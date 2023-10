Седан Lynk & Co 03 стал ещё спортивнее: форсированный мотор и трековая настройка

Бренд Lynk & Co был запущен в 2016 году, компактный седан с индексом 03 появился в его гамме в 2018-м, в основе «трёшки» лежит разработанная компанией Volvo Cars модульная платформа CMA (Volvo Cars тоже принадлежит Geely). Lynk & Co 03 оказался удачной моделью, на него сейчас приходится примерно треть объема продаж Lynk & Co в Китае: с января по сентябрь этого года седан, по данным CAAM, разошёлся тиражом 47 181 шт. (+34,4% по сравнению с АППГ). В прошлом году Lynk & Co 03 пережил рестайлинг, в результате которого получил более агрессивную внешность и полностью новый салон.

Гоночный Lynk & Co 03 сезона 2023 команды Cyan Racing

У Lynk & Co 03 спортивный имидж, он участвует в кузовных гонках TCR Touring Car и является официальной машиной шведской команды Cyan Racing — той самой, что в прошлом называлась Polestar и была придворным тюнинг-ателье Volvo. Polestar сегодня — одна из дочерних компаний холдинга Geely, она производит премиальные электромобили, а Cyan Racing, хоть утратила прежнее имя и обрела независимость, продолжает сотрудничать с Geely и раскручивать спортивную харизму седана Lynk & Co 03.



В 2019 году у Lynk & Co 03 появилась топ-версия с плюсом в названии, и она по-прежнему в строю: Lynk & Co 03+ имеет полный привод с муфтой отбора мощности на заднюю ось и оснащается 2,0-литровыми бензиновым турбомотором (265 л.с., 380 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», до 100 км/ч такой седан разгоняется за 5,7 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Теперь же гамму пополнил ещё более мощный Lynk & Co 03++, отдача двигателя у него увеличена до 350 л.с. и 450 Нм, аэродинамическое оперение кузова стало ещё агрессивнее и эффективнее: передок обзавёлся двухъярусным сплиттером, на корме установлено более высокое и широкое антикрыло. Как прибавка в мощности сказалась на разгонной динамике, производитель, к сожалению, не сообщает.

Lynk & Co 03++ уже доступен для заказа в двух конфигурациях: Racing и TCR Cyan — разница между ними примерно такая же, как между версиями GTA и GTAm седана Alfa Romeo Giulia. Версии Racing (чёрная машина на фотографиях) оставили полный привод, но лишили почти всех электронных ассистентов водителя (остались лишь камеры кругового обзора и ультразвуковые датчики). Интерьер почти целиком отделан цепкой замшей. Размерность шин — 245/35 ZR 19 «по кругу».



Версия TCR Cyan (синяя машина на фотографиях) ещё более хардкорная и приближенная к гоночным машинам Cyan Racing: здесь только передний привод, более широкие передние шины размерности 265/30 ZR 19 (задние — 245/35 ZR 19) и более пухлые колёсные арки, из-за которых ширина кузова увеличилась на 34 мм до 1877 мм. Дорожный просвет уменьшен с 134 до 123 мм. Снаряженная масса снижена с 1645 до 1495 кг, в том числе за счёт широкого применения углепластика в обшивке кузова. Из салона изъято заднее сиденье и установлен полукаркас безопасности, стандартные передние сиденья заменены лёгкими гоночными ковшами Sparco с ручными регулировками.



Некоторые особенности версии TCR Cyan доступны для версии Racing в виде опций (например, более широкий кузов и карбоновый обвес), а различить эти версии проще всего по четырём выхлопным патрубкам: у TCR Cyan они расположены вертикально, у Racing — горизонтально.



Версия Racing стоит в Китае от 285 800 юаней (3,8 млн рублей в переводе по текущему курсу), версия TCR Cyan — от 420 300 юаней (5,6 млн рублей). В месяц Lynk & Co будет продавать только 40 экземпляров седана 03++, что сильно подогревает ажиотаж.