Hi-Gear против коронавируса

Вспыхнувшая пандемия Covid-19 без преувеличения перевернула жизнь планеты. Наверное, в мире не найдется ни одной компании, которая осталась бы в стороне от этого мирового шторма. И естественно, наиболее социально ответственные корпорации стараются найти свое место в новых условиях, сохранить рабочие места, но главное – помочь людям. Не остаются в стороне и компании-производители автомобилей и компонентов. На заводах Jaguar Land Rover осваивают производство защитных лицевых экранов для медицинских работников, компания Nissan запускает производство защитных масок для работников системы здравоохранения, а на фабрике в Екатеринбурге вместо снаряжения мотогонщиков шьют комбинезоны высшей защиты для врачей. Производитель автохимии и автокосметики, известная американская компания Hi-Gear Products, не смогла остаться в стороне.

Партнерский материал​

Напомним, что марка Hi-Gear хорошо известна и профессионалам, и частным автовладельцам многих стран. Выпускаемая компанией продукция неоднократно была отмечена на таких крупнейших отраслевых выставках, как Automechanika во Франкфурте, Дубае и Шанхае, AAPEX/SEMA в Лас-Вегасе, Mid-America Trucking Show в Луисвилле (США) и Truck World в Торонто (Канада). Спектр выпускаемой продукции включает десятки наименований – от технических жидкостей для двигателей и специальных присадок до средств ухода за кузовом и салоном, стеклами, фарами, замками и шинами.



А чем может помочь в борьбе с эпидемией компания, занимающаяся производством автохимии и имеющая свои мощности в г. Леоминстер, штат Массачусетс? Разумеется, производством средств дезинфекции! В итоге Hi-Gear Products совместно со своей дочерней компанией USPack, Inc. запустили производство дезинфицирующих средств для рук – санитайзеров, в удобной и практичной упаковке. Выбор именно этой продукции, предназначенной для профилактики заболевания, исключительно точно укладывается в общую философию компании, которая в основном и специализируется на автохимии и автокосметике, имеющей профилактическую направленность, и где доподлинно знают, что профилактика обходится существенно дешевле ремонта.

Нужно сказать, что с началом эпидемии санитайзеры стали дефицитом не только в России, но и в США, в частности – в родном для Hi-Gear штате Массачусетс. Так что благодарность департаментов полиции и пожарной охраны Леоминстера, департамента полиции Блэкстоуна, департаментов полиции и пожарной охраны Хадсона, Темплтона и Гарднера, куда безвозмездно передали сотни упаковок санитайзеров, была абсолютно оправданной – ведь главным оружием в борьбе с эпидемией являются карантинные мероприятия, и в борьбе с коварным вирусом участвуют не только врачи. Рады помочь и сотрудники фирмы, так как, помимо осознания вклада в общее дело, освоение новой продукции гарантирует им сохранение рабочих мест, в то время как миллионам людей приходится оформлять пособия по безработице.

Такие действия вполне соответствуют принципам высокой социальной ответственности, которых придерживается компания Hi-Gear. И только так, общими усилиями, благодаря продуманным поступкам каждого мы сможем победить вирус и вернуться к нормальной жизни.



