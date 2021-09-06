Когда мы говорили о том, что делать со штрафами за проданный автомобиль , мы выяснили, что их можно обжаловать, отправив по почте заказное письмо с заявлением и копией договора купли-продажи. Но прогресс не стоит на месте, и с 1 сентября можно обжаловать полученные штрафы онлайн, через сайт Госуслуг. Правда, пока в этой схеме есть кое-какие ограничения. Давайте разберемся, какие штрафы можно обжаловать онлайн и как это сделать.

Какие штрафы можно обжаловать онлайн?

Через Госуслуги можно обжаловать только штрафы, выписанные в автоматическом режиме с камер фотовидеофиксации нарушений. Внутри этой категории ограничений нет: можно опротестовать превышение скорости, проезд на красный свет, выезд на вафельную разметку и так далее. Главное – иметь обоснование для обжалования, а желательно еще и доказательства, позволяющие пересмотреть решение о наказании.

В каких регионах можно обжаловать штрафы онлайн?

Ключевое ограничение, которое действует на настоящий момент, по состоянию на сентябрь 2021 года – это ограниченное число регионов, в которых доступна возможность онлайн-обжалования штрафов. Пока это можно сделать в трех регионах: Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Приморском крае. Остальные регионы будут подключаться по мере появления возможности, но конкретные сроки для них не определены. Ну а узнать о возможности онлайн-обжалования можно непосредственно при получении штрафа: если возможность будет, то рядом с информацией о постановлении будет доступна кнопка не только «Оплатить», но и «Обжаловать».

Как обжаловать штраф?

Сама процедура обжалования на Госуслугах сделана простой и интуитивно понятной. Если штраф можно обжаловать, рядом с ним появится соответствующая кнопка. Перейдя в раздел обжалования конкретного штрафа, можно указать причину обжалования из списка предложенных вариантов или указать свою собственную. При наличии дополнительных материалов или доказательств, помогающих обжаловать нарушение, их можно загрузить в электронном виде.



Какие материалы можно приложить к заявлению об обжаловании?

К электронному заявлению об обжаловании штрафа можно приложить любые материалы, которые, по мнению водителя, могут помочь установить его невиновность. Это могут быть фотографии и видеозаписи с места нарушения в момент его совершения или после него, объяснительная от водителя, подписанные показания свидетелей и другие данные. Однако при предоставлении доказательств стоит помнить об ответственности за фальсификацию данных и дачу ложных показаний.



В какой срок можно обжаловать штраф онлайн?

Срок обжалования полученного штрафа составляет 10 дней с момента получения. При этом сроки доставки и вручения штрафов через Госуслуги регламентированы постановлением правительства № 947 от 19 июня 2021 года. Оно устанавливает два возможных сценария.



Если гражданин предварительно подал заявление о своем согласии на получение постановлений исключительно в личный кабинет на Госуслугах, то бумажные копии постановлений об административных правонарушениях ему по почте высылаться больше не будут. В таком случае постановление считается доставленным и врученным на следующий день с момента его размещения в личном кабинете гражданина на Госуслугах или с момента его входа на портал Госуслуг в течение 7 дней с момента размещения постановления в личном кабинете. Соответственно, на обжалование отводится 10 дней с любого из этих вариантов.

Если же заявления о получении постановлений исключительно в электронном виде гражданин не подавал, и если в течение 7 дней с момента размещения постановления в личном кабинете на Госуслугах он не заходил в личный кабинет, то копия постановления будет направлена ему в бумажном виде по почте и вступит в силу в течение 10 дней с момента вручения бумажной копии. С этого момента у гражданина есть 10 дней на его обжалование. Также бумажная версия постановления, как и раньше, будет высылаться гражданам, не зарегистрированных на Госуслугах.

В какой срок будет рассмотрено онлайн-заявление об обжаловании?

Поданное через Госуслуги заявление об обжаловании штрафа будет рассмотрено в течение 10 дней. Если десятый день придется на выходной или праздничный день, то последним сроком ответа будет первый следующий за ним рабочий день. Как только заявление об обжаловании будет рассмотрено, результаты появятся в личном кабинете гражданина на Госуслугах.

Можно ли подать онлайн-заявление параллельно с бумажным?

Стоит учитывать: если гражданин уже подал заявление об обжаловании штрафа в бумажном виде, подать заявление онлайн не получится – одновременно доступен лишь один вариант. И наоборот: при обжаловании штрафа через Госуслуги высылать бумажное заявление не нужно.

Какие еще есть варианты для обжалования штрафа онлайн?

В зависимости от региона у водителя могут быть другие способы обжаловать полученный штраф онлайн. Например, на настоящий момент для жителей Москвы доступна возможность сделать это на официальном сайте мэра Москвы. Для обжалования, как и в случае с Госуслугами, потребуется регистрация. Однако здесь можно обжаловать только штрафы, выписанные Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ) и ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). Если же штраф был выписан Госавтоинспекцией, то обжаловать его можно только через Госуслуги.