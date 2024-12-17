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Рамный внедорожник BAIC BJ40 второго поколения стал гибридом с двумя электромоторами

17.12.2024 131 0 2

До недавнего времени BAIC BJ40 второго поколения предлагался только 2,0-литровым бензиновым турбомотором, а теперь появилась модная plug-in гибридная версия, позволяющая внедорожнику ездить исключительно на электротяге.

В России пока производится и продаётся BAIC BJ40 первого поколения, а в Китае в прошлом году на рынок вышел одноимённый внедорожник второго поколения, причём «первый» BAIC BJ40 тоже пока в строю. С появлением «второго» BAIC BJ40 продажи модели на родине пошли в гору: с января по ноябрь 2024 года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), реализовано 31 541 шт. (+78,9% по сравнению с АППГ).

Чисто бензиновый BAIC BJ40 второго поколения имеет конструкцию классического внедорожника: рама, независимая передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, задний неразрезной мост, полный привод типа парт-тайм. 2,0-литровый двигатель с заводским индексом HY4C20C (245 л.с., 395 Нм) состыкован с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», а в раздаточной коробке есть понижающая передача.

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Гибридный BAIC BJ40e, предварительные продажи которого сегодня стартовали в Китае, устроен иначе: под капотом здесь установлен более слабый 1,5-литровый бензиновый турбомотор А156Т2Х мощностью 188 л.с, который механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает висящую под брюхом тяговую батарею. Колёса вращают два электромотора, передний мощностью 208 л.с. и задний мощностью 340 л.с. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 548 л.с. и 655 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч.

Ёмкость тяговой батареи у BAIC BJ40e составляет 40,3 кВт·ч, её полного заряда хватит на 152 км пробега по циклу CLTC без включения ДВС, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (82 л) внедорожник может проехать 1200 км по циклу CLTC.

Из-за батареи дорожный просвет BAIC BJ40e по сравнению с чисто бензиновой версии уменьшен с 230 до 215 мм, а задний неразрезной мост уступил место независимой подвеске. Блокировки межколёсных дифференциалов сохранились. Снаряженная масса гибридного внедорожника — 2640 кг, допустимая полная масса — 3140 кг. Габаритная длина — 4790 мм, ширина — 1940 мм, высота — 1964 мм, колёсная база — 2760 мм. Штатная размерность шин — 275/55 R 20.

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Салон у BAIC BJ40e стандартный, особенности гибридной версии отражены только в графике экранов и нескольких кнопках на центральном тоннеле. Приборный экран — 10,25-дюймовый, справа от него разместилось двухэкранное настроечно-мультимедийное табло (2 х 12,8 дюйма) с мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8155. Штатная аудиосистема насчитывает десять громкоговорителей. Передние кресла снабжены подогревом, вентиляцией и массажёрами. В общем, стандартная комплектация довольно богатая.

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В Китае на стадии предварительных продаж BAIC BJ40e стоит от 224 800 юаней (3,12 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как минимальная розничная цена чисто бензиновой версии на данным момент составляет 179 800 юаней (2,49 млн рублей).

Добавим, что у «второго» BAIC BJ40 в Китае есть близкий по дизайну и конструкции, но более доступный конкурент 212 T01 от компании BAW, отколовшейся в 2020 году от автоконцерна BAIC, причём у 212 T01 тоже скоро появится гибридная версия.

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