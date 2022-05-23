Работа над ошибками: сотрудников ГИБДД предложили наказывать за некорректные штрафы

Взыскания с должностных лиц, подписывающих незаконные постановления по делу об административном нарушении, могут быть в размере наложенного штрафа, но не менее 5000 рублей.

Случаи, когда водители получают некорректные штрафы за нарушения правил дорожного движения, в РФ по-прежнему встречаются. За каждым постановлением об административном правонарушении стоит конкретное должностное лицо – будь то инспектор ГИБДД, остановивший автомобиль на дороге, или же сотрудник ведомства, изучающий данные с камер. Сейчас незаконные взыскания оборачиваются проблемами только для автовладельцев, но ситуация может измениться.

С предложением начать наказывать сотрудников ГИБДД за ошибочное привлечение автомобилистов к административной ответственности выступили депутаты фракции ЛДПР. О разработанном документе рассказал замглавы партии Ярослав Нилов в своем официальном telegram-канале.

Инициаторы считают, что «принятие указанного законопроекта позволит сократить поток незаконных постановлений об административных правонарушениях, то есть защитить права владельцев транспортных средств от незаконного привлечения их к административной ответственности».



В случае если этот законопроект будет одобрен, в Кодекс об административных правонарушениях планируется внести изменения. Так, будет добавлен пункт, предусматривающий административную ответственность, то есть штрафы, для должностных лиц, которые подписали несоответствующее действительности постановление о нарушении в отношении водителя.

Согласно предложению, сотрудников ГИБДД, которых уличат в незаконном наказании автовладельцев, нужно штрафовать: инициаторы считают, что сумма взыскания должна быть равна размеру наложенного административного штрафа, но при этом она не может быть меньше 5000 рублей.



Напомним, в прошлом году у некоторых жителей РФ (сначала подключили только три региона – Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Приморский край) появилась возможность обжаловать штрафы, вынесенные с помощью комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, через госуслуги. Возможность доступна в течение 10 дней после появления постановления. Кстати, если оспаривается штраф, который уже оплачен, автовладельцы могут вернуть свои деньги.

В списке вероятных причин обжалования штрафов ГИБДД числятся: неправильно распознанный номер автомобиля, неверно измеренная скорость движения, иное ограничение скорости на участке, а также различные ситуации, к примеру, машина на момент совершения нарушения уже была продана, за рулём был другой водитель, владелец не мог нарушить ПДД, так как вообще находился в этот момент в другом месте и т.д.

