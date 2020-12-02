Приближается Гранд-финал крупнейшего киберспортивного события на территории СНГ

К своему логическому окончанию подошел второй сезон виртуального чемпионата по кольцевым автогонкам LADA Sport ROSNEFT eChampionship. С июня по октябрь участники гонок сражались за рулем мощного 340-сильного седана LADA Vesta Sport TCR. На точно таких же машинах в Российской серии кольцевых гонок, в самом быстром классе Туринг, выступали пилоты заводской команды LADA Sport ROSNEFT – Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев, которые по итогам сезона 2020 стали чемпионами в личном и командном зачетах.

Календарь виртуального чемпионата был синхронизирован с этапами серии СМП РСКГ и проводился по традиции в двух зачетах – онлайн, где каждый симрейсер принимал участие в собственном кокпите, и офлайн, на автосимуляторах RaceRoom, в фан-зонах LADA Sport ROSNEFT на автодромах и в дилерских центрах LADA. Кульминацией чемпионата станет Гранд-финал, где в жаркой борьбе на киберспортивной арене Eclipse Gaming сойдутся 28 лучших виртуальных гонщиков со всей России.

Гранд-Финал виртуального чемпионата станет завершением непростого сезона 2020, но при этом результаты заводской команды LADA Sport ROSNEFT великолепные – личные и командные победы во всех классах. Несмотря на то что сезон был непростым, и по объективным и по субъективным причинам, для нас как организаторов он заканчивается наилучшим образом – проведением финального мероприятия с определением абсолютных чемпионов страны в двух зачетах. Дмитрий Солдатов CEO RaceRoom Russland

Итак, что нас ждет 9 декабря:

14 автосимуляторов;

28 лучших виртуальных гонщиков из России и стран СНГ;

Специальные гости – участники финальных заездов;

Вручение победителям призов и подарков от организаторов и партнеров Гранд-финала.

Формат проведения мероприятия (время московское):

Практика (для участников) – 16:00-18:30

Брифинг (для участников) – 18:30-19:00

Старт трансляции – 19:00

Финальная гонка среди оффлайн финалистов – 19:10 – 19:45

Финальная гонка среди онлайн финалистов – 20:00 – 20:45

Награждение – 21:00

Все события на арене будет освещать постоянный комментатор чемпионата, спортивный журналист и ведущий, более десяти лет работающий в самом широком диапазоне, от национальных гонок до финалов мировых гоночных серий, – Сергей Беднарук.

Для зрителей будет организована прямая трансляция финальных гонок на страницах LADA Sport ROSNEFT Вконтакте и LADA в YouTube, а также на цифровой платформе Моторспорт ТВ.

В ожидании Гранд-финала мы предлагаем вам выбрать трассу, на которой пройдет главная гонка сезона 2020 года. В официальном сообществе LADA Sport ROSNEFT Вконтакте запущено голосование, в котором болельщики могут оставить свой голос за один из 5 известных мировых автодромов. Итоги будут подведены в полдень 4 декабря, после чего все участники киберчемпионата смогут начать подготовку к решающим заездам.