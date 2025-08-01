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Представлен кроссовер Dongfeng Aeolus L8, его планируют привезти в Россию

01.08.2025 104 0 0

Концерн Dongfeng полностью раскрыл дизайн своего нового паркетника. Модель получила пиксельную оптику, в салоне установили раздельные экраны приборки и мультимедиа, плюс есть холодильник.

Подзаряжаемый гибридный кроссовер Aeolus L8 анонсировали еще в мае. А сегодня в Китае провели презентацию для местных журналистов, хотя пока и без объявления цен. Напомним, на родине Aeolus – это суббренд концерна Dongfeng. Новому же SUV в линейке марки отведена позиция флагмана.

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Пусть в Dongfeng об этом напрямую и не говорят, но, судя по всему, Aeolus L8 представляет собой существенно переделанную версию кроссовера Huge (в Китае это Haoji), который недавно добрался до России: у машин практически идентичный силуэт. К слову, Dongfeng не впервые «жонглирует» собственными моделями. Например, присутствующее на домашнем рынке семейство Aeolus L7 – это гибридная и электрическая модификации паркетника Mage (он тоже только что стартовал в РФ; в КНР модель зовется Haohan).

Как бы то ни было, но дизайн у L8 все же свой. Кроссовер имеет гладкую панель вместо внушительной радиаторной решетки, еще ему достались иные бамперы, полускрытые ручки дверей, пиксельные ходовые огни (новые же фары расположены ниже) и другие задние фонари (также с пиксельным узором). Длина Aeolus L8 равна 4762 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1677 мм. Для сравнения, размеры нашего Dongfeng Huge: 4720/1910/1702 мм. Колесная база у кроссоверов совпадает – 2825 мм.

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Пятиместный салон у L8 тоже оригинальный. Внутри установлены другие передняя панель, руль, центральный тоннель и даже карты дверей. Кроме того, Aeolus L8 получил раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, тогда как у Dongfeng Huge дисплеи помещены в единую панель под общим козырьком. В списке оборудования нового SUV еще заявлены «интеллектуальный голосовой ассистент», беспроводная зарядка для смартфона, выдвижной холодильник (спрятан в тоннеле), откидной столик (крепится к спинке пассажирского переднего кресла) и отдельный экран для задних пассажиров (встроен в потолок).

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Силовая установка Dongfeng Aeolus L8 включает бензиновый турбомотор 1.5 (154 л.с.), электродвигатель и батарею емкостью 30,3 кВт*ч. Суммарная отдача системы – 360 л.с. Запас хода в электрическом режиме пока не объявлен.

В Китае прием заказов на Aeolus L8 откроют 11 августа, тогда же должны озвучить цены. А в следующем году кроссовер планируют привезти и в Россию – модель была засвечена в общей презентации вместе с другими будущими премьерами концерна Dongfeng для нашего рынка.

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