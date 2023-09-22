Новый внедорожник BAIC BJ40 приготовился к старту продаж: дороже Tank 300

В России внедорожник BAIC BJ40 только начинает свою карьеру, для нашей страны машины собирает калининградский Автотор. В Китае же модель в строю с 2013-го, ее продают под брендом Beijing. В августе на родине дебютировал SUV второй генерации, а сегодня там объявили предварительные цены и открыли прием заказов.

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В новом поколении вездеход сохранил рамную конструкцию и неразрезной задний мост. А вот «мотивов» Jeep Wrangler больше нет: у BJ40 более солидная внешность и цельнометаллический кузов (предыдущий внедорожник имеет съемный пластиковый верх, наружные петли и массивные арки). Кстати, если в РФ сейчас представлена только четырехдверная версия, то в Китае у предшественника еще есть короткий вариант, плюс там доступен пикап. У нового же Beijing BJ40 такого разнообразия модификаций не будет.

Особенности дизайна «второй» модели – слившиеся с радиаторной решеткой фары (решетку вдобавок обрамляют светящиеся полоски), безрамочные двери и задние фонари в виде букв F. Еще одна фишка – багажная дверь, она состоит из поднимающегося вверх стекла и распашного борта.



По своим габаритам свежий BAIC Beijing BJ40 превзошел представленную у нас модель первого поколения: длина новинки равна 4790 мм, ширина – 1940 мм, высота – 1895 мм, колесная база – 2760 мм (размеры российского внедорожника: 4645/1925/1871 мм, расстояние между осями – 2745 мм). Паспортный дорожный просвет «второго» BJ40 – 230 мм.

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В салоне – утопленная виртуальная приборка и двухэтажный центральный тоннель, на передней панели установили сразу два экрана мультимедийной системы. В списке оборудования также значатся панорамная крыша, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе.



Новый BAIC Beijing BJ40 пока доступен в версии City Hunter с бензиновой турбочетверкой 2.0, которая выдает 245 л.с. и 395 Нм. Двигатель сочетается с восьмиступенчатым автоматом. Внедорожник имеет полноприводную трансмиссию с жестким подключением передней оси и понижающей передачей, вдобавок для модели предусмотрены блокировки заднего и переднего дифференциалов. Позже SUV получит дизель, будет и гибридная версия.



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Цена «второго» BJ40 сейчас варьируется от 200 000 до 250 000 юаней, что эквивалентно примерно 2 627 000 – 3 283 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, рамный Tank 300 в Китае сегодня стоит 199 800 – 226 800 юаней (около 2 624 000 – 2 979 000 рублей). Впрочем, не забываем, что прайс Beijing BJ40 еще предварительный, то есть реальные цены будут чуть ниже. Хотя топовый внедорожник BAIC все равно наверняка окажется дороже самого богатого Tank 300. Предыдущий BJ40 из КНР пока не уходит, он стоит от 159 800 юаней (2 099 000 рублей). В России вездеход первого поколения сегодня стоит от 4 059 000 рублей.

