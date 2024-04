Раскрутившийся за счёт гибридов бренд Lynk & Co анонсировал свой первый электромобиль

Ожидалось, что премьера первой электрической модели бренда Lynk & Co, принадлежащего холдингу Geely, состоится на Пекинском автосалоне, но она пока не готова и проходит доводочные испытания на серпантинах горного массива Хуаншань в китайской провинции Аньхой. Тем не менее заместитель гендиректора Lynk & Co Флинн Чен пообещал, что «электричку» представят в первой половине текущего года и поделился её тизерными изображениями.

Бренд Lynk & Co был запущен в 2016 году как совместное детище Geely и Volvo, изначально он был нацелен на Европу, но не смог здесь как следует раскрутиться, основным рынком для Lynk & Co стал родной Китай, причём до прошлого года продажи шли вяло. В 2023 году на мировом авторынке начался спад спроса на электромобили, особенно остро ощущаемый в КНР, и тут-то продуктовая линейка Lynk & Co, состоящая на данным момент только из бензиновых и гибридных моделей, оказалась весьма кстати: за счёт гибридов продажи резко пошли вверх, по итогам 2023 года бренд Lynk & Co, согласно отчёту Geely, реализовал в мире 220 250 машин (+22% по сравнению с продажами в 2022 году). Результат первого квартала 2024 года ещё более впечатляющий: продано 61 056 машин (+64%). Главным потребителем моделей Lynk & Co остаётся Китай: в январе-марте этого года, по данным CAAM, их продажи на родине составили 56 556 шт. (+60%).

Сейчас у Lynk & Co восемь моделей с индексами 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09. Наиболее свежими в гамме являются среднеразмерные седан Lynk & Co 07 и кроссовер Lynk & Co 08, они предлагаются исключительно с plug-in гибридными силовыми установками, ну а следующей, девятой по счёту моделью будет электромобиль, который Флинн Чен анонсировал как Lynk & Co Zero (коммерческое имя, возможно, будет иным).



Судя по тизерам, Lynk & Co Zero — это довольно крупный седан или лифтбек с габаритной длиной около 5 м. Известно, что в его основе лежит элитная 800-вольтовая версия модульной платформы SEA (Sustainable Experience Architecture), как у обновлённого Zeekr 001 и топовых «электричек» других принадлежащих Geely брендов, в том числе Lotus, Polestar и Volvo.



Запредельной мощности от Lynk & Co Zero, наверное, ждать не стоит, так как во внутрикорпоративной иерархии холдинга Geely бренд Lynk & Co позиционируется ниже, чем Zeekr, Polestar, Volvo и уж тем более Lotus, зато управляемость будет на высоте — при доводке шасси использован опыт участия Lynk & Co в кузовных гонках TCR Touring Car, утюжить на Lynk & Co Zero горные серпантины будет одно удовольствие.



Ожидается, что Lynk & Co Zero будет стоить в диапазоне от 200 000 до 300 000 юаней (от 2,53 млн до 3,79 млн рублей в переводе по текущему курсу), то есть на 15-25% меньше, чем Zeekr 001. Вслед за Zero у Lynk & Co появятся и другие электрические модели, но расставаться с гибридами марка пока точно не собирается — именно они её сейчас кормят.