Кроссовер Dongfeng Mage поступил в продажу в России

На данный момент паркетник Dongfeng с довольно эффектным дизайном представлен на нашем рынке в двух комплектациях. Модель предложена с безальтернативным турбомотором 1.5.

Российскую презентацию родственных кроссоверов Dongfeng Mage и Huge провели в июне, тогда же были опубликованы цены и комплектации. А теперь объявлено о старте продаж одной из новинок – к покупке стал доступен младший паркетник Mage. Кстати, в сегодняшнем пресс-релизе говорится о том, что дистрибьютором и импортером пятидверки является ООО «Дунфэн Мотор Рус» – «головная структура Dongfeng Motor в России, возобновившее прямое управление дистрибуцией» (раньше дистрибьютором легковушек концерна была компания «Моторинвест»).

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Напомним, в Китае паркетник присутствует с 2023 года, там он носит имя Aeolus Haohan. В основе Mage/Haohan лежит платформа DSMA, то есть легальная разновидность «тележки» CMP от Stellantis (Dongfeng и Stellantis являются партнерами). Длина нашего кроссовера равна 4650 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1630 мм, колесная база – 2775 мм. Таким образом, по своим габаритам Dongfeng Mage сопоставим с актуальным Geely Atlas для РФ. Паспортный дорожный просвет новинки Dongfeng – 202 мм. Объем багажника – 637 литров, со сложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1683 литров.

Российским клиентам Dongfeng Mage доступен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 197 л.с. (305 Нм), мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод только передний. Заявлено, что первую «сотню» кроссовер наберет за 8,2 секунды, максимальная скорость – 190 км/ч. Также сообщается, что кузовные элементы паркетника прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

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Сейчас Mage предложен в двух комплектациях – Emotion и Progressive. В список оборудования базового исполнения входят: 19-дюймовые диски, светодиодная оптика, выдвижные ручки дверей, обогрев форсунок стеклоомывателя, электропривод багажной двери, панорамный люк, виртуальная приборка (10,25 дюйма) и русифицированная мультимедиа с вертикальным планшетом (13,2 дюйма), подогрев руля и передних кресел, кондиционер, камера заднего вида, передние и боковые подушки безопасности. Топ-версия – это обогрев лобового стекла, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, шторки безопасности, камеры кругового обзора (с функцией «прозрачное шасси»), адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе, мониторинга «слепых» зон, помощи движения в пробках и предупреждения о перекрестном движении задним ходом.

Рекомендованная цена Dongfeng Mage Emotion – 2 850 000 рублей, Dongfeng Mage Progressive – 2 950 000 рублей. При этом первым покупателям кроссовер доступен по сниженным ценам – за 2 550 000 и 2 700 000 рублей соответственно (согласно прайс-листу, прямая скидка от импортера действует до 21 августа текущего года).

Чуть позже в РФ стартуют продажи и старшего кроссовера Dongfeng Huge. Между тем Kolesa.ru уже познакомился с двумя новинками Dongfeng для РФ, подробности – в нашем материале.