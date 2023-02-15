Ещё в октябре 2022 года компания Chery запустила продажи своего нового автомобильного бренда OMODA. Этот бренд решил занять промежуточную нишу между массовыми и премиальными автомобилями. И уже сейчас его стильный компактный кроссовер OMODA C5 успел заработать большую популярность среди россиян. На что же стоит обратить внимание при выборе этого автомобиля? Рассказываем подробно.

Первое, что сразу бросается в глаза, – это беспроигрышный футуристичный дизайн OMODA C5. Компактный корпус автомобиля имеет обтекаемые аэродинамичные линии, его облик выгодно подчёркивает безрамочная решётка радиатора Star Diamond с россыпью кристаллов, спортивный скос «парящей» крыши, анимированные сигналы поворота, а также цветные акценты на кузове и колесных дисках.



Салон кроссовера имеет не менее стильный и современный дизайн. Он без преувеличения выглядит фантастически! Передняя панель горит огнями атмосферной многоцветовой подсветки, которая подстраивается под ритмы музыки и режимы движения. Акустика Sony играет чисто и мощно, а благодаря прекрасному шумоподавлению вы сможете наслаждаться любимыми треками в полной мере! Также салон оснащён двумя сдвоенными экранами высокого разрешения по 10.25", беспроводной умной зарядкой, видеорегистратором и USB-портом. А благодаря широкому выбору настроек вы можете выбирать разные темы цифрового интерфейса. Этот автомобиль знает, как создать позитивное настроение!



Также не стоит забывать и о технической части OMODA C5. В основе автомобиля лежит известная модульная платформа T1X. Кроссовер наделили 1,5-литровым двигателем ACTECO мощностью 147 л.с. с турбокомпрессором Honeywell. За счет чугунного блока автомобиль надёжен и очень экономичен. Расход топлива на каждые 100 километров пути составляет в загородном режиме 5,8 литра, в смешанном режиме – 7,1 литра и в городском – 9,5 литров. Вариаторная коробка передач CVT25 сделает движение кроссовера плавным и комфортным. А многочисленные умные системы автомобиля помогут вам контролировать ситуацию на дороге и сделают вождение безопасным!



Думаете, где купить этот необыкновенный автомобиль? Рассказываем!



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