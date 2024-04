Повелители скорости на «МоторспортЭкспо 2024»

Движущая сила индустрии

Выставка «МоторспортЭкспо 2024» собрала максимальное количество производителей и дилеров техники, предназначенной для гонок, а также активного и экстремального отдыха. В этот раз экспозиция не ограничивалась павильоном, но и раскинулась на уличную площадку, собрав рекордное количество посетителей.

Aimol, Bauman Racing Team, Classic Touring, FQ, LAVR MOTOLINE, Maxima Racing Oil, MotoAcademy, Motorrika, Power Wheels, Racer, Ravenol, RDS GP, RDRC, Spora GT, Stance Bazztards, Takayama, Volume, VMC Racing, МОТОШКОЛА МУЛЬТИМОТОР, НТК «Нордоил» и многие-многие другие представляли свои новинки и быстрейшую технику, экипировку, моторные масла, смазочные материалы и технические жидкости.

Герои гоночных треков

На «МоторспортЭкспо 2024» все три дня выставки выступали топовые гонщики, представители гоночных команд и серий: руководитель Российской Дрифт Серии Серии Дмитрий Добровольский, судья Антон Новиков, пилоты RDS GP и RDS EUROPE Леонид Шнайдер и Тимофей Добровольский, руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин, двукратный чемпион России по ралли Михаил Шкляев, первый российский гонщик «Формула-1» Виталий Петров, экстремалы Алексей Колесников и Роман Карымов, Анастасия Нифонтова, чемпион России по шоссейно-кольцевым мотогонкам Егор Ратников, известные эндуристы Роман Курбатов и Андрей Ыть, стантрайдер Даша Харченко, рекордсмены первого национального фестиваля скорости «Жигулевская миля» и их техника.

Команда «ГАЗ Рейд спорт» представила новейший гоночный «Соболь» НН, специально подготовленный к этому сезону, а также анонсировала объединение с Анастасией Нифонтовой в этот гоночный сезон. Единственная в России команда, регулярно принимающая участие в этапах чемпионата мира в гонках на воде, NEW STAR Racing Team, представила прототип болида F2 и первую лодку детско-юношеского класса GT10 – это новый виток развития для всей индустрии водно-моторных видов спорта в нашей стране. АНО «Гоночная команда МСК» продемонстрировала подготовленный к заездам детский автомобиль багги, а команда One Up Motorsport представила свой заслуженный боевой УАЗ, преодолевший не одну сотню километров жесткого бездорожья.

«Кастом&Тюнинг Шоу 2024»

На уличной площадке «Кастом&Тюнинг Шоу» стерлись границы времени! Гостей ждали более сорока тюнинг-проектов и редчайших машин, некоторые из которых существуют в России в единственном экземпляре. MC Палыч фристайлил на сцене, а на стенде компании Mirrent прямо на глазах толпы профессионалы окрашивали гоночный болид!

Головокружительный фристайл и гонки в павильоне

Команда Mad Man устроила яркий и запоминающийся мотофристайл «Шоу Безумцев», собрав сотни восторженных зрителей, несмотря на неприветливую погоду! Также на улице можно было испытать себя на стант-машине, посмотреть на соревнования по мотоджимхане и квадро станту!

А в павильоне на стенде Центра технических видов спорта «Московский спорт» можно было попробовать себя в роли гонщика! На специально собранном мини-треке проходили соревнования на точных копиях гоночных машин, подключенных к симулятору – и все это с настоящим комментатором, трансляцией на экране и призами победителям!

Выставка прошла при информационной поддержке радио ROCK FM, телеканала «Авто плюс», журналов «За рулем», «Колеса.ру», «5 колесо».

