёт шины) и внедорожными шинами BFGoodrich KO2 All-Terrain диаметром 35,3 дюйма. Также установлена новая система выхлопа.

В салоне на подголовниках теперь красуются вышитые надписи Roush. Также спецверсия комплектуется фирменными спецковриками от WeatherTech.

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Базовая стоимость пакета тюнинга, превращающего обычный пикап в Roush F-250, составляет 13 880 долларов или 850 000 рублей по актуальному курсу. Помимо этого, существует перечень дополнительного оборудования, которое предлагает компания Roush Performance. На спецверсию распространяется трехлетняя заводская гарантия или 58 000 километров пробега.

Эта новинка уже присоединилась к другим продуктам тюнинг-ателье, которые доступны к заказу. Среди них есть и 727-сильная спецверсия Ford Mustang.